İSKİD yeni yönetim kurulu ile yola devam edecek

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim kurulu Başkanlığına Tunç Korun seçildi. Tunç Korun, 2024-2027 döneminde başkanlık görevini sürdürecek.

İSKİD’in Olağan Genel Kurulu, İSKİD üyelerinin yüksek katılımı ile geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirildi. Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi ile başlayan Genel Kurul toplantısı 2021-2024 Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, dönemi içinde yapılan yönetim kurulu çalışmaları ve komisyon faaliyetlerini Genel Kurul ile paylaştı.

Dr. Kadir İsa’ya onursal üyelik plaketi verildi

Komisyon Başkanlarının geçmiş dönem çalışmalarının sunulmasının ardından yeni yönetim kurulu için seçime geçildi. Genel Kurul kapsamında yapılan seçimlerde üyeler oylarıyla İSKİD’in 16’ncı Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarını belirledi. Yeni seçilen yönetim kurulu, seçimin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Yönetim Kurulu içinde görev dağılımı ve gelecek toplantı tarihi belirlendi.

Buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Tunç Korun, Başkan Yardımcılıklarına Ayk Serdar Didonyan ve Süleyman Kavas, Genel Sekreterliğe Turgay Yay, Sayman olarak Ümit Güngör oy birliği ile seçildi. Başkanlık seçimi sonrasında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, İSKİD’in bugüne kadar sürdürdüğü başarılı çalışmalarını daha da ileriye götüreceklerini belirterek, ‘’Yurt içi ve yurt dışı dernekler ile olan ortak çalışmaları daha üst boyutlara taşımak ve klima sektöründen daha fazla firmanın katılımını sağlamak başlıca hedeflerimiz” dedi.

İSKİD Yönetim Kurulu 16’ncı Dönem (2024-2027) şu isimlerden oluşuyor: Tunç Korun, Ayk Serdar Didonyan, Süleyman Kavas, Turgay Yay, Ümit Güngör, Erkan Tuncay Ece Uluğtekin, Faruk Kömürcü ve Bilal Bahçıvan. Denetim Kuruluna Ozan Atasoy, Selçuk Savaş ve Bahadırhan Tari seçilirken, Onur Kurulu Naci Şahin, Cem Savcı, Ahmet H. Gökşin, Mehmet H. Şanal ve S. Zeki Poyraz isimleriyle oluştu. İSKİD Olağan Genel Kurulu sonrasında düzenlenen gala yemeğinde Dr. Kadir İsa’ya sektöre katkılarından dolayı Onursal üyelik plaketi takdim edildi.