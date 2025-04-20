İstanbul kurşun sanayi, radyasyon kalkanı Radblock’u tanıttı

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tok, geleneksel kurşun levha ve kurşun tuğla üretimlerinin yanında artık yenilikçi çözümlerle de ön planda olduklarını belirtti. Radblock adını verdikleri bu yeni ürünün Ar-Ge sürecinin başarıyla tamamlandığını ve üretimin başladığını duyurdu.

Radblock, kurşunla doğrudan teması ortadan kaldıran yapısıyla hem çevre dostu hem de ekonomik bir alternatif sunuyor. Yüksek performanslı bu kompozit malzeme, radyasyon geçirmeyen özelliğiyle özellikle sağlık, savunma ve nükleer enerji alanlarında yoğun talep görüyor.

Yeni ürünle birlikte ihracat hedeflerini büyüten İstanbul Kurşun Sanayi, yurt dışından gelen siparişleri almaya başladı. Radblock’un, mevcut ürün gamını tamamlayıcı nitelikte olduğu ve pazarda önemli bir boşluğu dolduracağı ifade ediliyor.

İstanbul Kurşun Sanayi A.Ş, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’daki distribütörleri aracılığıyla global ölçekte geniş bir müşteri ağına hizmet veriyor. Firma, yüksek saflıkta kurşun levha ve radyasyon güvenliği ürünleri üretiminde artık global bir marka olma yolunda büyük bir adım attı.