İstanbul-Tokyo-İstanbul 'altın üçgeni' tamamladı
Avrupa ağını genişleten ANA, yakın zaman içinde devreye aldığı Milano ve Stockholm uçuşlarından sonra uçuş haritasına İstanbul’u da ekleyerek İstanbul ile Avrupa haritasında “altın üçgeni” tamamladı. Türkiye’den Japonya’ya uçacak yolculara Japonya içi aktarma uçuşları gidiş ve dönüşte ücretsiz olacak.
Necmi ÇELİK
Japonya'nın en büyük havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), ‘Japonya şimdi daha’ yakın sloganıyla, 12 yılı aşan bir zamandan bu yana programladığı İstanbul-Tokyo-İstanbul direkt uçuşlarını 12 Şubat 2025 tarihi itibariyle İGA İstanbul Havalimanı’ndan başlattı.
Avrupa ağını genişletme planlarına hız veren ANA, yakın zaman içinde devreye aldığı Milano ve Stockholm uçuşlarından sonra uçuş haritasına İstanbul’u da ekleyerek kuzey ve güneyin ardından doğuda İstanbul ile Avrupa haritasında “altın üçgeni” tamamladı. ANA Türkiye’den Japonya’ya daha çok yolcu çekme amacı doğrultusunda bir dizi teşvik uygulamasını da hayata geçirecek.
Türkiye’den Japonya’ya uçacak yolcular Haneda Havalimanı'ndan Japonya içi aktarma uçuşlarını gidiş ve dönüşte ücretsiz yapabilecekler. İGA İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda Havalimanı arasındaki direkt uçuşlar haftada üç kez gerçekleştirilecek. Şirket yolcu yanı sıra kargo işinde de hizmet verecek.
İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan ANA Başkanı ve CEO'su Shinichi Inoue, “Avrupa'da Paris, Londra, Frankfurt, Brüksel, Viyana ve Münih'e uçuyoruz. Kuzeyde Stockholm ve güneyde Milano yakın zaman içinde rotalarımıza dâhil oldu.
Avrupa'nın doğu kapısında İstanbul eksikti. Şimdi İstanbul-Tokyo-İstanbul ile Avrupa’ya yönelik doğu kapısını da açmış olduk. 2012'den beri İstanbul-Tokyo-İstanbul hayalimiz vardı. İlk olarak 2013’de charter olarak başladık. Ve 2020'de resmi olarak uçuşlar başlamak üzere idi. Araya pandemi girince uçuş programı aksadı. 12 Şubat 2025’te ilk uçuşu yaptık ve hayalimizi gerçekleştirdik, çok mutluyuz” dedi.
Hedef yüzde 80 kapasiteyle uçmak
Inoue, Türkiye’nin hem yolcu hem de kargo tarafında sunduğu potansiyeli iyi bildiklerini kaydederek, "Türkiye ve İstanbul bizim için hem Avrupa hem Ortadoğu ve Afrika'ya uçuşlarda stratejik bir konumda. Japonya’dan Türkiye’ye yolcu talebi yüksek. Ancak şimdi hedefimiz İstanbul'dan daha çok yolcuyu Japonya'ya çekmek. Yüzde 70-80'e ulaşan bir kapasitede uçmayı hedefliyoruz. Bir yıl sonra İstanbul Tokyo arasında her gün uçuş yapabilir hale gelmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.
Türkiye'ye direkt uçuşlar sunan ilk Japon havayolu olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Inoue, "2024’te Japonya'ya gelen Türk ziyaretçi sayısı 62 bin 100'dür. Bu yeni bağlantı şüphesiz Türkiye ile Japonya arasındaki turistik, ticari ve endüstriyel ilişkileri daha da güçlendirecektir. Seyahat süresini kısaltmaktan ve İstanbul'dan (IST İGA) Tokyo Haneda'ya (HND) direkt uçuşlarla iki şehri daha erişilebilir hale getirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
40 noktaya ücretsiz uçuş
Uçuşlarla ve sundukları hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Inoue, 184 koltuklu (32 Business, 14 Premium Economy ve 138 Economy) B787-8 tipi uçakla gerçekleştirilen uçuşların sabah saatlerinde Tokyo Haneda Havalimanı'na varacak şekilde planlandığını aktararak, “Hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenlerin günü en iyi şekilde değerlendirmesini sağlıyor. Tokyo'nun ulaşım ağına iyi bir şekilde bağlı olan Tokyo Haneda Havalimanı, şehir merkezine sadece 30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Yolcular, Haneda'dan Osaka, Sapporo, Okinawa ve Fukuoka gibi Japonya'daki 40 noktaya ANA'nın iç hat uçuşlarına bağlanma seçeneğine sahip olacak” ifadelerini kullandı.
Sakura'da fiyatlar zirvede
Shinichi Inoue, konukların ihtiyaçlarını dile getirilmeden önce öngörme felsefesi olan ‘OMOTENASHI’nin işlerinin merkezinde yer aldığını belirterek, mart ayı sonu ile nisan ayı başlarında açan Sakura çiçeği kapsamında düzenlenen festival için uçuşların yoğun olduğunu ve fiyatların zirvede seyrettiğini dile getirdi. Inoue, “Ocak-şubat döneminde de açan Sakura çiçekleri var. Bu dönemlerde uygun fiyatlarla uçma şansı daha fazla. Japonya'da aynı anda hem kış hem de yazı yaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.