“İstikrarlı politikayla et ithalatı Türkiye'nin gündeminden çıkar”

Mehmet H. GÜLEL

Bakanı Yumaklı, önceki gün Bakanlığın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan Bütçe Komisyo­nunda 3 yıllık planlama döne­mi sonunda, büyükbaş hay­van varlığını 17,7 milyona, kü­çükbaş hayvan varlığını 52,4 milyondan 61,1 milyon başa çıkarmayı hedeflediklerini ifade etmişti ve planlama dö­nemi sonunda et ithalatını ül­ke gündeminden çıkaracakla­rını aktarmıştı.

“Süt hayvancılığının gelişimine bağlı”

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Dr. Ahmet Yücesan, Bakan Yumaklı'ya destek ve­rerek, 3 yıl içerisinde büyük­baş hayvancılığa yapılacak doğru yatırımlarla et ithala­tının ülke gündeminden çı­kabileceğini kaydetti. Bunun için mevcut hayvan varlığı envanterinin doğru bir şekil­de ortaya konulması gerek­tiğini aktaran Yücesan, “Sa­yıların sahada karşılığı yok.

Altyapısının doldurulması lazım. Ayrıca Türkiye’de süt hayvancılığı gelişmeli. Diğer türlü ithalat sürekli yapmak zorunda kalınır. Eğer süt hayvancılığı gelişirse anaç hayvan elde edilir. Anaç hay­vanlardan sürekli üretim ya­pılır. Dolayısıyla burada süt hayvancılığı ayakta kalabil­mesi için de süt fiyatları için yeterince destek verilmesi lazım” dedi.

Esas sıkıntının sıkıntın hayvan sayısı ve bu yolda ve­rilmesi gereken tavizler ol­duğunu anlatan Yücesan, bunun sadece Tarım ve Or­man Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın direk­tifleri ile yürütülemeyeceği­ni ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın proje yapar­ken, süt prim fiyatlarını ye­teri miktarda vermesi gerek­tiğine vurgu yapan Yücesan, “Eğer, Hazine ve Maliye Ba­kanlığı ya da ekonomi yöne­limi bu işe müdahale olmasa Tarım ve Orman Bakanlığı kendi içinde bu işi yürütür. Ancak son 10 yıldan beri hep gördüğümüz şu; güzel bir proje yapılıyor ve doğru yola giriliyor. Fakat iktisadi çev­re bu işe engel oluyor. Konu her ne kadar kırmızı et olsa bile süt önemli unsur” diye konuştu.

Sütün ürünleri tüketimi artmalı

Ahmet Yücesan, çiğ süt için verilen 14,5 liranın çiftçiyi kurtarmadığını söyledi. Yücesan, “Hayvan sayısına paralel süt ve süt ürünleri tüketimi artmalı. İnsanların tüketimi de artırmayacaksa hayvan sayısını yükseltmenin hiçbir anlamı yok. Et fiyatının makul bir düzeyde olması için süt fiyatlarının doğru verilmesi lazım. Hayvan sayısının artırılması, hayvan fiyatlarının makul düzeye düşmesi, dönüp dolaşıp anahtar olarak süt fiyatları ve priminin zamanında verilmesinden geçiyor” açıklamasını yaptı.