İstanbul’da 252 bin 353 adetlik konut stoku var

Türkiye’de gayrimenkul sektörü eski hareketli günlerine dönmeye devam ediyor. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’a göre, İstanbul’da 252 bin 353 adet konut stoku bulunuken, stok oranı yüzde 4 ve ortalama konut pazarlama süresi 68 gün.

İstanbul ilçeleri içinde konut stoku en yüksek olanlar sırasıyla Esenyurt, Kadıköy, Beylikdüzü, Maltepe ve Bahçelievler, stok adedi en düşük ilçeler ise Eyüpsultan, Beykoz, Şile, Çatalca ve Adalar oldu.

Esenyurt’ta 18 bin 910, Kadıköy’de 17 bin 126, Beylikdüzü’nde 14 bin 879, Maltepe’de 12 bin 983, Bahçelievler’de 12 bin 69, Eyüpsultan’da bin 790, Beykoz’da bin 630, Şile’de bin 195, Çatalca’da 556, Adalar’da ise 403 adet stok bulunuyor.

Stok oranları bakımından ise Beylikdüzü, yüzde 10 ile konut stok oranı en yüksek ilçe. Beylikdüzü’nden sonra yüzde 6 stok oranı ile Kadıköy, Maltepe, Bahçelievler, Başakçehir, Çekmeköy, Bakırköy ve Beşiktaş geliyor. Stok oranının en düşük olduğu ilçeler ise yüzde 1 ile Eyüpsultan ve Çatalca.

Endeksa’ya göre, pazarlama süresi en uzun olan İstanbul ilçeleri ise Adalar, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy ve Şişli. Pazarlama süresi en kısa olan ilçeler de Çekmeköy, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy ve Sultanbeyli. Adalar’da ortalama konut pazarlama süresi 96, Beykoz'da 91 Sarıyer'de 89, Bakırköy ve Şişli'de 86, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultangezi ve Arnavutköy'de 62, Sulltanbeyli'de ise 61 gün.