İthalatı 22 trilyon doları aşacak Çin'den Türkiye'ye ticaret çağrısı

Handan Sema CEYLAN

On yıl içinde ithalat değerinin 22 trilyon doları aşması beklenen Çin, Türk iş insanlarını ticareti artırmaya davet ediyor. Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, “Çin artık Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı. 2021’de ikili ticaret hacmi 35,9 milyar dolar oldu” diyerek, bu hacmin daha da artırılması için Türk iş insanlarını Şangay’da kasım ayında düzenlenecek 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’da davet etti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Çin Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇİNSİAD) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen “Türkiye-Çin Ekonomik İş Birliği Toplantısı”nda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, “Dünya değişiyor, çağ değişiyor. Eskiden dünyada görülmemiş şeyler oldu. Pandemi, bölgesel çatışmalar ve küreselleşme karşıtlığı birbirine karışıyor. Güvenlik ve gelişme tüm ülkelerin kaygıları oldu” diyerek dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılara dikkat çekti. Dünyada 140’tan fazla ülkenin büyüme tahmininin düşürüldüğüne dikkat çeken Liu, mevcut uluslararası konjonktürde Türkiye’nin Çin ile el ele vererek iş birliği yapılması gerektiğini dile getirdi. Liu, şöyle devam etti: “Çin’de iş ortamlarını daha çok iyileştireceğiz. Türkiye dahil tüm ülkelerden gelen şirketlerin Çin’de yatırım yapması, Çin pazarına girmesi sağlanacak.”

Geçen yıl Türkiye-Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yılı olduğunu anımsatan Liu, “Çin artık Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı. 2021’de ikili ticaret hacmi 35,9 milyar dolar oldu. İki ülkenin stratejik iş birliği giderek derinleşiyor” şeklinde konuştu. Liu, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Türkiye ile Çin arasında verimli sonuçlar elde edildiğini, Orta Koridor ile Çin’den gelen malların İstanbul üzerinden Avrupa’ya ulaşacağını vurguladı.

Salgın döneminde yapılan aşı işbirliğine dikkat çeken Liu, şunları söyledi: “Bu konudaki ortaklık da iki ülke ilişkilerinin en somut ve parlak iş birliği oldu. Son yıllarda iki ülke arasındaki e-ticaret ve yüksek teknoloji sektörü gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedildi. Dijital İpek Yolu inşası için Çin’in iş birliği yapacağı önemli ülkelerden biri de Türkiye. Devlet Başkanımız Xi Jinping’in bizzat duyurduğu fuarımıza Türk iş insanlarını bekliyoruz” açıklamalarını yaptı.

Turan: Orta Koridor için yeni yatırımlar yapılmalı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, toplantının açılışında bir konuşma yaparak, “Çin hükümetinin 2013’te açıkladığı ve çok önemli bir altyapı ve yatırım projesi niteliğindeki Kuşak ve Yol Girişimi’ni başından beri yakından takip ediyoruz” dedi. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Kuzey Koridoru’nun işlememesinin, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Orta Koridoru ön plana çıkarttığını kaydeden Turan, “Bu rotada lojistik hacim arttı. Yoğunluklar yaşanıyor. Bu çerçevede Çin’in, Türk firmalarla da iş birliği içerisinde bu hattın rahatlatılmasına yönelik yeni yatırımları devreye almasını önemli görüyoruz” diye konuştu. Turan, ayrıca Çinli firmaları TÜSİAD’a ve üyeleri Korhan Kurdoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü TÜSİAD Çin Network’üne üye olmaya davet etti.

Zhou: İki ülkenin para birimleri ile ticaret şart

ÇİNSİAD Başkanı Zhou Yanquan da toplantıda bir konuşma yaparak, dünyanın geldiği noktada Çin ile Türkiye arasında gıda, e-ticaret ve lojistik alanında önemli işbirlikleri yapılabileceğine dikkat çekti. Kendisini Türk pasaportu taşımayan ama “Türkiye’nin ekonomisinin kalkınmasının vatandaşı” olarak gördüğünü kaydeden Zhou, ikili ilişkilerin artırılması için bir dizi öneri sayarak, şunları söyledi: “Piyasanın güvenini artırmak altında daha değerlidir, diye bir sözümüz var. Bu anlamda ilişkiler yabancı yatırımcılar için kuvvetlendirilmeli. Bir de Türkiye’den Çin’e sadece fiyat avantajı sağlamak için ticarete geleceklere sesleniyorum, fiyat ticareti çok sağlam değil. Bizde bir atasözü var ‘Kıymayı ne kadar katıyorsan, ekmeği de o kadar katmalısın’. Kaliteli ürünler için de ticaret yapılırsa daha uzun vadeli ilişkiler kurulabilir. Çin ve Türkiye kendi para birimleri ile takas yapabilmeli. Ayrıca Eximbanklarımız da ortak çalışmalar yapabilmeli."

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın (ortada) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin (solda) ile Ticaret Müsteşarı Lie Yuhua konuşma yaptı.

120 ülkeden 3 bin katılımcı...

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua toplantıda 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) ile ilgili bilgiler verdi. Liu, Çin’deki 1,4 milyar insanın 400 milyonu aşkınının orta gelir grubunda olduğunu söylerek, şunları kaydetti: “Bu dünyadaki en büyük süper Pazar. 10 yıl içinde Çin’in ithalat değerinin 22 trilyon doları geçmesi bekleniyor. 2021’de Türkiye’nin Çin’e ihracatı 5,04 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk 4 ayında da Türkiye’nin Çin’e ihracatı 1,66 milyar dolar olarak gerçekleşti. Daha gidilecek çok yol var. CIIE’nin bu yılki teması ‘Yakın çağın, ortak kaderi’. Ortak kademiz için işbirliklerini gerçekleştirmeliyiz. 120’den fazla ülkeden 3 bin katılımcı fuarımıza geliyor. Fuarımız 5-10 Kasım tarihleri arasında Şangay’da gerçekleştirilecek."