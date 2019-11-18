İstanbul Rekabet Forumu 25-26 Kasım'da gerçekleştirilecek

18 Kasım 2019

Bu yılki teması "Dijitalleşme ve Uluslararası İşbirliği" olarak belirlenen forumun açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin yapması bekleniyor.



Foruma, yaklaşık 30 ülkenin rekabet otoritesinin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan çok sayıda kişi katılacak. Dijitalleşme ve uluslararası kartellere karşı etkin mücadele ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi boyutuyla büyük önem taşıyan forum kapsamında, 3 ayrı oturumda, "Dijitalleşme ve Rekabet Hukuku ve Politikası", "Rekabet Hukuku Uygulamalarında Uluslararası Yardımlaşma" ve "Kartellere Karşı Etkin Uygulamalar" konuları ele alınacak.



Forumun, gündemdeki konular hakkında önemli tartışmalara ev sahipliği yapması ve rekabetle ilgili kurumlar arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması öngörülüyor.



Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, Kurum ile UNCTAD arasındaki iş birliğinin yansıması olan forum programı çerçevesinde, taraflar arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirecek.



Rekabete ilişkin kurumların iş birliği mutabakatları imzalayacakları forumda, UNCTAD ve Tüketici Politikaları Bölümü Başkanı Teresa Moreira ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Rekabet Komitesi Başkanı Frederic Jenny'nin de birer konuşma yapacağı tahmin ediliyor.