İSİB, Kolombiya ve Peru’da fırsat kolluyor

Türkiye’den 20 firmanın iştirak ettiği ikili görüşmelere Peru’dan 78 firma, Kolombiya’dan ise 30 firma katılırken, toplamda 351 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

3 milyar dolarlık ithalat

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Baştaş, Peru ve Kolombiya’da düzenlenen sektörel ticaret heyet organizasyonlarının verimli geçtiğini belirterek “Güney Amerika ülkeleri Peru ve Kolombiya, Türk İklimlendirme Sektörü olarak büyüme ve sonrasında gelişim sağlamamız gereken pazarlar olarak değerlendiriyoruz” dedi. 2022 yılında her iki ülkenin toplam iklimlendirme sektörü ithalatının 3 milyar dolar büyüklüğüne ulaştığını kaydeden Osman Baştaş, “Sektörümüzün bu büyüklükten alacağı payı artırmak adına her iki ülkeye ayrı ayrı ticari heyet organizasyonu gerçekleştirdik.

Organizasyonumuza katılan firmalarımızın bu görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdiğini gözlemledik. Yaptığımız pazarlama, iletişim ve eğitim faaliyetleri ile ülkeler ve sektörler arası ilişkilerin daha da yukarılara çıkacağını ve ihracat hedeflerimizi daha da yükselteceğimizi düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.