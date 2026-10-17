İstanbul'da berber ve kuaför sayısında dikkat çeken artış

İstanbul'da berber ve kuaför işletmelerinin sayısı, gençlerin mesleğe yönelmesi ve kendi iş yerlerini açma isteğinin etkisiyle yılbaşından bu yana 886 artarak 17 bin 198'e yükseldi. Sektördeki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, işletme sayısındaki artışın yanı sıra esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesinin de önem taşıdığını belirtti.

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte berberlik ve kuaförlük sektörünün bu yıl hareketli bir dönem geçirdiğini söyledi.

Gençlerin mesleğe yönelik ilgisinin yeni işletmelerin açılmasında etkili olduğunu belirten Akyüz, "Erkek berberi işletmelerinin sayısı bizdeki verilere göre yılbaşında 9 bin 945 iken, ekim ayı itibarıyla yaklaşık 10 bin 493'e ulaştı. Kadın kuaförlerinde ise işletme sayısının 6 bin 367'den yaklaşık 6 bin 705'e yükseldi. Bu hesaplamaya göre İstanbul'da erkek berberi ve kadın kuaförü işletmelerinin toplam sayısı 17 bin 198 oldu. Yılbaşından bu yana iki meslek grubunda toplam 886 işletmelik bir artış söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin kendi işini kurma isteği sektörü hareketlendirdi

Berberlik ve kuaförlük hizmetlerine yönelik talebin devam ettiğini ifade eden Akyüz, İstanbul'un nüfus yoğunluğu ve yeni yerleşim bölgelerinin işletme açılışlarını desteklediğini dile getirdi.

Akyüz, "Berberlik, insanların ihtiyaç duyduğu bir meslek. Ekonomik şartlar ne olursa olsun insanlar tıraş oluyor, kişisel bakımını yaptırıyor. O yüzden bu meslek her zaman bir karşılık buluyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde nüfus hareketliliği ve yeni yerleşim alanları yeni işletmelerin açılmasına zemin hazırlıyor." dedi.

Meslekte deneyim kazanan gençlerin zamanla kendi iş yerlerini açmaya yöneldiğini aktaran Akyüz, "Bir yerde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra kendi dükkanını açmak istiyorlar. Bu da işletme sayısındaki hareketliliğin sebeplerinden biri. Ama şunu da unutmamak lazım, dükkan açmak işin başlangıcıdır, asıl mesele o dükkanı ayakta tutabilmek ve müşterinin güvenini kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

Berberlik ve kuaförlük birçok iş koluna katkı sağlıyor

Sektörün yalnızca kişisel bakım hizmetleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Akyüz, berber ve kuaför işletmelerinin istihdamın yanı sıra kozmetik, ekipman üretimi ve malzeme tedariki gibi farklı alanları da desteklediğini belirtti.

Akyüz, "İstanbul'da çok büyük bir esnaf camiasından bahsediyoruz. Berberlik ve kuaförlük sadece saç kesmekten ibaret değil. Yanında çalışan personeli, malzeme tedarikçisi, kozmetik ürünleri satanı, ekipman üreticisi var. Yani bu meslek birçok farklı iş koluna da katkı sağlıyor. Her mahallede, her sokakta insanların ihtiyaç duyduğu bir hizmet sunuyoruz. Müşterimizle aramızda zamanla bir güven ilişkisi oluşuyor. İnsanlar yıllarca aynı berbere gidiyor, ailece geliyor. Bu yönüyle bizim mesleğimizin kendine özgü bir müşteri potansiyeli var. Bir berber dükkanı açıldığında yalnızca işletme sahibi para kazanmıyor, yanında çalışan varsa onun da evine ekmek götürmesine vesile oluyor. Dolayısıyla sektörümüz hem ekonomiye hem istihdama katkı sağlayan önemli bir esnaf koludur." diye konuştu.

Müşterilerle kurulan güven ilişkisinin mesleğin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Akyüz, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetinin işletmelerin devamlılığı açısından önemine işaret etti.

