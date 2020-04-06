İSKİD, anketlerle sektörün nabzını tuttu

06 Nisan 2020

Halim ASLAN / İstanbul

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) COVID-19 salgınının sektöre yönelik etkilerini belirlemek amacıyla, üyeleriyle yaptığı anketlerden elde ettiği sektörel verileri ve talepleri, paydaş kurumlar üzerinden, devlet ve diğer ilgili mercilere ileterek, sektöre yönelik destek ve önlemlerin alınmasını hedefliyor.

Tamamlanan ilk anketin sonuçlarını açıklayan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, “Firmalarımızın yüzde 34’ü ofislerini bu hafta açık tutarken yüzde 66’sının kısmen veya tamamen evden çalışma sistemine geçmiş olduğunu görüyoruz, önümüzdeki haftada bu oranın yüzde 40’a 60 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

Üyelerinin yüzde 29’unun imalat faaliyetlerine normal süreçte devam ettiğini aktaran Atasoy, yüzde 71’inin ise üretimlerini kısmen azaltmış ya da tamamen durdurmuş olduğunu söyledi. Sektördeki firmaların yüzde 5’inin personel çıkartmak zorunda kaldığını, yüzde 19’unun ücretsiz izin kullandırma yoluna gittiğini, yüzde 76’lık çoğunluğun ise çalışanlarının maaş ödemelerinde bir kısıtlamaya gitmeden istihdamını korumaya çalıştığının gözlemlendiğini kaydeden Atasoy şunları söyledi “Üyelerimizden yüzde 84’nün yurt içi siparişlerinde yüzde 25 oranında azalma olduğu, yüzde 12 dolayındaki üyelerimizin siparişlerinin ise tamamen durduğu görülmüştür” diye konuştu.

Yurt dışı siparişlerde ise üyelerin yüzde 75’inde en az yüzde 25 düzeyinde azalma olduğunun gözlendiğini paylaşan Atasoy, üyelerinin yüzde 25’inde ise siparişlerin tamamen durduğunun beyan edildiğini söyledi. Yaşanan süreçte üyelerin, yüzde 64’ünde mevcut sipariş iptallerinin de yaşandığını vurgulayan Atasoy, üretimde hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı hammadde ve yarı mamul tedariğinde sorunlar yaşandığını, ayrıca, personel ve işçi servisleri ile toplu ulaşımda yaşanan sorunlar ve üretimde çalışan personelin çeşitli sebeplerle işe gelmek istememesinin de üretimde aksamalara yol açtığını ifade etti.

Öte yandan ihraç ürünlerinin teslimatında yaşanan lojistik sorunları olduğunu da dile getiren Atasoy, ihracat müşterilerinin faaliyetlerini askıya alması ve gümrüklerde salgın nedeniyle oluşan yavaşlamanın da önemli sorunlar arasında olduğunu vurgulayan Atasoy, “Anket sonuçlarından da görüleceği üzere üyelerimiz bu zor durumda istihdam kaybetmemek ve faaliyetlerine devam etmek adına önemli ölçüde özveri gösteriyor. Ancak kontrolümüzde olmayan etkenler nedeniyle sektörün bu süreçte ağır bir hasar alma ihtimali de çok yüksek görünüyor” şeklinde konuştu. Salgın sebebiyle, üyelerden çoğunluğunun, bu yıl yüzde 10’dan fazla küçülme beklediğini aktaran Atasoy, küçülmenin yüzde 25 ve üzerinde olacağını ifade edenlerin oranının da ayrıca yüksek olduğuna dikkat çekti