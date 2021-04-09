İSO Savunma Sanayi Buluşmaları'nın dördüncüsü gerçekleştirildi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) savunma sanayine katkı için düzenlediği "Savunma Sanayi Buluşmaları"nın dördüncüsü "Bir Yerlileşme Başarısı: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)" başlığı altında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda, TUSAŞ'ın başarı hikayesi, yerlileşme sürecindeki tecrübeleri ve İSO ile iş birliği olanakları ele alındı.

Toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'de modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için en önemli hususun, "savunma sanayide yerli ve milli üretim" hedefi olduğunu söyledi.

Yerlilik oranının yüzde 70'i geçmesinin sevindirici olduğunu belirten Bahçıvan; kendi motorunu, milli tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, insansız hava araçlarını, füzesini ve uydusunu üretmeyi başaran Türkiye'nin herkesin gururu olduğunu vurguladı. Bahçıvan şunları söyledi: "İSO olarak, üyelerimiz olan nitelikli sanayi firmaları aracılığıyla İstanbul'un önemli bir savunma sanayi üretim merkezi olması için çalışmalarımızı daha etkin sürdürüyoruz. Paydaşı olduğumuz, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi de bu hedef doğrultusunda çok önemli. Savunma sanayisi alanında ana tedarikçi olan firmalarımız ile alt yüklenici olabilecek firmalarımızın iş birliklerinin, birlikte çalışma kültürüyle sanayinin gelişmesinde çok değerli bir kaldıraç olduğunu düşünüyoruz. Biz İstanbullu sanayiciler, savunma sanayimizin millileştirilmesine yönelik üzerimize düşen görevi yerine getirmeye, iş birliklerini geliştirerek daha etkin ve sonuç odaklı hale getirmeye hazırız."

"Mevcut sanayi iş birliğini katlamamız gerekiyor"

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise, "Uzay programından da çok şey kazanacağız. Biz de TUSAŞ olarak yapay zekanın ikinci bir pilot gibi görev yaptığı muharip uçak ve ATAK gibi milli projeleri üretmekle meşgulüz. Pek çok konuda ilkiz. Uçak, helikopter yapısallarında, otomotiv sektöründen daha pahalı ve hassas presleme sistemleri söz konusu. Milimetre değil 100 mikron civarında hassasiyetle iş yapıyoruz. Yani iğneyle kuyu kazıyoruz. Bir uçak yapısalı cirosu yaklaşık 10 milyar dolar düzeyindeyken TUSAŞ olarak 2 ila 3 milyar dolar civarında kalıyoruz. Yani daha çok pay alabileceğimiz bir potansiyel söz konusu. Bu anlamda savunma sanayisi alanındaki başarımızı artırmak için sanayicilerimizle mevcut iş birliğini katlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.