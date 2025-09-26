İskender İskenderoğlu: Bursa Döner Kebabı tarihi bir mirastır

Özellikle genç kuşaklara bu mirasın öğretilmesinin, gast­ronomi kültürünün sürdürü­lebilirliği açısından kıymetli olduğunu ifade eden İskende­roğlu, “Bugün Bursa dendiğin­de akla gelen ilk lezzetlerden biri Bursa Döner Kebabı ise bir yemeğin çok ötesinde, tari­hi bir mirastır. Bu mirası koru­mak, gelecek nesillere aktar­mak ve dünyaya anlatmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

“Modern gastronomiyle geleneği buluşturuyoruz”

Ailesinin 1867’den bu yana sürdürdüğü döner kebap ge­leneğini modern gastronomi ile birleştirme konusunda da değerlendirmelerde bulunan İskender İskenderoğlu, ge­leneği korumanın kendileri için başlıca öncelik olduğunu vurguladı. Küçük tarihi mavi dükkânın bu mirasın en güç­lü simgesi olduğunu kayde­den İskenderoğlu, burada ge­leneksel dokuyu, atmosferi ve yıllardır değişmeyen tatları yaşattıklarını söyledi.

Bursa’nın yöresel ürünle­rinin menülerinde yer alışına da değinen İskender İsken­deroğlu, bu ürünlerin şehrin gastronomi kimliğinin ayrıl­maz bir parçası olduğunu be­lirtti. Şubelerde kestane şe­keri satışına yer verdiklerini aktaran İskenderoğlu, menü­lerinde Coğrafi İşaretli Bursa Üzüm Şırası’nın da bulundu­ğunu, bunun döner kebabı ta­mamlayan en değerli unsur­lardan biri olduğunu söyledi.

Üzüm şırasını Bursa’nın kül­türel mirasının sofralardaki yansıması olarak gördüklerini ifade eden İskenderoğlu, ayrı­ca Kemalpaşa Tatlısı ve Sütlü Tel Kadayıf’ın da menülerin­de yer aldığını açıkladı. Bursa mutfağının zenginliğini sofra­larda tam anlamıyla yaşattık­larını kaydeden İskenderoğlu, bu ürünleri her zaman en kali­teli ve en doğru şekilde temsil etmeye özen gösterdiklerini, çünkü her birinin Bursa’nın dünyaya armağan ettiği bir de­ğer olduğunu vurguladı.

Bursa gastronomisinin eko­nomik ve turistik katkısı hak­kında değerlendirmelerde bu­lunan Kebapçı İskender Tu­rizm ve Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi İskender İsken­deroğlu, yöresel ürünlerin ve yemeklerin coğrafi işaretler­le korunmasının önemli ol­duğunu belirtti. Böylece hem yerel üreticilerin desteklen­diğini hem de şehrin marka değerinin arttığını ifade eden İskenderoğlu, gastronominin turizmle bütünleşmesini sağ­layacak uluslararası etkinlik­lerin, festivallerin ve tanıtım organizasyonlarının düzen­lenmesi gerektiğini söyledi.

4. Uluslararası Bursa Gast­ronomi Festivali’nin bu açı­dan çok değerli bir örnek oldu­ğunu dile getiren İskenderoğ­lu, festivalin yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası plat­formda tanıtılması için önem­li bir fırsat sunduğunu kay­detti. Festivalin sadece Bursa mutfağını tanıtmakla kalma­dığını, aynı zamanda şehrin ekonomisine, turizmine ve kültürel yaşamına da büyük katkı sağladığını belirten İs­kenderoğlu, en kıymetli tara­fının ise Bursa’yı dünya gast­ronomi sahnesine taşıyacak kalıcı bir vizyon oluşturduğu­nu sözlerine ekledi.