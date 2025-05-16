ISK-SODEX’ten Ortadoğu ve iç pazarda iki stratejik hamle
Deutsche Messe AG’nin Türkiye ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık ISK-SODEX Fuarı ve Build4U – Bina Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı kapsamında iki stratejik iş birliği anlaşmasına imzaladı. Anlaşma kapsamında 6-8 Ekim 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek Saudi Elenex Fuarı’nda “ISK-SODEX Özel Alanı” ile, 4-6 Aralık 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Build4U – Bina Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı’nda ana destekçi STK’lar ile birlikte HVAC-R teknolojilerine de ev sahipliği yapacak.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Söz konusu fuarlarla Türkiye iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren firmalar, iç pazarın yanı sıra Suudi Arabistan’da genelinde hayata geçirilen ve büyük ölçekli yatırımlarla desteklenen projeler, iş dünyasına yeni fırsatları kovalayacak. Bu yıl Suudi Arabistan’da bu yıl 26’ncısı düzenlenecek Saudi Elenex Fuarı kapsamında ilk kez kurulacak “ISK-SODEX Özel Alanı” Riyad’da gerçekleşecek. Fuar, geçen yıl 27 bin 500 metrekare alanda 600 katılımcı, 13 ülke pavilyonu ile 32 ülkeden 30 bin 856 ziyaretçiyi ağırlamıştı.
Deutsche Messe AG’nin Türkiye ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık, bir vakıf ve 9 dernek ile iki önemli iş birliğine imza attı.
“Büyümeye ivme kazandırmayı hedefliyoruz”
Her iki işbirliğinin Türkiye, Avrupa ve diğer HVAC-R sektöründeki katılımcılara önemli katkılar sunacağını belirten SODEX Fuarlar Direktörü Toros Utku, Deutsche Messe AG’nin Türkiye ofisi olarak ISK-SODEX ile uluslararası ve ulusal HVAC&R sektörünü tek çatı altında birleştirirken, aynı zamanda sektörün gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerin de yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Utku, “Vakfımız ve derneklerimizle gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği de yalnızca iki fuarı değil, aynı zamanda sektörümüzün küresel vizyonunu da temsil ediyor. Antalya’da düzenlenecek Build4U ve Riyad’da düzenlenecek Saudi Elenex Fuarı’ndaki ‘ISK-SODEX Özel Alanı’ ile sektör temsilcilerinin yeni iş birlikleri gerçekleştirmesini ve büyüme ivmelerini sürdürmelerini hedefliyoruz” dedi.
“Sektör küresel ölçekte güçlenecek”
Ulusal firmalarının global pazarlara erişimini güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren ISK-SODEX Fuar Yürütme Kurulu Başkanı Cem Savcı ise, “Bu iş birlikleri, sadece mevcut ticari ilişkileri değil; aynı zamanda sektörümüzün küresel ölçekte görünürlüğünü, güvenilirliğini ve etkisini artırmak açısından da büyük önem taşıyor. Vakfımız ve derneklerimiz olarak öncüsü olduğumuz bu vizyon, Türkiye’nin mühendislik ve üretim gücünü daha geniş bir coğrafyada konumlandırma yolculuğumuzun önemli bir parçası” diye konuştu.