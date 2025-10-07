İstanbul slush’d, Türk girişimcileri dünya sahnesine taşıdı: Startup ekosisteminde bölgesel merkez olduk

Sevilay ÇOBAN

Avrupa’nın en etkili gi­rişimcilik buluşma­sı olarak kabul edilen Slush, 2008’de Finlandiya’nın Helsinki şehrinde birkaç öğ­renci tarafından gönüllülük esasıyla başlatıldı. Türkiye’de ilk kez Istanbul Slush’D adıy­la düzenlenen ve iki gün sü­ren etkinlikte, yatırımcı-gi­rişimci eşleşmeleri ve ulus­lararası iş birlikleriyle öne çıktı.

Etkinlik; dayanıklı ku­rucular, Türkiye’nin yükselen güç merkezi haline gelmesi ve sınır tanımayan inovasyon olmak üzere üç ana tema et­rafında şekillendi. Cumhur­başkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğ­lu’nun açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, yerel şir­ketlerin yanı sıra dünyanın önde gelen yatırım fonlarının üst düzey yöneticileri de ko­nuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’nin son 10-15 yıl­da önemli teknolojik gelişme­ler kaydettiğine değinen Dağ­lıoğlu, Türkiye’de daha fazla teknoloji şirketini görmek is­tediklerini söyledi. Dağlıoğlu, 86 milyon nüfuslu Türkiye’nin teknolojik gelişmeleri ve ino­vasyonları yakından takip et­tiğini, çok sayıda teknoloji şir­ketinin Türkiye’de kuruldu­ğunu ve bu alanda önemli bir gelişim yaşandığını anlattı. Dağlıoğlu, Türkiye’deki tek­noloji girişimlerine yapılan yatırımların artmasının cesa­ret verici olduğunu vurgulaya­rak “Tüm bu yatırımlar, Türki­ye’nin imalat, hizmet, Ar-Ge ve lojistik gibi alanlarda böl­gesel bir merkez haline geldi­ğini gösteriyor. Aynı şekilde startup ekosistemi açısından da Türkiye, bölgesel bir mer­kez konumuna ulaştı.

Bu ba­şarıda tüm paydaşlarımızın önemli katkısı var” dedi. Ül­kedeki kamu ve özel üniversi­telerdeki teknoloji ve bilişim bölümlerine gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dağ­lıoğlu, bunun girişimcilik kül­türünün gelişmesi açısından da önemli bir rol oynadığına işaret etti. Dağlıoğlu, startup ekosisteminde Türkiye’nin küresel ölçekteki konumunu güçlendirdiğini, uluslararası Türk girişimcilerin ve yöneti­cilerin önümüzdeki dönemde çok başarılı işlere imza ataca­ğına inandığını dile getirdi.

Bankacılık ve dijital altyapı güçlü

Dağlıoğlu, Türkiye nüfusu­nun yeni bir ürün veya hizme­ti piyasaya sunmak için çok elverişli bir ortam sağladığı­na işaret ederek, “Şirketler, ürünlerini gelişmiş bir pazar­da test edebiliyor. Türkiye, di­jitalleşme ve teknolojiye iliş­kin uluslararası endekslerde her zaman üst sıralarda yer alıyor. Ülkemizde güçlü bir bankacılık sektörü ve sağlam bir dijital altyapı mevcut. Bu da birçok teknoloji şirketinin burada büyümesine olanak tanıyor” diye konuştu.

50 global yatırımcı Türkiye’ye ilk kez geldi

Istanbul Slush’D Kurucu­su Şan Yalman, konuyla ilgi­li şunları söyledi: “Ülkemiz­de böylesine önemli bir etkin­liği düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Melisa Çağlar ve Mark Adato’nun da yer aldı­ğı kurucu ekibimiz; İpek Çe­liksöz, Kaan Soysal, Yağız Öz­kes, Ceyda Dinçer Sabancı, Damla Özdemir ve Selin Ko­sova ile birlikte, dokuz kişilik çekirdek ekibimiz ve 60 gö­nüllü üniversite öğrencisinin desteğiyle Istanbul Slush’D vizyonunu büyük bir özveriy­le hayata geçirdik. Etkinlikte konuşmacıların yarısı global yatırımcılar ve uluslararası girişimlerden oluştu. Ayrıca 50’nin üzerinde global yatırım fonu Türkiye’yi ilk kez ziyaret etti. Dünyanın önde gelen ya­tırımcılarının Türkiye’ye gel­mesi ve bölgemizin dikkat çe­ken girişimcilerini yakından tanıması çok değerli.

Türki­ye’nin sahip olduğu potansi­yel bu vesileyle bir kez daha görünür oldu. Bu buluşmanın hem yatırımcılara hem de gi­rişimcilere yeni fırsatların ka­pısını aralayacağına inanıyo­ruz.” Istanbul Slush’D Kurucu Ortağı Melisa Çağlar ise “Da­ha önce Helsinki’de gönüllü olarak destek verdiğim Slush deneyimi, bu etkinliği İstan­bul’a taşımamızda bize ilham oldu. Gönüllülük ruhuyla baş­layan bu yolculuğun bugün gi­rişimcilik ekosistemimizi kü­resel sahneye taşıması çok de­ğerli” dedi.

Binin üzerinde yatırımcı-girişimci eşleşti

Etkinlik, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika başta olmak üzere farklı bölgelerden, toplamda 1000’in üzerinde girişimci, yatırımcı ve teknoloji liderini İstanbul’da bir araya getirerek Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel görünürlüğünü güçlendirdi. Yaklaşık 60 gönüllü öğrenci ve yeni mezun etkinliğin operasyonel sürecinde yer alarak kariyer ve network fırsatı yakaladı. Etkinlik özelinde geliştirilen mobil uygulamada toplam 400’den fazla yatırımcı ve 650’nin üzerinde girişimci eşleşti, böylece yerel girişimcilerin küresel yatırımcılarla buluşmasına zemin hazırlandı.

Pandemiden sonra yatırımlar 10’a katlandı

Son yıllarda Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin hızla geliştiğine dikkati çeken Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyden önce erken aşama girişim yatırımlarında ciddi bir artış söz konusu. 2010-2019 yılları arasında erken aşama teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar yıllık ortalama 100 milyon dolar civarındayken, pandemiden sonra bu rakam 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu büyük değişimi anlayabilmek için ekosistemin tüm paydaşlarına da dikkatle bakmak gerekiyor. 10- 15 yıl önce hızlandırıcı programlar, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve risk sermayesi fonlarının sayısı oldukça sınırlıydı. Bugün ise bu aktörleri tek bir grafikte bile göstermek zor. Yani artık devasa bir girişimcilik ekosistemimiz var.”