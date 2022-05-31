İtalyanlar Leather&Fur Fuarı için sıraya girdi

Yılın ilk dört ayında, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 40 milyon dolar ihracata imza atan deri ve kürk konfeksiyon sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) organize ettiği Leather&Fur Fuarı, Antalya'da kapılarını açtı. 15 ülkeden 950 yabancı alıcının ağırlandığı fuarın açılışına İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, TDKD Yönetim Kurulu ve sektör paydaşları katılım gösterdi. Dört gün sürecek olan fuarın sektör ihracatına en az 30 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Her yıl deri ve kürkte dünya modasını belirleyen Leather&Fur defilesinde ise bu yıl dünyaca ünlü Rumen sanatçı Alexandra Stan sahne alacak. Fuarın ikinci günü Anna, yerli ve yabancı ziyaretçilere son şarkılarını seslendirecek.

"Yeni pazarlar yaratmalıyız"

Fuarın açılışında konuşan İDMİB Başkanı Güven Karaca, şunları kaydetti: “Sektör olarak halihazırda 163 ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyoruz. Yüzde 43'lük bir pazar. İkinci pazar eski Doğu Bloku ülkeleri, üçüncü sırada Afrika ve diğer ülkeler yer alıyor. Afrika ülkeleri yükseliş trendine devam ediyor. Dünyada 210 milyar dolarlık bir pazar var. Biz 1 milyar 730 milyon dolarını yapıyoruz. Hedefimiz bunu genişletmek. ABD 30 milyar dolarlık bir pazar ve biz buraya yüzde 1'in altında ihracat yapıyoruz. Güney Kore, Avrupa Birliği, eski Doğu Bloku ülkelerindeki pazar payını büyütmek, yeni pazarlar yaratmak durumundayız. Deri ve kürk konfeksiyon sektörümüz bu fuar ile ihracata ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu yıl yeni ülkelerin de ilk kez ağırlanıyor olması sektörümüz adına sevindirici."

"İtalyanlar sıraya girdi"

Sektörün ihracat performansını değerlendiren TDKD Başkan Vekili Serdar Yavuz, yabancıların deri anlamında lüks segment üst giyim ilgisinin devam ettiğine dikkat çekti. Zeytinburnu’nda artık sadece deri ceket dikilmediğini belirten Yavuz, “Yüksek katma değerli ve kendi markasıyla ürün üretip satış yapan bir bölgeyiz. İhracatta kilogram başı değerimiz 270 dolar seviyesinde. Fuarımızda 61 katılımcımız var. Bu yıl ilk kez Macaristan'dan ve Sırbistan'dan misafirlerimiz var. Asıl önemlisi mevcut müşterilerimizi kaybetmiyoruz. Ukrayna'da savaştan dolayı fuara ziyaretçi oranında yüzde 18 oranında bir kayıp var. Rusya’da savaştan dolayı bazı müşterilerde yüzde 20’lik bir azalma oldu ama yine Rusya'dan yeni müşterilerle bu açığı kapattık." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünyada moda üreten ülke konumuna geldiğine dikkat çeken Yavuz, “İtalyanlar, Çinliler, Yunanlılar dahil birçok ülkeden fuara girmek isteyen ülkeler var. Zeytinburnu için maksimum olarak bu alanı kullanıyoruz. Seneye arkaya bir çadır ekleyip dışarıda kimseyi bırakmayacak şekilde Zeytinburnu’ndaki bütün üreticileri kucaklamak istiyoruz. Diğer yandan dernek olarak devletimize hiçbir şekilde yük olmadan ve maddi destek almadan sektörümüzü büyütme gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

TDKD Başkan Yardımcısı Fatih Dursun ise, sektör olarak koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve tek hedeflerinin Türkiye'nin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sunmak istediklerini söyledi.