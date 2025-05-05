İtalyan kozmetikçiler Türkiye’ye geliyor

Hamide HANGÜL

İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) organizasyonuyla ger­çekleşecek fuar, Türk ve İtal­yan üreticiler arasında ticaret ve işbirliklerinin güçlenmesi­ne de katkı sunacak. Fuar ön­cesinde İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) İstanbul Direktörü Mar­co Pintus, sorularımızı yanıt­ladı.

Pintus, “Fuar bünyesin­de ulusal pavilyonumuzda 41 İtalyan kozmetik şirketi yer alıyor ve yaklaşık 50 şirket de kendi stantlarıyla katılıyor. Bu da Beauty İstanbul’u bizim için Türkiye’deki bir numaralı tica­ret fuarı haline getiriyor. Bir­çok şirket de bu fuarın dünya­nın her yerinden, Doğu’dan ve Batı’dan, hatta birkaçını be­lirtmek gerekirse, Avustralya, Kanada, İngiltere, İsveç, Hin­distan veya Çin gibi ülkelerden alıcıları çektiğini söylüyor” di­ye konuştu.

“Hedefimiz doğru iş ortaklıkları”

İtalyan firmaların fuarda ağırlıklı hangi ürünlerle boy göstereceğine yönelik soru­muz üzerine Marco Pintus, şu bilgileri verdi: “İtalyan şirket­leri özellikle saç bakım ürün­lerinde öne çıkıyor. Ancak Beauty İstanbul’da yer alan şirketler kozmetik endüstri­sinde faaliyet gösteriyor. Saç bakım ürünleri, göz ve dudak makyaj malzemesi, parfüm­ler, cilt bakım ürünleri, gü­zellik salonu aletleri ve hatta güzellik sektörü için makine ve ekipman üreticileri de var. Bu fuara dördüncü kez katılı­yoruz ve yıllar içinde özellik­le cilt bakım ürünlerine olan talebin, diğer kategorilere kı­yasla bir miktar daha fazla öne çıktığını gözlemledik. Te­mel hedefimiz, fuara katılan İtalyan firmaların Türkiye’de doğru iş ortaklarını bulmaları ve pazara giriş süreçlerini ko­laylaştırmak.”

“Türkiye kozmetikte 3’üncü tedarikçi”

İtalya’nın Türkiye’ye koz­metik ihracatında son yıllar­da önemli bir artış yaşandığına işaret eden Pintus, söz konu­su büyümenin sektörel ilişki­ler açısından da değerli oldu­ğunu söyledi. Pintus, “Sadece coğrafi yakınlık değil, aynı za­manda pazardaki dinamizm, kaliteye verilen önem ve tü­ketici bilinci de firmalarımız için uzun vadeli fırsatlar yara­tıyor. Türkiye’nin İtalya’dan gerçekleştirdiği kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithala­tı, 2024'te 157 milyon euro ula­şarak toplam kozmetik ithala­tında %7,7’lik bir paya sahip­tir.

Bu ivme, İtalya’yı Fransa ve Almanya’nın ardından Türki­ye’nin en büyük üçüncü koz­metik tedarikçisi konumuna taşımaktadır” ifadelerini kul­landı. Türkiye’nin, İtalyan koz­metik ürünlerinin ihracatında 20’nici sırada yer aldığına da işaret eden Pintus, ilk beş sı­rada ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’nin bu­lunduğunu söyledi.

Türkiye ve İtalya arasında kozmetik sek­töründe ne kadarlık bir hacim oluşabileceği ve Türkiye’nin büyümesine yönelik bir baş­ka soruya Marco Pintus, şöyle yanıt verdi: “2025'e bakıldığın­da, projeksiyonlar Türkiye’nin güzellik ve kişisel bakım paza­rının yaklaşık 2,5 milyar euro gelir elde etmesini bekliyor ve 2029'a kadar yıllık %10’luk bir büyüme oranı öngörülü­yor. İtalya’nın Türkiye’ye olan kozmetik ihracatının 2025 yılı sonunda yaklaşık 200 milyon euroya ulaşabileceğini göste­riyor.”

“İtalyanlar gelirin %6’sını inovasyona yatırıyor”

İtalyan kozmetik endüstrisinin, son 20 yıldır bir başarı öyküsü yazdığını aktaran Marco Pintus, “2024'te %10’luk bir büyüme ile 16,5 milyar euroluk iş hacmine ve 7,5 milyar euroluk ihracata ulaşan bir sektörden söz ediyoruz. Dünyanın en büyük beşinci kozmetik ihracatçısıyız. Bu performansı, kesinlikle güvenli, orijinal ve çevresel açıdan sürdürülebilir yeni ürünler yaratmak için kaliteyi her zaman ön planda tutarak çok çalışan ve çoğu küçük-orta ölçekli işletmelerden oluşan bin 300 şirkete borçluyuz. Kozmetik şirketlerimiz her yıl gelirlerinin ortalama %6’sını inovasyon ve teknolojiye yatırmakta" dedi.