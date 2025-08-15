İstanbul’un kongre turizmindeki rekabet gücü 4 hamle ile artacak
Kongre, Toplantı ve Etkinlik (MICE) Sektörünün Geleceği Toplantısı, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıda, İstanbul’un kongre turizminde rekabet gücünü artırmak için 4 ana başlıkta ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Buna göre 4 öncelikli hedef, “kamu kurumlarının kendi aralarında ve özel sektörle koordinasyonunu sağlayacak etkin bir iletişim ve sistem altyapısı oluşturulması,” “kamu kurumlarının, kongre sektörü ile ilgili kendi sorumluluk alanlarında daha aktif destek vermesi,” “kongre teşvikleri konusunda yaşanan aksaklıkların ilgili kamu kurumlarının desteğiyle giderilmesi” ve “tüm kongre sektörü projelerinde İstanbul odaklı iletişim yapılması” olarak sıralandı.
“Potansiyelimizi gerçeğe dönüştüreceğiz”
Toplantıda kamu ve sektör paydaşları, İstanbul’un küresel kongre pazarındaki payını güçlendirmek ve daha fazla nitelikli, yüksek katılımcı sayısına sahip uluslararası kongreyi şehre kazandırmak amacıyla önemli ve ivedi şekilde çözülmesi hedeflenen konuları masaya yatırdı. Bu bağlamda, küresel kongre pazarının güncel durumu ve İstanbul’un konumu, rakip destinasyonlardan örnekler ve istatistikler ile kamu paydaşlarının işbirlikleri yoluyla kongre sayısının artırılması ele alındı.
"İstanbul markasını daha yükseğe taşıyacağız"
İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, toplantıda, kamu ve özel sektör işbirlikleriyle İstanbul’un kongre sayısını artırmak, küresel pazardaki payını büyütmek ve rakip destinasyonlardan güçlü örnekler almak üzere fikirlerin paylaşıldığını belirtti.
Avdagiç, “İstanbul Valiliğimizden belediyemize, sektör derneklerimizden turizm profesyonellerine kadar geniş katılımla yürütülen bu istişare, İstanbul’un kongre turizmini önceliğe alarak MICE alanındaki potansiyelini gerçeğe dönüştürme kararlılığımızın en somut göstergesi oldu. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul markasını hep birlikte daha yükseğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
ITF'ye 50 ülkeden turizm profesyonelleri gelecek
Türkiye’nin turizm potansiyelini uluslararası pazarlarda tanıtmayı amaçlayan İstanbul Turizm Fuarı 2025 (ITF), bu yıl 25-26 Eylül’de Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Yalnızca İstanbul’u değil, tüm Türkiye’nin turizm potansiyelini dünyaya tanıtmayı hedefleyen fuar, 50 ülkeden 500’ün üzerinde satın alıcı, acente ve tur operatörünü ağırlayacak. Dream Project CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman , fuara 2 bin 500’ü aşkın seyahat acentesinin katılacağı bilgisini paylaşarak, etkinliğin otel ve acente kontratları için önemli fırsatlar yaratacağını kaydetti. Ataman:
“Fuar kapsamında düzenlenecek Turizm Zirvesi’nde 2025 turizm sezonu değerlendirilirken 2026 hedefleri konuşulacak” dedi. TÜROB Başkanı Müberra Eresin de “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarın, Türkiye turizminin geleceğine güçlü bir yatırım olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.