İstanbul-Tokyo-İstanbul 'altın üçgeni' tamamladı

Necmi ÇELİK

Japonya'nın en büyük ha­vayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), ‘Japon­ya şimdi daha’ yakın sloganıyla, 12 yılı aşan bir zamandan bu ya­na programladığı İstanbul-Tok­yo-İstanbul direkt uçuşlarını 12 Şubat 2025 tarihi itibariyle İGA İstanbul Havalimanı’ndan başlat­tı.

Avrupa ağını genişletme plan­larına hız veren ANA, yakın za­man içinde devreye aldığı Milano ve Stockholm uçuşlarından son­ra uçuş haritasına İstanbul’u da ekleyerek kuzey ve güneyin ar­dından doğuda İstanbul ile Avru­pa haritasında “altın üçgeni” ta­mamladı. ANA Türkiye’den Ja­ponya’ya daha çok yolcu çekme amacı doğrultusunda bir dizi teş­vik uygulamasını da hayata geçi­recek.

Türkiye’den Japonya’ya uçacak yolcular Haneda Havali­manı'ndan Japonya içi aktarma uçuşlarını gidiş ve dönüşte ücret­siz yapabilecekler. İGA İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda Ha­valimanı arasındaki direkt uçuş­lar haftada üç kez gerçekleştiri­lecek. Şirket yolcu yanı sıra kargo işinde de hizmet verecek.

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan ANA Başkanı ve CEO'su Shinic­hi Inoue, “Avrupa'da Paris, Lond­ra, Frankfurt, Brüksel, Viyana ve Münih'e uçuyoruz. Kuzeyde Sto­ckholm ve güneyde Milano yakın zaman içinde rotalarımıza dâhil oldu.

Avrupa'nın doğu kapısın­da İstanbul eksikti. Şimdi İstan­bul-Tokyo-İstanbul ile Avrupa’ya yönelik doğu kapısını da açmış ol­duk. 2012'den beri İstanbul-Tok­yo-İstanbul hayalimiz vardı. İlk olarak 2013’de charter olarak baş­ladık. Ve 2020'de resmi olarak uçuşlar başlamak üzere idi. Ara­ya pandemi girince uçuş programı aksadı. 12 Şubat 2025’te ilk uçuşu yaptık ve hayalimizi gerçekleştir­dik, çok mutluyuz” dedi.

Hedef yüzde 80 kapasiteyle uçmak

Inoue, Türkiye’nin hem yolcu hem de kargo tarafında sunduğu potansiyeli iyi bildiklerini kayde­derek, "Türkiye ve İstanbul bizim için hem Avrupa hem Ortadoğu ve Afrika'ya uçuşlarda stratejik bir konumda. Japonya’dan Türki­ye’ye yolcu talebi yüksek. Ancak şimdi hedefimiz İstanbul'dan da­ha çok yolcuyu Japonya'ya çek­mek. Yüzde 70-80'e ulaşan bir ka­pasitede uçmayı hedefliyoruz. Bir yıl sonra İstanbul Tokyo arasında her gün uçuş yapabilir hale gelme­yi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'ye direkt uçuşlar su­nan ilk Japon havayolu olmaktan büyük mutluluk duyduklarını be­lirten Inoue, "2024’te Japonya'ya gelen Türk ziyaretçi sayısı 62 bin 100'dür. Bu yeni bağlantı şüphesiz Türkiye ile Japonya arasındaki tu­ristik, ticari ve endüstriyel ilişki­leri daha da güçlendirecektir. Se­yahat süresini kısaltmaktan ve İstanbul'dan (IST İGA) Tokyo Ha­neda'ya (HND) direkt uçuşlarla iki şehri daha erişilebilir hale getir­mekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

40 noktaya ücretsiz uçuş

Uçuşlarla ve sundukları hiz­metlerle ilgili açıklamalarda bu­lunan Inoue, 184 koltuklu (32 Bu­siness, 14 Premium Economy ve 138 Economy) B787-8 tipi uçakla gerçekleştirilen uçuşların sabah saatlerinde Tokyo Haneda Hava­limanı'na varacak şekilde plan­landığını aktararak, “Hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenlerin günü en iyi şekilde değerlendir­mesini sağlıyor. Tokyo'nun ula­şım ağına iyi bir şekilde bağlı olan Tokyo Haneda Havalimanı, şehir merkezine sadece 30 dakika uzak­lıkta yer alıyor. Yolcular, Hane­da'dan Osaka, Sapporo, Okinawa ve Fukuoka gibi Japonya'daki 40 noktaya ANA'nın iç hat uçuşla­rına bağlanma seçeneğine sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Sakura'da fiyatlar zirvede

Shinichi Inoue, konukların ihtiyaçlarını dile getirilmeden önce öngörme felsefesi olan ‘OMOTENASHI’nin işlerinin merkezinde yer aldığını belirterek, mart ayı sonu ile nisan ayı başlarında açan Sakura çiçeği kapsamında düzenlenen festival için uçuşların yoğun olduğunu ve fiyatların zirvede seyrettiğini dile getirdi. Inoue, “Ocak-şubat döneminde de açan Sakura çiçekleri var. Bu dönemlerde uygun fiyatlarla uçma şansı daha fazla. Japonya'da aynı anda hem kış hem de yazı yaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.