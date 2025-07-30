İstanbul, Eurasian Lubricants Show 2025’e ev sahipliği yapacak

Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) iş birliğiyle düzenlenecek fuar; Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa’dan 4 binden fazla sektör profesyonelini ağırlayacak. Etkinlik, CNG Expo organizasyonuyla hayata geçirilecek.

Türkiye’nin madeni yağ pazarında üretim gücü ve stratejik konumuyla kritik bir aktör haline geldiğini vurgulayan MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, “Türkiye artık yalnızca bölgesel bir üretim üssü değil; küresel değer zincirinde stratejik bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Koçak, 2023 yılında 754 bin ton olan bitmiş madeni yağ üretiminin 2024’te 825 bin tona yükseldiğini; 2024 yılı pazar büyüklüğünün 4,5 milyar dolar, 2025 sonunda ise 5 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Küresel madeni yağ pazarının ise 2032 yılında 205,6 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.