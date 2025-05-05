İtalyan kozmetikçiler Türkiye’ye geliyor
Türkiye, İtalyan kozmetik üreticilerinin gözdesi oldu. Bu yıl 8-10 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Beauty İstanbul 2025 Fuarı’nda İtalyan kozmetik sektörü, 91 firmayla katılım gösterecek.
Hamide HANGÜL
İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) organizasyonuyla gerçekleşecek fuar, Türk ve İtalyan üreticiler arasında ticaret ve işbirliklerinin güçlenmesine de katkı sunacak. Fuar öncesinde İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) İstanbul Direktörü Marco Pintus, sorularımızı yanıtladı.
Pintus, “Fuar bünyesinde ulusal pavilyonumuzda 41 İtalyan kozmetik şirketi yer alıyor ve yaklaşık 50 şirket de kendi stantlarıyla katılıyor. Bu da Beauty İstanbul’u bizim için Türkiye’deki bir numaralı ticaret fuarı haline getiriyor. Birçok şirket de bu fuarın dünyanın her yerinden, Doğu’dan ve Batı’dan, hatta birkaçını belirtmek gerekirse, Avustralya, Kanada, İngiltere, İsveç, Hindistan veya Çin gibi ülkelerden alıcıları çektiğini söylüyor” diye konuştu.
“Hedefimiz doğru iş ortaklıkları”
İtalyan firmaların fuarda ağırlıklı hangi ürünlerle boy göstereceğine yönelik sorumuz üzerine Marco Pintus, şu bilgileri verdi: “İtalyan şirketleri özellikle saç bakım ürünlerinde öne çıkıyor. Ancak Beauty İstanbul’da yer alan şirketler kozmetik endüstrisinde faaliyet gösteriyor. Saç bakım ürünleri, göz ve dudak makyaj malzemesi, parfümler, cilt bakım ürünleri, güzellik salonu aletleri ve hatta güzellik sektörü için makine ve ekipman üreticileri de var. Bu fuara dördüncü kez katılıyoruz ve yıllar içinde özellikle cilt bakım ürünlerine olan talebin, diğer kategorilere kıyasla bir miktar daha fazla öne çıktığını gözlemledik. Temel hedefimiz, fuara katılan İtalyan firmaların Türkiye’de doğru iş ortaklarını bulmaları ve pazara giriş süreçlerini kolaylaştırmak.”
“Türkiye kozmetikte 3’üncü tedarikçi”
İtalya’nın Türkiye’ye kozmetik ihracatında son yıllarda önemli bir artış yaşandığına işaret eden Pintus, söz konusu büyümenin sektörel ilişkiler açısından da değerli olduğunu söyledi. Pintus, “Sadece coğrafi yakınlık değil, aynı zamanda pazardaki dinamizm, kaliteye verilen önem ve tüketici bilinci de firmalarımız için uzun vadeli fırsatlar yaratıyor. Türkiye’nin İtalya’dan gerçekleştirdiği kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatı, 2024'te 157 milyon euro ulaşarak toplam kozmetik ithalatında %7,7’lik bir paya sahiptir.
Bu ivme, İtalya’yı Fransa ve Almanya’nın ardından Türkiye’nin en büyük üçüncü kozmetik tedarikçisi konumuna taşımaktadır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, İtalyan kozmetik ürünlerinin ihracatında 20’nici sırada yer aldığına da işaret eden Pintus, ilk beş sırada ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’nin bulunduğunu söyledi.
Türkiye ve İtalya arasında kozmetik sektöründe ne kadarlık bir hacim oluşabileceği ve Türkiye’nin büyümesine yönelik bir başka soruya Marco Pintus, şöyle yanıt verdi: “2025'e bakıldığında, projeksiyonlar Türkiye’nin güzellik ve kişisel bakım pazarının yaklaşık 2,5 milyar euro gelir elde etmesini bekliyor ve 2029'a kadar yıllık %10’luk bir büyüme oranı öngörülüyor. İtalya’nın Türkiye’ye olan kozmetik ihracatının 2025 yılı sonunda yaklaşık 200 milyon euroya ulaşabileceğini gösteriyor.”
“İtalyanlar gelirin %6’sını inovasyona yatırıyor”
İtalyan kozmetik endüstrisinin, son 20 yıldır bir başarı öyküsü yazdığını aktaran Marco Pintus, “2024'te %10’luk bir büyüme ile 16,5 milyar euroluk iş hacmine ve 7,5 milyar euroluk ihracata ulaşan bir sektörden söz ediyoruz. Dünyanın en büyük beşinci kozmetik ihracatçısıyız. Bu performansı, kesinlikle güvenli, orijinal ve çevresel açıdan sürdürülebilir yeni ürünler yaratmak için kaliteyi her zaman ön planda tutarak çok çalışan ve çoğu küçük-orta ölçekli işletmelerden oluşan bin 300 şirkete borçluyuz. Kozmetik şirketlerimiz her yıl gelirlerinin ortalama %6’sını inovasyon ve teknolojiye yatırmakta" dedi.