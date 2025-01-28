İŞKUR açıkladı! 2024'ün en çok istihdam sağlayan mesleği: Özel güvenlik görevlisi

İŞKUR'un 2024 verilerine göre, özel güvenlik görevlisi pozisyonu 2024’te en çok istihdam sağlanan mesleği oldu. Söz konusu verilere göre, 2024’te 555.921'i kadın, 897.912'si erkek olmak üzere 1 milyon 453.833 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 74.900’ü ise özel güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edildi.

Konuyu değerlendiren Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği Başkanı Turgay Şahan; “Bu seviyede bir istihdam yaratılmasına karşın özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarının zorluklarıyla birlikte düşük ücret politikalarının (asgari ücret) uygulanması istihdam açığını büyütmeye devam ediyor. Bu olumsuzluklar da nitelikli personel bulunamaması sorununu yaratıyor. Veriler, özel güvenlik görevlisi pozisyonunun en çok tercih edilen meslek olduğunu gösterse de aslında bu pozisyonda yüksek bir turnover olduğunun açık bir kanıtı” dedi.

Ekonomik büyüklüğü 72 milyar liranın üzerinde

Özel güvenlik sektörünün ekonomik büyüklüğü 72 milyar TL’nin üzerinde. Çeşitli kurumlarda görev yapan 371 bin özel güvenlik görevlisi sektörün büyüklüğünü gözler önüne serse de yaklaşık 14 bin özel güvenlik görevlisine daha ihtiyaç duyuluyor. 2024’te Avrupa’da 37 milyar Euro büyüklüğe erişen özel güvenlik sektörünün 2025’te ülkemizde 4,5 milyar Euro'luk bir hacme ulaşması bekleniyor.

"Devletin de özel güvenlik sektörüne yönelik politikaları olmalı"

Şahan, “Özel güvenlik görevlisi olarak hizmet verenler, asgari ücret seviyesinde maaş alması ve özlük hakları gibi nedenlerden dolayı sık sık iş değiştiriyor. Dolayısıyla özel güvenlik şirketleri sürekli olarak yeni personel arayışına giriyor ve bu durum da talep çok algısına yol açıyor. Sadece işverenlerin değil, devletin de özel güvenlik sektörüne yönelik politikaları ve düzenlemeleri gözden geçirmesi ve çalışanların haklarını koruyacak adımlar atması gerekiyor. Kamusal ve özel alanlarda güvenliğin sağlanmasında büyük rol oynayan özel güvenlik görevlilerinin emeğinin karşılığını tam olarak alamaması sektörün gelişmesine de engel oluyor. Özel güvenlik sektöründeki yüksek turnover oranının önüne geçmek için ücretlerin ve özlük hakların iyileştirilmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

İstihdam anlamında 2024'te ilk 10'da yer alan meslekler