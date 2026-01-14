İstanbul Kuyumcular Odası Başkanlığına Mustafa Atayık yeniden seçildi

Odadan yapılan açıklamaya göre, Odanın genel kurul toplantısı, kuyumcuların katılımıyla Çemberlitaş Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Süleyman Akgün, Başkan Vekilliğini Mustafa Yılmaz ve katip üyeliklerini Ayhan Torsun, Emrah Acet ve Emrah Yedekci'nin üstlendiği genel kurulda mevcut Başkan Mustafa Atayık ve Birlik Grubu, tek listeyle seçime girdi.

Genel Kurulda 289 kişi oy kullandı, 1 oy da geçersiz sayıldı, 288 üyenin oylarının tümünü alan Mustafa Atayık ve Birlik Grubu, İKO'yu yönetmeye devam edecek.

İKO'yu 2026-2030 döneminde yönetecek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu isimleri şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu, Mustafa Atayık, Mehmet Emin Alkan, İlhami Yazıcı, Turhan Gürdal, Mehmet Ali Sayat, Erdinç Demir, Garbis Gedikoğlu, Aylin Gözen, Saylan Elidaş, Ali Barış Lek, Enes Çilek. Denetim Kurulu, Aykut Erhan, Ufuk Güneş, Necmi Gülcemal."

Odanın Yönetim Kurulu yedek üyeleri Ebubekir Akdağ, Emrah Acet, Ayhan Torsun, Volkan Algan, Yılmaz Karakaya, Fırat Bağlan, Gündüz Karataş, Aydın Can, Murat Güneş, Resul Yılmaz, Kerim Çilli'den oluşurken, Denetim Kurulu yedek üyeleri Tuğrul Dirier, Serkan Firat, Emrah Yedekci'den oldu.

"Ayar ve karat denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz"

Açıklamada genel kuruldaki görüşlerine yer verilen İKO Başkanı Mustafa Atayık, Altın Esaslı Muhasebe Sistemi'nin (Kıymetli Maden) sektörün geleceğe taşınmasında kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, üzerinde çalıştıkları birçok konuyu hayata geçirmek istediklerinden bahsetti.

Özellikle en çok mesai harcayacakları konuların başında sektörün kamuoyunda bozulan imaj ve algısını düzeltmek olacağını ifade eden Atayık, "Mesleğimizde dürüst çalışan esnaf ve üreticilerimizi korumak amacıyla ayar ve karat denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca, iki dönemdir hayata geçirmek amacıyla TBMM’de bugüne kadar tüm yetkili isimlerle sayısız görüşmeler yaptığımız ve Torba Yasa Taslağı’na girme aşamasına getirdiğimiz Kıymetli Maden Muhasebe Sistemi’ni hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Atayık, Kıymetli Maden Muhasebesi'ne geçilmesiyle sektörün üretici, toptancı ve perakendeciler gibi tüm birimleriyle kayıt altına girişinin hızlanacağını aktararak, söz konusu sistemle sektörün kamuoyundaki algısı ve imajının hızla olumlu yönde değişeceğini kaydetti.

Hizmet ettikleri dönemde meslektaşlarına ve devlet kurumlarına sundukları hizmetlere değinen Atayık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayar evi, ithalat-ihracat ekspertiz, pırlanta, mücevher, taş sertifikaları ve bilirkişi hizmetleriyle Odamızı piyasanın en güvenilir, referans kuruluş haline getirdik. İKO Mücevher Akademisi başta olmak üzere sunacağımız yeni hizmetler ve özgün projelerle (Zerger App) kadim kuyumculuk sektörümüz ve kıymetli meslektaşlarını en iyi şekilde temsil etmeye ve sektöre kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz."