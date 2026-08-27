İstanbul e-ticaretin Davos’u olacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Küresel e-ticaretin kalbi, gelecek hafta İstanbul’da atacak. 7 trilyon dolarlık dijital ticaret hacmini temsil eden Amazon, Alibaba, Walmart Marketplace, eBay, TikTok Shop, SHEIN, Tmall, JD.com, Coupang, Mercado Libre ve Noon gibi 50’den fazla küresel e-ticaret platformu ve e- ticaret ekosisteminin önde gelen aktörleri, İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026) kapsamında Türk ihracatçılarıyla buluşmak üzere İstanbul’a geliyor.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle gerçekleştirilecek zirve, e-ticaretin Davos’u olarak nitelendiriliyor. İlki 2024 yılında gerçekleştirilen zirve, B2B görüşmelere ev sahipliği yaparak Türk ihracatçılarına yeni pazarlara açılma ve küresel pazaryerleriyle doğrudan iş bağlantıları kurma fırsatı sunacak. Zirvede 1 milyar doların üzerinde iş hacmi yaratılması bekleniyor. Zirve öncesi yapılan basın toplantısında konuşan

“Bakanlık olarak treni zamanında yakaladık”

Dünya e-ticaret hacminin bu yıl 7 trilyon dolara ulaşacağını belirten Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, bu hacmin yüzde 40’ını temsil eden 50 büyük pazaryerinin gelecek hafta İstanbul’a geleceğini açıkladı. Küresel ticaretin yarısından fazlasının pazar yerlerinde döndüğünü ifade eden Önal, zirveye katılan konuşmacı sayısının 108’e, uluslararası konuşmacı sayısının 36’ya ve panel sayısının 28’e çıktığını aktaran Önal, Türkiye’nin bu yılki 2026 e-ihracat hedefinin ise 6 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Çin’in dijital ticarette ulaştığı konuma dikkat çeken Önal, “E-ticareti anlamak için Amerika’ya değil, Çin’e bakmamız gerekir” dedi. Önal, ABD’de B2B modelinin öne çıktığını, Avrupa Birliği’nde ise B2C kanalının hala güçlü olduğunu ifade etti. Bakanlığın firmalara yönelik e-ticaret destekleri hakkında kapsamlı bir sunum yapan Önal, “Bakanlık olarak küresel e-ticaretteki gelişmeleri görüp treni zamanında yakaladık” ifadelerini kullandı.

Pazar yeri komisyonunun %50’si destekleniyor

E-ithalatın yerel üreticilere verdiği zararı bertaraf etmek için önemli bölgelerde artan korumacılık önemlerinin e-ihracata etkisi konusunda ise Önal, e-ihracatta ürünlerin Türkiye’den müşteriye gönderilmesi yerine, hedef ülkelerdeki depo ve fulfillment merkezlerinde hazır tutulmasına odaklandıklarını söyledi.

Firmalara pazar yeri komisyon desteğinin yanı sıra yerel danışmanlık hizmetleri de sağlanarak hedef ülkelerde kalıcı hale gelmelerinin desteklendiğini belirten Önal, şunları söyledi: “Mevcut verilere göre Türkiye’nin e-ihracatının 2026’yı yaklaşık 6 milyar dolarla tamamlamasını bekliyoruz. Geçen yıl bu değer 5,2 milyar dolardı. Ancak kayıt dışı kalan ve fulfillment üzerinden gerçekleşen işlemler nedeniyle rakamların gerçeği tam yansıtmıyor. E-ihracat verilerinde beyan eksiklikleri ve farklı gümrük uygulamaları nedeniyle sorun var.”

“Rekabet sadece fabrikalarda değil, dijital dünyada”

Bugün dünya ekonomisinin tarihi bir eşikten geçtiğini ve jeopolitik dengelerin yeniden kurulduğunu ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, “Tedarik zincirleri kabuk değiştiriyor. Ticaretin kuralları baştan yazılıyor. Şahit olduğumuz bu dijital ticaret dalgası, tarihteki ilk sanayi devrimi kadar köklü bir çağ değişimi. Rekabet sadece fabrikalarda ya da limanlarda yaşanmıyor. Rekabet artık dijital platformlarda, algoritmaların hızında ve sınır ötesi lojistikte yaşanıyor.

Tüketici tek bir dokunuşla dünyanın öbür ucuna ulaşıyor. Bizler de bu yeni çağda kenarda bekleyemeyiz. Masada oyunun kuralını koyan tarafta olmak mecburiyetindeyiz” dedi. Her firmanın ihracatının içerisinde e-ihracatın en az yüzde 20 pay alması gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu, “Türkiye menşeli ürünlere yönelik talebi yapısal bir devamlılığa kavuşturmalı, ülkemizden tedarik yapmayı sınır ötesi dijital pazarların rasyonel ve daimi bir tüketim standardı kılmalıyız. Bu vizyon doğrultusunda sanayimizin gücünü, tasarım kabiliyetimizi ve asırlık üretim kültürümüzü dijital dünyanın sınırsız imkânlarıyla buluşturuyoruz” diye konuştu.

“İşimiz üretim, geleceğimiz e-ihracat”

Atılan stratejik adımlarla Türkiye’nin e-ticaret hacminin 4,5 trilyon lirayı aştığını, dolar bazında 115 milyar seviyesini geride bıraktığını kaydeden Tecdelioğlu, şöyle devam etti: “Şimdi temel hedefimiz bu üretim gücünü e-ihracata taşımak. E-ihracatın toplam ihracatımız içindeki payını orta vadede yüzde 10 seviyesine çıkarmakta kararlıyız. ‘Made in Türkiye’ imzasını dünyanın dört bir yanındaki hanelere doğrudan ulaştıracağız. Bu zirve ile pazar yerleri ayağımıza geliyor. IGEXX, bu büyük hedefin en somut buluşma noktası. İşte bu nedenle zirvemizin bu yılki temasını ‘Sınırların Ötesinde’ olarak belirledik. Çünkü hedefimiz yalnızca ülke sınırlarının ötesine geçmek değil, teknolojinin ve dijital ticaretin bugünkü sınırlarının da ötesine geçmek. Amacımız, ulusal markalarımızı dünya ligine taşımak. İşimiz üretim, gücümüz ihracat, geleceğimiz ise e-ihracat.

E-ihracat yapan firma sayısı %40,4 arttı

Pandemi sonrası atak yapan küresel e-ticaret hacminin, 2019’da 3,2 trilyon dolar iken 2026 yılında 7 trilyon dolara ulaşarak iki kattan fazla büyümesi bekleniyor. Küresel e-ticaretin yarısından fazlasını yapan Çin’in ana oyuncu olduğu alanda dünyanın gelişmiş ülkeleri ve önemli oyuncuları da yerel üreticileri korumak için bir yandan korumacılık önlemlerini artırırken diğer yandan da pastadaki payını da artırmak için projeler geliştiriyor.

Söz konusu alanda önemli oyuncular arasında yer alan Türkiye’de yıllık 10 bin doların üzerinde e-ihracat yapan tüzel firma sayısı 2022 yılında 8 bin 132 iken 2025 yılında 40,4 artışla 11 bin 420’ye yükseldi. İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026) de Türk KOBİ’lerinin e-ihracat pastasındaki payını artırmak için önemli bir platform görevi üstleniyor.