İstanbul slush’d, Türk girişimcileri dünya sahnesine taşıdı: Startup ekosisteminde bölgesel merkez olduk
Dünyanın en prestijli girişimcilik platformları arasında yer alan Slush, ilk kez İstanbul’da Slush’D etkinliğini gerçekleştirdi. Yerel girişimlerle küresel yatırımcıların buluştuğu etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, “Startup ekosistemi açısından Türkiye, bölgesel bir merkez konumuna ulaştı” ifadesini kullandı.
Sevilay ÇOBAN
Avrupa’nın en etkili girişimcilik buluşması olarak kabul edilen Slush, 2008’de Finlandiya’nın Helsinki şehrinde birkaç öğrenci tarafından gönüllülük esasıyla başlatıldı. Türkiye’de ilk kez Istanbul Slush’D adıyla düzenlenen ve iki gün süren etkinlikte, yatırımcı-girişimci eşleşmeleri ve uluslararası iş birlikleriyle öne çıktı.
Etkinlik; dayanıklı kurucular, Türkiye’nin yükselen güç merkezi haline gelmesi ve sınır tanımayan inovasyon olmak üzere üç ana tema etrafında şekillendi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, yerel şirketlerin yanı sıra dünyanın önde gelen yatırım fonlarının üst düzey yöneticileri de konuşmacı olarak yer aldı.
Türkiye’nin son 10-15 yılda önemli teknolojik gelişmeler kaydettiğine değinen Dağlıoğlu, Türkiye’de daha fazla teknoloji şirketini görmek istediklerini söyledi. Dağlıoğlu, 86 milyon nüfuslu Türkiye’nin teknolojik gelişmeleri ve inovasyonları yakından takip ettiğini, çok sayıda teknoloji şirketinin Türkiye’de kurulduğunu ve bu alanda önemli bir gelişim yaşandığını anlattı. Dağlıoğlu, Türkiye’deki teknoloji girişimlerine yapılan yatırımların artmasının cesaret verici olduğunu vurgulayarak “Tüm bu yatırımlar, Türkiye’nin imalat, hizmet, Ar-Ge ve lojistik gibi alanlarda bölgesel bir merkez haline geldiğini gösteriyor. Aynı şekilde startup ekosistemi açısından da Türkiye, bölgesel bir merkez konumuna ulaştı.
Bu başarıda tüm paydaşlarımızın önemli katkısı var” dedi. Ülkedeki kamu ve özel üniversitelerdeki teknoloji ve bilişim bölümlerine gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dağlıoğlu, bunun girişimcilik kültürünün gelişmesi açısından da önemli bir rol oynadığına işaret etti. Dağlıoğlu, startup ekosisteminde Türkiye’nin küresel ölçekteki konumunu güçlendirdiğini, uluslararası Türk girişimcilerin ve yöneticilerin önümüzdeki dönemde çok başarılı işlere imza atacağına inandığını dile getirdi.
Bankacılık ve dijital altyapı güçlü
Dağlıoğlu, Türkiye nüfusunun yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sunmak için çok elverişli bir ortam sağladığına işaret ederek, “Şirketler, ürünlerini gelişmiş bir pazarda test edebiliyor. Türkiye, dijitalleşme ve teknolojiye ilişkin uluslararası endekslerde her zaman üst sıralarda yer alıyor. Ülkemizde güçlü bir bankacılık sektörü ve sağlam bir dijital altyapı mevcut. Bu da birçok teknoloji şirketinin burada büyümesine olanak tanıyor” diye konuştu.
50 global yatırımcı Türkiye’ye ilk kez geldi
Istanbul Slush’D Kurucusu Şan Yalman, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ülkemizde böylesine önemli bir etkinliği düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Melisa Çağlar ve Mark Adato’nun da yer aldığı kurucu ekibimiz; İpek Çeliksöz, Kaan Soysal, Yağız Özkes, Ceyda Dinçer Sabancı, Damla Özdemir ve Selin Kosova ile birlikte, dokuz kişilik çekirdek ekibimiz ve 60 gönüllü üniversite öğrencisinin desteğiyle Istanbul Slush’D vizyonunu büyük bir özveriyle hayata geçirdik. Etkinlikte konuşmacıların yarısı global yatırımcılar ve uluslararası girişimlerden oluştu. Ayrıca 50’nin üzerinde global yatırım fonu Türkiye’yi ilk kez ziyaret etti. Dünyanın önde gelen yatırımcılarının Türkiye’ye gelmesi ve bölgemizin dikkat çeken girişimcilerini yakından tanıması çok değerli.
Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel bu vesileyle bir kez daha görünür oldu. Bu buluşmanın hem yatırımcılara hem de girişimcilere yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyoruz.” Istanbul Slush’D Kurucu Ortağı Melisa Çağlar ise “Daha önce Helsinki’de gönüllü olarak destek verdiğim Slush deneyimi, bu etkinliği İstanbul’a taşımamızda bize ilham oldu. Gönüllülük ruhuyla başlayan bu yolculuğun bugün girişimcilik ekosistemimizi küresel sahneye taşıması çok değerli” dedi.
Binin üzerinde yatırımcı-girişimci eşleşti
Etkinlik, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika başta olmak üzere farklı bölgelerden, toplamda 1000’in üzerinde girişimci, yatırımcı ve teknoloji liderini İstanbul’da bir araya getirerek Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel görünürlüğünü güçlendirdi. Yaklaşık 60 gönüllü öğrenci ve yeni mezun etkinliğin operasyonel sürecinde yer alarak kariyer ve network fırsatı yakaladı. Etkinlik özelinde geliştirilen mobil uygulamada toplam 400’den fazla yatırımcı ve 650’nin üzerinde girişimci eşleşti, böylece yerel girişimcilerin küresel yatırımcılarla buluşmasına zemin hazırlandı.
Pandemiden sonra yatırımlar 10’a katlandı
Son yıllarda Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin hızla geliştiğine dikkati çeken Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyden önce erken aşama girişim yatırımlarında ciddi bir artış söz konusu. 2010-2019 yılları arasında erken aşama teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar yıllık ortalama 100 milyon dolar civarındayken, pandemiden sonra bu rakam 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu büyük değişimi anlayabilmek için ekosistemin tüm paydaşlarına da dikkatle bakmak gerekiyor. 10- 15 yıl önce hızlandırıcı programlar, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve risk sermayesi fonlarının sayısı oldukça sınırlıydı. Bugün ise bu aktörleri tek bir grafikte bile göstermek zor. Yani artık devasa bir girişimcilik ekosistemimiz var.”