İskender İskenderoğlu: Bursa Döner Kebabı tarihi bir mirastır
Kebapçı İskender Turizm ve Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi İskender İskenderoğlu, Bursa’daki gastronomi kültürünün korunması ve tanıtılması noktasında yaptığı değerlendirmeler kapsamında genç kuşakların şehrin gastronomi hafızasının korunması için kazanılması gerektiğini dile getirdi.
Özellikle genç kuşaklara bu mirasın öğretilmesinin, gastronomi kültürünün sürdürülebilirliği açısından kıymetli olduğunu ifade eden İskenderoğlu, “Bugün Bursa dendiğinde akla gelen ilk lezzetlerden biri Bursa Döner Kebabı ise bir yemeğin çok ötesinde, tarihi bir mirastır. Bu mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya anlatmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.
“Modern gastronomiyle geleneği buluşturuyoruz”
Ailesinin 1867’den bu yana sürdürdüğü döner kebap geleneğini modern gastronomi ile birleştirme konusunda da değerlendirmelerde bulunan İskender İskenderoğlu, geleneği korumanın kendileri için başlıca öncelik olduğunu vurguladı. Küçük tarihi mavi dükkânın bu mirasın en güçlü simgesi olduğunu kaydeden İskenderoğlu, burada geleneksel dokuyu, atmosferi ve yıllardır değişmeyen tatları yaşattıklarını söyledi.
Bursa’nın yöresel ürünlerinin menülerinde yer alışına da değinen İskender İskenderoğlu, bu ürünlerin şehrin gastronomi kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Şubelerde kestane şekeri satışına yer verdiklerini aktaran İskenderoğlu, menülerinde Coğrafi İşaretli Bursa Üzüm Şırası’nın da bulunduğunu, bunun döner kebabı tamamlayan en değerli unsurlardan biri olduğunu söyledi.
Üzüm şırasını Bursa’nın kültürel mirasının sofralardaki yansıması olarak gördüklerini ifade eden İskenderoğlu, ayrıca Kemalpaşa Tatlısı ve Sütlü Tel Kadayıf’ın da menülerinde yer aldığını açıkladı. Bursa mutfağının zenginliğini sofralarda tam anlamıyla yaşattıklarını kaydeden İskenderoğlu, bu ürünleri her zaman en kaliteli ve en doğru şekilde temsil etmeye özen gösterdiklerini, çünkü her birinin Bursa’nın dünyaya armağan ettiği bir değer olduğunu vurguladı.
Bursa gastronomisinin ekonomik ve turistik katkısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kebapçı İskender Turizm ve Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi İskender İskenderoğlu, yöresel ürünlerin ve yemeklerin coğrafi işaretlerle korunmasının önemli olduğunu belirtti. Böylece hem yerel üreticilerin desteklendiğini hem de şehrin marka değerinin arttığını ifade eden İskenderoğlu, gastronominin turizmle bütünleşmesini sağlayacak uluslararası etkinliklerin, festivallerin ve tanıtım organizasyonlarının düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’nin bu açıdan çok değerli bir örnek olduğunu dile getiren İskenderoğlu, festivalin yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti. Festivalin sadece Bursa mutfağını tanıtmakla kalmadığını, aynı zamanda şehrin ekonomisine, turizmine ve kültürel yaşamına da büyük katkı sağladığını belirten İskenderoğlu, en kıymetli tarafının ise Bursa’yı dünya gastronomi sahnesine taşıyacak kalıcı bir vizyon oluşturduğunu sözlerine ekledi.