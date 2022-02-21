“İşletme sermayesi ihtiyacı 3 kat arttı”

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk ayında ihracatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artırarak 1,7 milyar dolara çıkardı. Son iki yılda dünya makine üretimindeki artışın yüzde 7’de kalmasına rağmen, Türk makinecilerin üretimi yüzde 43 artırma başarısı gösterdiğini söyleyen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, geçen yıl son çeyrekte hız kesse de ithalatın yüzde 21,2’lik artışla 34,4 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Karavelioğlu, “Makine ithalatımızın yüzde 77’sini yapan genel imalat sanayimizin makine ihtiyacının yarısında yerli alternatifl eri tercih etmesinin dahi ekonomiye katkısı, 2021 sabit fiyatlarıyla 10 yılda 760 milyar TL olur” diye konuştu.

Bankalara büyük sorumluluk düşüyor

Türkiye’nin en katma değerli sanayilerinden birisi olmasına rağmen makine sektörünün, yüksek enfl asyon ve üretim artışıyla birlikte işletme sermayesi ihtiyacının, pandemi öncesine göre 3 katına yaklaştığını bildiren Karavelioğlu, finansmana erişimde sadece stratejik konum değil KOBİ yapısının da dikkate alınması gerektiğini söyledi. İhracatın yüzde 76’sının mal veya vesaik mukabili yapılmasının dikkatle yönetilmesi gereken bir risk olduğunu bildiren Kutlu Karavelioğlu, “Eximbank kaynaklarının yüzde 94’ünün büyük işletmelerce kullanılıyor olmasının da bu riskin büyük ölçüde KOBİ’lerin üzerinde kaldığının ifadesi. KGF ve İGF gibi, bu dengesizliği bir ölçüde gidermeyi hedefl eyen mekanizmaları çok önemsiyoruz” dedi. Karavelioğlu, reel eksi faizin enfl asyona oranla uygun finansman imkanı sunduğu bu ortamda, işletmelere kredi sağlama konusunda bankacılık sektörüne büyük sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

Hindistan’a satışlarda rekor yükseliş

Kutlu Karavelioğlu, ihracatın önemli bir bölümünün; Almanya, ABD, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık’a yapıldığını dile getirerek Hindistan’a yüzde 342, Rusya’ya yüzde 41,4, Mısır’a ise yüzde 28,5 oranında artış sağlandığını bildirdi. Makine teçhizat yatırımlarının son 2 yılda, hem yeni ve yüksek teknolojili ürünler hem de tevsi modernizasyon projeleri için yüzde 50’den fazla arttığı bilgisini veren Karavelioğlu, “Küresel pazardaki payımızın yüzde 1’e varmış olmasında üst üste yakaladığımız yüzde 9 ve yüzde 31 üretim artışının büyük rolü oldu. 2 yılda yüzde 43 üretim artışı dünyada yok. Dünya makine üretiminin ancak yüzde 7 kadar artabildiği son 2 yılın sonunda AB, pandemi öncesi seviyesine henüz geri dönebildi” diye konuştu.