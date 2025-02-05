İstanbul'un 11 ilin toplamı kadar işçi ihtiyacı var

Hamide HANGÜL

GYODER araştırmasında, 12 bin 37 çalışanla görüşüldü. İşve­ren tarafında da 100’e yakın ku­rumla görüşmeler yapıldı. Rapo­run açıklandığı toplantıda konu­şan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri nitelikli işçi bulamama sorunu. Özellikle dep­remden sonra bu durum daha da arttı. Bu kriz yalnızca kısa vade­li çözümlerle değil, uzun vadeli stratejilerle aşılabilir” dedi.

İnşa­at ustasında özellikle ince işlerde büyük eksiklik olduğunu söyleyen Çekici, “İstanbul’un, deprem böl­gesindeki 11 ilin toplamı kadar iş­çi arzı ihtiyacı var” dedi. Sektör­de kadın istihdamının da çok dü­şük olduğuna işaret eden Çekici, “Bu konuyu tekrar kamunun gün­demine getirme, eğitim konusuy­la ilgili gitmekte yarar görüyoruz. Kadın istihdamı konusunda da bazı önerilerimiz olacak” dedi.

BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ise kadın istih­damına yönelik de çalışmalar yap­tıklarını, sektörde tek vinç opera­törünü İzmir’de bulduklarını, bo­ya ve kaynak gibi işlerde de çok az örnekler olduğuna işaret ederek, sektörde kadın istihdamının ar­tırılması gerektiğini, yine Avru­pa’daki gibi özellikle usta yetiş­tirilmesi konusunda çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Rapo­ra göre, enflasyondan arındırıl­mış TL cinsinden çalışan başına katma değer, 2019'da 121 binden 2022'de 220 bine çıkarak yüzde 82 artarken bunun sadece yüz­de 15'i TL'nin değerlenmesinden kaynaklandı. Çalışan sayısındaki yüzde 20’lik sınırlı artış ise kriz döneminde inşaat firmalarının vasıflı çalışanları işten çıkarmak yerine düşük kapasitede çalıştır­mayı tercih etmesiyle açıklanıyor.