"İstikrar üretim ve ihracatı olumlu etkileyecek"

Mayıs 2023’te Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 50,7 artışla 159 milyon 325 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade eden Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından gündemin önceliğinin ekonomi olması gerektiğini ifade etti.

Kaplan yaptığı değerlendirmede, “Sektörümüz Türkiye için olduğu gibi Gaziantep ve bölgemiz için de büyük önem taşımaktadır. Bölgemizde yaklaşık 50 bin kişi istihdam edilmektedir.

Bu Gaziantep, bölge ve ülke ekonomisi için büyük bir değer ve önem. Ancak son zamanlarda diğer sektörlerimiz gibi halı sektörü de çok ciddi sorunlar yaşıyor. Üretimden istihdama, hammadde temininden finansmana ulaşmada sektörümüz zorlu günler geçiriyor. Yeni kurulan hükümetimizin öncelikli olarak bu sorunları gündemine alacağına ve bizlere nefes aldıracak çözümler üreteceğine inancımız sonsuz” dedi.

Halı fuarına ilgi çok büyük

Dünya halı üretim merkezi konumundaki Türkiye’nin önümüzdeki süreçte uluslararası fuarcılıkta da önemli misyonlar üstlendiğini ifade eden Kaplan sektör olarak ilk kez milli ve yerli bir fuara imza atmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekleyerek “Fuarlar sektörümüzde yeni trendlerin uluslararası pazarlara sunumunda ve tanıtımında büyük önem taşıyor. GAHİB, İHİB ve TUYAP iş birliğiyle bu yıl 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarının ilkini gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan 2024 yılı itibarıyla mayıs ayında Gaziantep’te aralık ayında İstanbul’da gerçekleştireceğimiz halı fuarlarıyla sektörümüze daha büyük katkılarda bulunacağız" dedi.