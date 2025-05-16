ISK-SODEX’ten Ortadoğu ve iç pazarda iki stratejik hamle

Mehmet Hanifi GÜLEL

Söz konusu fuar­larla Türkiye iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren firmalar, iç pazarın yanı sıra Suudi Arabistan’da genelin­de hayata geçirilen ve büyük ölçekli yatırımlarla destekle­nen projeler, iş dünyasına ye­ni fırsatları kovalayacak. Bu yıl Suudi Arabistan’da bu yıl 26’ncısı düzenlenecek Saudi Elenex Fuarı kapsamında ilk kez kurulacak “ISK-SODEX Özel Alanı” Riyad’da gerçek­leşecek. Fuar, geçen yıl 27 bin 500 metrekare alanda 600 ka­tılımcı, 13 ülke pavilyonu ile 32 ülkeden 30 bin 856 ziyaret­çiyi ağırlamıştı.

Deutsche Messe AG’nin Türkiye ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık, bir vakıf ve 9 dernek ile iki önemli iş birliği­ne imza attı.

“Büyümeye ivme kazandırmayı hedefliyoruz”

Her iki işbirliğinin Türkiye, Avrupa ve diğer HVAC-R sek­töründeki katılımcılara önem­li katkılar sunacağını belir­ten SODEX Fuarlar Direktörü Toros Utku, Deutsche Messe AG’nin Türkiye ofisi olarak ISK-SODEX ile uluslararası ve ulusal HVAC&R sektörünü tek çatı altında birleştirirken, aynı zamanda sektörün ge­lişimine katkı sağlayacak et­kinliklerin de yanında olma­ya çalıştıklarını söyledi. Utku, “Vakfımız ve derneklerimizle gerçekleştirdiğimiz bu strate­jik iş birliği de yalnızca iki fu­arı değil, aynı zamanda sektö­rümüzün küresel vizyonunu da temsil ediyor. Antalya’da düzenlenecek Build4U ve Ri­yad’da düzenlenecek Saudi Elenex Fuarı’ndaki ‘ISK-SO­DEX Özel Alanı’ ile sektör temsilcilerinin yeni iş birlikle­ri gerçekleştirmesini ve büyü­me ivmelerini sürdürmelerini hedefliyoruz” dedi.

“Sektör küresel ölçekte güçlenecek”

Ulusal firmalarının global pazarlara erişimini güçlen­dirmeyi hedeflediklerini dile getiren ISK-SODEX Fuar Yü­rütme Kurulu Başkanı Cem Savcı ise, “Bu iş birlikleri, sa­dece mevcut ticari ilişkileri değil; aynı zamanda sektörü­müzün küresel ölçekte görü­nürlüğünü, güvenilirliğini ve etkisini artırmak açısından da büyük önem taşıyor. Vak­fımız ve derneklerimiz olarak öncüsü olduğumuz bu vizyon, Türkiye’nin mühendislik ve üretim gücünü daha geniş bir coğrafyada konumlandırma yolculuğumuzun önemli bir parçası” diye konuştu.