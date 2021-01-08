İstanbullu şirketlerden 238 noktaya 66,7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan verilere göre, İstanbullu şirketler geçen yıl 66 milyar 676 milyon 873 bin dolarlık ihracata imza attı.

2019'da 70 milyar 14 milyon 701 bin dolar olarak gerçeklen ihracatta, pandeminin gölgesinde geçen bir yıllık süreçte yüzde 4,8'lik düşüş yaşandı. Türkiye'nin geçen yılki 169,5 milyar dolarlık ihracatında İstanbullu şirketlerin payı da yüzde 39,3 düzeyinde gerçekleşti.

Aslan payı hazır giyim ve konfeksiyonun

İstanbullu şirketlerin geçen yılki ihracatında aslan payını yüzde 17,1 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı geçen yıl 2019'a göre yüzde 6,8 azalarak 11 milyar 398 milyon 79 bin dolara geriledi. Bu düşüşe karşın sektör, İstanbul'dan yapılan ihracatta liderliğini korudu.

Aynı dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 9 milyar 706 milyon 880 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bunu 6 milyar 654 milyon 606 bin dolarla çelik izledi.

İstanbul'dan 5,7 milyar dolarlık elektrik-elektronik, 5,3 milyar dolarlık otomotiv, 4,3 milyar dolarlık demir ve demir dışı metaller, 3,5 milyar dolarlık mücevher, 3,1 milyar dolarlık tekstil, 2,6 milyar dolarlık makine ve aksamları ürünleri ihraç edildi.

En fazla ihracat artışı gemi ve yat sektöründe

Pandemi nedeniyle geçen yıl İstanbul'daki şirketlerin ihracatının 16 sektörde azaldığı, 11 sektörde ise arttığı görüldü. Dış satımda artışı yakalayan sektörler ise "gemi ve yat", "yaş meyve ve sebze", "savunma ve havacılık", "meyve-sebze", "kuru meyve", "hububat", "fındık", "demir ve demir dışı metaller", "çimento", "mobilya" ve "halı" şeklinde sıralandı.

Bunların arasından geçen yıl İstanbullu şirketlerin ihracatını en fazla artırdığı sektör ise yüzde 71,2 ile gemi ve yat oldu. Gemi ve yat sektörünün ihracatı 2019'da bulunduğu 466,9 milyon dolar seviyesinden geçen yıl 799 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde İstanbul'da ihracatın en fazla düşüş kaydettiği sektör ise deri ve deri mamulleri oldu. Sektörün ihracatı geçen yıl 2019'a göre yüzde 21,5 azalarak 1 milyar 104 milyon 615 bin dolar düzeyinden 866 milyon 597 bin dolara geriledi.

En büyük pazar Almanya

Geçen yıl İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı yine Almanya oldu. Ülke ihracatında da önemli bir yer tutan Almanya'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satım, 2020 yılında 2019'a göre yüzde 3,4 azalış kaydetmesine karşın 6 milyar 357,2 milyon dolarla ilk sırada kalmayı başardı.

Almanya'nın ardından 5 milyar 11,8 milyon dolarla İngiltere, 3 milyar 125,8 milyon dolarla ABD, 2 milyar 867,6 milyon dolarla İtalya, 2 milyar 722,8 milyon dolarla İspanya, 2 milyar 393,4 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 378,5 milyon dolarla İsrail, 2 milyar 62,2 milyon dolarla da Irak, İstanbullu şirketlerin en büyük pazarları arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan miktar bazında ihracatın en fazla artış kaydettiği ülke ise 619,1 milyon dolarla ABD oldu. ABD'yi; 165 milyon dolarla Marşal Adaları, 162,3 milyon dolarla Azerbaycan, 146,9 milyon dolarla Belçika ve 121,1 milyon dolarla da Hong Kong takip etti. Öte yandan geçen yıl İstanbul'da 27 sektörde faaliyet gösteren şirketler, ürünlerini 238 ülke ve bölgeye ihraç etti.