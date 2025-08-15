İstanbul’un kongre turizmindeki rekabet gücü 4 hamle ile artacak

Toplantıda, İstanbul’un kongre turizminde rekabet gücünü artırmak için 4 ana başlıkta ortak çalışmalar ya­pılması kararlaştırıldı. Buna göre 4 öncelikli hedef, “ka­mu kurumlarının kendi ara­larında ve özel sektörle ko­ordinasyonunu sağlayacak etkin bir iletişim ve sistem altyapısı oluşturulması,” “kamu kurumlarının, kong­re sektörü ile ilgili kendi so­rumluluk alanlarında da­ha aktif destek vermesi,” “kongre teşvikleri konusun­da yaşanan aksaklıkların il­gili kamu kurumlarının des­teğiyle giderilmesi” ve “tüm kongre sektörü projelerinde İstanbul odaklı iletişim ya­pılması” olarak sıralandı.

“Potansiyelimizi gerçeğe dönüştüreceğiz”

Toplantıda kamu ve sek­tör paydaşları, İstanbul’un küresel kongre pazarındaki payını güçlendirmek ve da­ha fazla nitelikli, yüksek ka­tılımcı sayısına sahip ulus­lararası kongreyi şehre ka­zandırmak amacıyla önemli ve ivedi şekilde çözülmesi hedeflenen konuları masaya yatırdı. Bu bağlamda, küre­sel kongre pazarının güncel durumu ve İstanbul’un ko­numu, rakip destinasyonlar­dan örnekler ve istatistikler ile kamu paydaşlarının iş­birlikleri yoluyla kongre sa­yısının artırılması ele alındı.

"İstanbul markasını daha yükseğe taşıyacağız"

İTO ve ICVB Başkanı Şe­kib Avdagiç, toplantıda, ka­mu ve özel sektör işbirlik­leriyle İstanbul’un kongre sayısını artırmak, küresel pazardaki payını büyütmek ve rakip destinasyonlardan güçlü örnekler almak üzere fikirlerin paylaşıldığını be­lirtti.

Avdagiç, “İstanbul Vali­liğimizden belediyemize, sektör derneklerimizden turizm profesyonellerine kadar geniş katılımla yü­rütülen bu istişare, İstan­bul’un kongre turizmini ön­celiğe alarak MICE alanın­daki potansiyelini gerçeğe dönüştürme kararlılığımı­zın en somut göstergesi ol­du. Katkı sunan tüm paydaş­larımıza teşekkür ediyorum. İstanbul markasını hep bir­likte daha yükseğe taşıyaca­ğız” ifadelerini kullandı.

ITF'ye 50 ülkeden turizm profesyonelleri gelecek

Türkiye’nin turizm potansiyelini uluslararası pazarlarda tanıtmayı amaçlayan İstanbul Turizm Fuarı 2025 (ITF), bu yıl 25-26 Eylül’de Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yalnızca İstanbul’u değil, tüm Türkiye’nin turizm potansiyelini dünyaya tanıtmayı hedefleyen fuar, 50 ülkeden 500’ün üzerinde satın alıcı, acente ve tur operatörünü ağırlayacak. Dream Project CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman , fuara 2 bin 500’ü aşkın seyahat acentesinin katılacağı bilgisini paylaşarak, etkinliğin otel ve acente kontratları için önemli fırsatlar yaratacağını kaydetti. Ataman:

“Fuar kapsamında düzenlenecek Turizm Zirvesi’nde 2025 turizm sezonu değerlendirilirken 2026 hedefleri konuşulacak” dedi. TÜROB Başkanı Müberra Eresin de “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarın, Türkiye turizminin geleceğine güçlü bir yatırım olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.