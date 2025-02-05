İstanbul'un 11 ilin toplamı kadar işçi ihtiyacı var
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’ne (BETAM) yaptırılan ‘İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye’24’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Hamide HANGÜL
GYODER araştırmasında, 12 bin 37 çalışanla görüşüldü. İşveren tarafında da 100’e yakın kurumla görüşmeler yapıldı. Raporun açıklandığı toplantıda konuşan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri nitelikli işçi bulamama sorunu. Özellikle depremden sonra bu durum daha da arttı. Bu kriz yalnızca kısa vadeli çözümlerle değil, uzun vadeli stratejilerle aşılabilir” dedi.
İnşaat ustasında özellikle ince işlerde büyük eksiklik olduğunu söyleyen Çekici, “İstanbul’un, deprem bölgesindeki 11 ilin toplamı kadar işçi arzı ihtiyacı var” dedi. Sektörde kadın istihdamının da çok düşük olduğuna işaret eden Çekici, “Bu konuyu tekrar kamunun gündemine getirme, eğitim konusuyla ilgili gitmekte yarar görüyoruz. Kadın istihdamı konusunda da bazı önerilerimiz olacak” dedi.
BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ise kadın istihdamına yönelik de çalışmalar yaptıklarını, sektörde tek vinç operatörünü İzmir’de bulduklarını, boya ve kaynak gibi işlerde de çok az örnekler olduğuna işaret ederek, sektörde kadın istihdamının artırılması gerektiğini, yine Avrupa’daki gibi özellikle usta yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapılabileceğini söyledi.
Rapora göre, enflasyondan arındırılmış TL cinsinden çalışan başına katma değer, 2019'da 121 binden 2022'de 220 bine çıkarak yüzde 82 artarken bunun sadece yüzde 15'i TL'nin değerlenmesinden kaynaklandı. Çalışan sayısındaki yüzde 20’lik sınırlı artış ise kriz döneminde inşaat firmalarının vasıflı çalışanları işten çıkarmak yerine düşük kapasitede çalıştırmayı tercih etmesiyle açıklanıyor.