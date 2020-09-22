İSİB'in Kazakistan'a düzenlediği ilk sanal organizasyonuna yoğun ilgi

22 Eylül 2020

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) Kazakistan'a 15-16 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlediği ilk sanal heyet organizasyonu tamamlandı. Toplamda 150 saat süren organizasyon kapsamında 226 birebir görüşme yapıldı.

Konuyla ilgili İSİB tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den 22 firmanın, Kazakistan tarafından ise 74 firmanın katıldığı sanal heyet organizasyonunda toplam 392 yetkili, toplantılarda ticari süreçlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi yönünde bilgi alışverişinde bulundu.

Türkiye iklimlendirme sanayi firmalarının ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat ve yalıtım malzemeleri ürün grupları bazında iştirak ettiği toplantılara Kazakistan’ın toplam 7 farklı şehrinden iklimlendirme, inşaat, taahhüt ve tasarım, tarım, madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar katıldı.

14 Eylül 2020 tarihinde Kazakistan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Nur-Sultan Ticaret Müşavirleri Selçuk Oktay ve Erk Oyal, Almatı Ticaret Ataşesi Osman Boztepe, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kazakistan Sanal Heyet Başkanı Levent Aydın ile katılımcı firmaların temsilcilerinin yer aldığı bir bilgilendirme toplantısı ile başlayan Kazakistan Sanal Heyet Organizasyonu, 15 ve 16 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan 40'ar dakikalık 226 ikili iş görüşmesi ile tamamlandı. Toplam 150 saat süren görüşmeler zoom programı üzerinden yapıldı.

Türkiye iklimlendirme sanayisi açısından bir ilk

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kazakistan Sanal Heyet Başkanı Levent Aydın, Türkiye iklimlendirme sanayisi açısından bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

İSİB olarak düzenledikleri Kazakistan sanal heyet toplantısının oldukça verimli geçtiğini ve beklentileri karşıladığını belirten Aydın, "İki günde biteceğini öngördüğümüz toplantılar ve görüşmeler uzayarak 4 güne yayıldı. Her firmamız yaklaşık 10 adet görüşme yaptı. Kazakistan tarafındaki muhataplarımızdan da çok olumlu geri dönüşler aldık. 10-15 günlük periyotta katılımcı firmalarla yapılacak anket çalışması ve birebir görüşmelerle toplantımızın somut verimliliğini ölçeceğiz. İklimlendirme sanayi ürünleri genelde yatırım mallarından oluştuğu için bu etkinliğin ticarete dönüşmesinin 6 ay ile 1 yıl arasında süreceğini öngörüyoruz. 1 yıl sonra Kazakistan sanal heyet organizasyonumuzun gerçek değerini ve oluşturduğu hacmi göreceğiz. İSİB olarak bu tip sanal heyet organizasyonlarındaki nihai hedefimiz, pandemi ile beraber zayıflayan ticari ilişkilerimizi geliştirirken satış hacmimizi de büyütmek." şeklinde konuştu.