İTHİB’de Ahmet Öksüz yeniden başkan seçildi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) seçimli Olağan Genel Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Ahmet Öksüz, tek liste olarak girdiği seçimde İTHİB’in Başkanlığı’na seçildi.

Seçim sonrası konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Seçim sonuçlarının tüm sektör paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 4 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzda sektörümüze bir söz verdik. Sektörümüzü dünyanın en büyük 5 tedarikçisinden biri yapacağız dedik. Bugün ise, dünyanın en büyük beşinci tekstil ihracatçısı olmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Sektörümüze değer kazandıran pek çok faaliyete birlikte imza attık. Yeni dönemde de İTHİB Yönetim Kurulu olarak Türkiye İhracatçılar Meclisimizin öncülüğü ve Ticaret Bakanlığımız destekleriyle Türk tekstili için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yeni dönemde de en önemli hedefimiz güçlü projelerimizle sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmek. İhracatta pazar çeşitliliği sağlayacak heyetlerimiz ve fuarlarımız, katma değer artışı sağlayacağımız projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimiz ile orta vadede dünyanın en büyük ilk 3 ihracatçısından biri olacağız. Bu başarıyı birlikte tesis etme yolunda; sorumluluğumuz büyük, heyecanımız baki, inancımız tam! Gelecekten kaygılı değil, umutluyuz. Çünkü Birlikle ihraç ettik, birlikte iftihar ediyoruz.” dedi.

Seçim sonrası İTHİB’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

Ahmet Öksüz (Başkan)-Kipaş Pazarlama ve Tic. A.Ş.

İsmail Gülle - Gülle Entegre Teks. İşlet. Emlak Danış. San. ve Tic. A.Ş.

Ahmet Şişman- Hassan Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Mehmet Fatih Bilici- BTD Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Necat Altın- Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Ali Sami Aydın- Aydın Tekstil Tic. ve Paz. A.Ş.

Vehbi Canpolat- Migiboy Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Mustafa Denizer- Diktaş Dikiş İplik San. Tic. A.Ş.

Sultan Tepe- Tepar Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Murat Şahinler- Hefa Poliüretan Flok Suni Seri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Orhan Aydın- Oma İplik A.Ş.

DENETİM KURULU

İsmail Selim Akdoğan- Atlas Dunnage Paz. ve Tic. A.Ş.

Birol Sezer- İleri Dış Ticaret A.Ş.

Murat Özpehlivan- Hüma Fermuar Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş