İstanbul’da ilk kez kapılarını açan KOMATEK 2024 Fuarı sona erdi

17’nci kez düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez kapılarını ziyaretçilere açan KOMATEK 2024 Fuarı’na yaklaşık 48 bin ziyaretçi katıldı. İMDER ve İSDER’in ana desteğiyle 29 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuara, 200’ün üzerinde yabancı firma katıldı. Fuarda toplamda 300 stant açarken, 2 bin kadar makina sergilendi.

Çin, Japonya, Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Malezya, Venezuela, Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden fuara katılım sağlandı. Küresel koşulların etkisiyle çevre bilincinin öne çıkmasıyla üretilen ve kullanıcılar ile sektörün ilgisini çeken temiz yakıtlarla çalışan makinalar, İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çevre dostu yüzde 100 yerli yüzde 100 elektrikli kamyon da fuarda

Bu yıl düzenlenen KOMATEK 2024 Fuarı’nda sektörde öne çıkan temalardan biri de çevre dostu iş makinaları oldu. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması ile dünya genelindeki iş sektörleri, çevre dostu üretime yöneldi.

KOMATEK 2024 Fuarı’nda birçok firmanın sürdürülebilir bir yaşam için düşük emisyon değerlerine sahip, daha az enerjiyle, daha fazla iş yapmayı hedefleyen makinalar stantlarda yerini aldı. Yeşil enerji anlayışıyla sürdürülebilir ve temiz üretim teknolojileri benimsenerek tasarlanan makinaların sergilendiği fuarda Türkiye’nin en büyük yüzde 100 elektrikli kamyonları da yer aldı.

İBB’den fuara ziyaret

Sektör temsilcilerinin, çalışanlarının ve iş makinalarını yakından takip edenlerin ilgiyle ziyaret ettiği fuara, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şinasi Candan da katıldı. Stantları ziyaret eden Candan makinalar hakkında bilgilendirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz da fuarı ziyaret ederek, stantları gezdi ve yetkililerden iş makinaları hakkında bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Dr. Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Sanayi ve Ticaret Platformu Koordinatörleri Nahit Karaca ve Deniz Mazıcıoğlu fuara katılarak, stantları ziyaret etti.

Fuarın yıldızı Şevket Çoruh oldu

KOMATEK 2024 Fuarı’nın tanıtım yüzü ünlü sanatçı Şevket Çoruh, iş makinalarının sergilendiği İFM’yi ziyaret etti. Çoruh’un ziyaretiyle birlikte renkli anlar yaşandı. İş makinalarını merak eden ziyaretçiler ve sektör temsilcileriyle sohbet eden Çoruh, sevenleriyle fotoğraf çektirdi. Stantları ziyaret eden Çoruh’a, iş makinaları hakkında bilgi verildi.

İMDER yönetimi, 31 Mayıs’ta, CCMA Çin İş Makinaları Derneği tarafından düzenlenen, Çin’deki en büyük fuarlardan biri olan BİCES Fuarı Lansmanına katıldı.

“Katılımcıların beklentilerinin üzerinde bir fuar gerçekleştirdik”

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün fuarla ilgili olarak, “Bu fuarı ilk kez İstanbul’da gerçekleştirdik. KOMATEK Fuarı, Türkiye’de ilk defa içten yanmalı motorlu makinalarda faz V motorlu makinaların yer aldığı, doğayı ve insanları koruyan, azot bileşenleri ve karbon monoksit bileşenleri açısından minimum emisyon sağlayan ürünlerin sergilendiği fuar olmuştur. KOMATEK Fuarının bu yıl, firmaların beklentisinden de yüksek bir katılımla gerçekleştiğini, sektörün gerçekten ilgilisinin ziyaret ettiğini ve görüştüğümüz diğer katılımcı firmaların memnun ayrıldığını belirtmek isterim. Katılımcıların beklentilerinin üzerinde bir fuar gerçekleştirdik. Sektörün en önemli fuarları kadar titizlikle düzenlenmiş bir fuar oldu. Herkesin kendi sergilediği ürüne bu kadar sahip çıktığı ve güzel organize olduğu sayılı fuarlardan biri oldu. Dolayısıyla da hem İMDER olarak kendi ekibimizi hem de SADA Fuarcılık’ı bu güzel organizasyondan dolayı kutluyorum. Ayrıca tüm katılımcılara tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı ve İMDER Başkan Vekili Serkan Karataş da, “Fuarımıza beklentimizin üzerinde yoğun bir ilgi vardı. Fuarın İstanbul’da olması ve burada müşterilerimiz, partnerlerimiz ile bir araya gelmemiz tüm üyelerimiz adına mutluluk verici oldu. Fuar boyunca ürünlere çok ciddi talep olduğunu gördük. Tüm teknolojik ürünleri kullanıcılarımız ile bir araya getirme fırsatımız oldu. İnşallah en kısa sürede, fuar sonrası sektörleri bir araya getirerek yeni bir organizasyon planlamasına başlayacağız” diye konuştu.