Gençlere işletme açmadan önce tecrübe uyarısı

Son dönemde gençlerin berberlik ve kuaförlük mesleğine ilgisinin arttığını gözlemlediklerini söyleyen Akyüz, özellikle erkek bakım hizmetleri ve saç tasarımındaki yeni uygulamaların gençlerin dikkatini çektiğini ifade etti.

Akyüz, "Gençlerimizin bu mesleğe ilgi duymasını önemsiyoruz. Çünkü berberlik, el becerisiyle kendinizi geliştirebildiğiniz, zamanla kendi işinizi kurabildiğiniz bir meslek. İyi yetişen, işini seven ve kendisini yenileyen bir gencimizin önünde fırsatlar var. Özellikle erkek bakımında ve saç tasarımında yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. Gençler de bunları öğrenmek, farklı kesimler yapmak ve kendi tarzını oluşturmak istiyor. Bir de kendi işini kurma düşüncesi var." dedi.

Genç girişimcilerin yeterli hazırlık yapmadan işletme açmasının risk oluşturabileceğini belirten Akyüz, "Fakat meslekte belli bir tecrübe kazanmadan, yeterince hazırlık yapmadan işletme açmak riskli olabilir. Önce işi öğrenmek, sonra işin ticari tarafını kavramak gerekiyor. Bizim arzumuz, yetişen gençlerimizin meslekten kopmaması ve bu geleneği devam ettirmesi. Bugünün çırağı yarının ustası, yarının işletme sahibi. Mesleğimizin geleceği de bu gençlerimizin yetişmesine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya yeni müşterilere ulaşmayı kolaylaştırıyor

Dijital platformların sektörde giderek daha fazla kullanıldığını anlatan Akyüz, işletme sahiplerinin saç kesimlerini, uyguladıkları modelleri ve iş yerlerini sosyal medya üzerinden tanıttığını söyledi.

Akyüz, "Böylece daha önce kendilerini tanımayan insanlara da ulaşabiliyorlar. Müşteri randevusu almak, işletmenin konumunu paylaşmak ve yapılan işleri göstermek artık daha kolay. Bunlar güzel gelişmeler. Ancak sosyal medyada iyi görünmek kadar dükkana gelen müşteriye de aynı kaliteyi sunmak gerekiyor. Fotoğrafta güzel görünen bir hizmetin karşılığını müşteri iş yerinde bulmalı." şeklinde konuştu.

İşletme sayısındaki artış tek başına yeterli değil

İstanbul'da kişisel bakım hizmetlerine yönelik ihtiyacın devam edeceğini belirten Akyüz, yeni yerleşim alanları ve genç girişimcilerin ilgisiyle sektördeki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de sürebileceğini ifade etti.

Ancak açılan işletme sayısının artmasının sektörün ekonomik açıdan güçlendiği anlamına gelmediğini vurgulayan Akyüz, işletmelerin faaliyet süreleri, istihdam kapasiteleri ve giderlerini karşılayabilmelerinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akyüz, "Biz daha çok işletme açılsın istiyoruz ama aynı zamanda açılan işletmelerin yaşamasını da istiyoruz. Bunun için esnafımızın finansmana erişiminin kolaylaşması, mesleki eğitimin güçlenmesi ve genç girişimcilerin doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bunlar sağlanırsa sektörümüzün hem istihdam hem de hizmet kalitesi bakımından gelişmesi mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erkek berberleri ile kadın kuaförlerinin hizmet çeşitliliği ve müşteri ilişkileri bakımından farklı özellikler taşıdığını belirten Akyüz, iki meslek grubunun yalnızca işletme sayıları üzerinden karşılaştırılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Mesleki eğitimin önemine de değinen Akyüz, "Gençlerimize yalnızca mesleğin teknik tarafını değil, müşteri ilişkilerini, iş disiplinini ve hijyen kurallarını da öğretmeliyiz. Çünkü iyi bir berber olmak sadece iyi saç kesmek değildir, müşteriye güven vermek ve işini sahiplenmek de gerekir." dedi.