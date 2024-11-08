“İstikrarlı politikayla et ithalatı Türkiye'nin gündeminden çıkar”
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “3 yıllık planlama dönemi sonunda et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız” ifadesini değerlendiren sektör temsilcileri, söz konusu hedefe doğru proje ve istikrarlı politikaların uygulanmasıyla ulaşılabileceğini söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Bakanı Yumaklı, önceki gün Bakanlığın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan Bütçe Komisyonunda 3 yıllık planlama dönemi sonunda, büyükbaş hayvan varlığını 17,7 milyona, küçükbaş hayvan varlığını 52,4 milyondan 61,1 milyon başa çıkarmayı hedeflediklerini ifade etmişti ve planlama dönemi sonunda et ithalatını ülke gündeminden çıkaracaklarını aktarmıştı.
“Süt hayvancılığının gelişimine bağlı”
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Dr. Ahmet Yücesan, Bakan Yumaklı'ya destek vererek, 3 yıl içerisinde büyükbaş hayvancılığa yapılacak doğru yatırımlarla et ithalatının ülke gündeminden çıkabileceğini kaydetti. Bunun için mevcut hayvan varlığı envanterinin doğru bir şekilde ortaya konulması gerektiğini aktaran Yücesan, “Sayıların sahada karşılığı yok.
Altyapısının doldurulması lazım. Ayrıca Türkiye’de süt hayvancılığı gelişmeli. Diğer türlü ithalat sürekli yapmak zorunda kalınır. Eğer süt hayvancılığı gelişirse anaç hayvan elde edilir. Anaç hayvanlardan sürekli üretim yapılır. Dolayısıyla burada süt hayvancılığı ayakta kalabilmesi için de süt fiyatları için yeterince destek verilmesi lazım” dedi.
Esas sıkıntının sıkıntın hayvan sayısı ve bu yolda verilmesi gereken tavizler olduğunu anlatan Yücesan, bunun sadece Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın direktifleri ile yürütülemeyeceğini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın proje yaparken, süt prim fiyatlarını yeteri miktarda vermesi gerektiğine vurgu yapan Yücesan, “Eğer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da ekonomi yönelimi bu işe müdahale olmasa Tarım ve Orman Bakanlığı kendi içinde bu işi yürütür. Ancak son 10 yıldan beri hep gördüğümüz şu; güzel bir proje yapılıyor ve doğru yola giriliyor. Fakat iktisadi çevre bu işe engel oluyor. Konu her ne kadar kırmızı et olsa bile süt önemli unsur” diye konuştu.
Sütün ürünleri tüketimi artmalı
Ahmet Yücesan, çiğ süt için verilen 14,5 liranın çiftçiyi kurtarmadığını söyledi. Yücesan, “Hayvan sayısına paralel süt ve süt ürünleri tüketimi artmalı. İnsanların tüketimi de artırmayacaksa hayvan sayısını yükseltmenin hiçbir anlamı yok. Et fiyatının makul bir düzeyde olması için süt fiyatlarının doğru verilmesi lazım. Hayvan sayısının artırılması, hayvan fiyatlarının makul düzeye düşmesi, dönüp dolaşıp anahtar olarak süt fiyatları ve priminin zamanında verilmesinden geçiyor” açıklamasını yaptı.