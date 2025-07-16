Islak imza yerini e-imzaya bırakıyor

Hamide HANGÜL

Dijitalleşmeyle birlikte ıslak imza yerini hızla e-imzaya bırakmaya başlarken, gerek yasal düzenlemeler, gerekse işletmelerin dijitalleşme ihtiyaçları elektronik imza kullanımını yaygınlaştırdı. Finans hizmetlerinden araç kiralamaya, online alışverişten sigortaya kadar birçok alanda e-imza kullanımı hemen her sektörde artmaya başladı. Ancak elektronik imza kullanımı yaygınlaşsa da karşılaşılan bazı operasyonel zorluklar, platform tabanlı çözümlere ilgiyi de artırdı.

Bu alanda 2017’den bu yana hizmet veren İzometri Bilişim, kullanıcıların sadece USB e-imza araçlarını takıp şifrelerini girerek kolayca imza atabildiği İzOnay yazılım alt yapısını geliştirdi. Bu sayede farklı e-imza hizmet sağlayıcılarına ait token’lar otomatik olarak tanınırken, kullanıcılar herhangi bir ek kurulum ya da teknik bilgiye ihtiyaç duymadan elektronik imza işlemlerini tamamlayabiliyor.

“Dijital zemini oluşturuyoruz”

Platformun aynı zamanda mobil imzayla da çalışabildiğini söyleyen İzometri Bilişim Kurucusu Esen Uğur Çelebi, “İzonay platformuyla imza yetkilileri, USB token taşıma zorunluluğu olmadan mobil imza ile istedikleri yerden belgeleri imzalayabiliyor. Biz yazılımsal olarak imzanın atılacağı dijital kâğıt ortamını sağlıyoruz. E-imza hizmet sağlayıcılar sertifikayı veriyor, biz ise onu kullanabileceğiniz dijital zemini oluşturuyoruz. Uygulama, hem mobil imza hem de elektronik imzayla kullanılabiliyor. Tüm imzalama döngüsünü güvenli bir şekilde dijitalleştiriyor” diye konuştu.

Tekstilden perakendeye firmalar kullanıyor

Türkiye genelinde 350’ye yakın şirketin kullandığı platformun, 27 bankanın talimat alma sistemlerine entegre olarak çalışabildiğine işaret eden Esen Uğur Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin, bir firma yöneticisi cep telefonundan bir dosyayı mobil imza ile imzalayıp anında bir bankaya iletebiliyor. Banka da gelen talimatı doğrulayıp işlem sürecini başlatıyor. Bu yöntem sayesinde ıslak imzalı belge gönderme ihtiyacı ortadan kalkarken, hem zaman hem operasyonel maliyet açısından ciddi kazanımlar sağlanıyor.

Tekstil, perakende, otomotiv ve üretim gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler de platformdan yararlanıyor. Dijitalleşme ihtiyacı olan her kurum İzometri’den hizmet alabiliyor.” Söz konusu platformun, özellikle hibrit ve uzaktan çalışanlar için büyük kolaylık sağladığına işaret eden Çelebi, “Pandemi sürecinde dijital imzalama ihtiyacının artmasıyla platforma ilgi de hızla büyüdü. Pandemiden bu yana işlem hacminde yaklaşık yüzde 336 atış var” dedi.

“Vize başvuruları için de kullanılmaya başladı"

Bu yıl yüzde 150 büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Çelebi, sözlerine şöyle devam etti: “Yakında KOBİ’lere özel, son kullanıcı dostu bir ürünü pazara sunacağız. Bu ürün, az sayıda elektronik imza işlemi yapan KOBİ’ler için tasarlanmış daha ekonomik ve pratik bir çözüm sunacak. Çünkü, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle ürünümüzü sürekli geliştiriyoruz. Hukuk, finans, satın alma, her biri aynı platformu kendi ihtiyacına göre kullanabiliyor.”

Pandemi döneminin yanı sıra, yasal düzenlemeler ve şirketlerin dijitalleşme ihtiyacının e-imza kullanımını artırdığına işaret eden Çelebi, “Örneğin, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile tüm limited şirketlerin kayıt yükümlülüğü bulunuyor. Kurumlara gelen tebligatlara yanıt verilmesi gerektiğinde bu süreç çoğunlukla e-imzayla yürütülüyor. İzOnay da bu sistemle entegre çalışıyor, aynı zamanda TNB KEP, PTT KEP ve TÜRKKEP ile de uyumlu. Giderek artan sayıda şirket, platformu sadece banka talimatları için değil, tedarikçi yönetimi, kamu kurumlarıyla yazışmalar, hatta vize başvuruları gibi çok daha farklı alanlarda da kullanıyor. Ayrıca İzometri, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) onaylı entegratörlerinden biri” diye konuştu.