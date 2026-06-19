İspanya Malaga ve Beykoz’a villa projesi

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Hamide HANGÜL

TERA Grup gayrimenkul sektöründe de büyüyecek. Finans ve yatırım alanındaki faaliyetleriyle tanınan TERA Grubu, gayrimenkul sektörüne yönelik adımını İstanbul Beykoz’da gerçekleştirilen 70 villalık TERA Orman Beykoz projesiyle attı. Grup, Beykoz’un yanı sıra, yurt dışında da projeler geliştirecek. Projenin ve şirketin hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Peker GYO Genel Müdürü Ramazan Işık, Tera Orman Beykoz’un yatırım değerinin yaklaşık 1.5 milyar TL olduğunu açıkladı.

Niş alanlara yatırım sürecek

TERA Grubu’nun yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da da gayrimenkul yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Işık, Almanya’nın Solingen kentinde konut ve otel projelerinin devam ettiğini, Düsseldorf’taki 431 odalı Holiday Inn otelinin de şirket portföyünde yer aldığını açıkladı. Işık, “Almanya ve İspanya’da projelerimiz olacak. İspanya’nın Malaga bölgesinde villa projelerimiz sürüyor” dedi.

Gayrimenkulün yanı sıra büyüme getirecek, niş alanlarda da yatırımlarının süreceğini söyleyen Işık, veri merkezleri, ofis gibi projelerin söz konusu olabileceğini belirtti. Tera Orman Beykoz projesinin geliştirilme sürecinde ise insan ve doğa odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirten Işık, “Gayrimenkul sektörü yalnızca yapı üretmekten ibaret değildir.

Aynı zamanda insanların yaşam kalitesini yükselten, kentlere değer katan ve geleceğin yaşam alanlarını şekillendiren önemli bir sorumluluk alanıdır. Tera olarak bizler de insanı, doğayı ve sürdürülebilir yaşamı merkeze alarak yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Tera Orman Beykoz’u hayata geçirirken hedefimiz, yalnızca yaşam alanı üretmek değil, bulunduğu çevreyle bütünleşen, uzun yıllar değerini koruyacak bir yaşam alanı oluşturmaktı. Önümüzdeki dönemde de yaşam kalitesini öne taşıyan, mimari değeri yüksek ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Toplam villa sayısı 101’e ulaşacak

TERA Grubu Gayrimenkul Grup Direktörü Serkan Karakaş, Beykoz’da planlanan yeni yatırımlarla birlikte bölgede toplam 101 villalık bir yaşam ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Villa fiyatlarının 55 milyon TL’den başladığı projede metrekare satış fiyatı yaklaşık 220 bin TL seviyesinde bulunuyor. Beykoz’da 16 bin metrekarelik peyzajı bulunan projede villa tipleri, 2+1 teras dubleks, 3+1 bahçe dubleks ve 4+1 müstakil villadan oluşuyor.