İTO mobilya komitesi seçimlerine ‘kooperatif’ tartışması damga vurdu

Leyla İLHAN / İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası (İTO) başkanlık seçimi ve 71 numaralı Mobilya Komitesi seçimleri için süre azalırken, seçime iki listeyle giden mobilyacılar arasında kooperatif tartışması başladı. 9 Kasım'da yapılacak İTO seçimine 9 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu İstanbul Mobilya Dernekleri Platformu’nun (İSMODER) üyeleri, karşı listede yer alan ve üyeleri arasında MASKO, MODOKO ve MODESA temsilcilerinin bulunduğu İstanbul Mobilya Platformu’nun (İMP) hem kooperatif olmaları hem de üretici olmadıkları için, seçilseler dahi mobilya komitesinde bu çarşıları temsil edemeyeceklerini savundu. İSMODER üyeleri, bu listenin kooperatif komitesinde yer alması gerektiğini iddia etti.

İTO 71 No’lu komitenin mobilyacıların bulunduğu bir komite olduğunu, ancak burada kooperatiflerin seçime gittiğini kaydeden Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı ve MOSFED Başkan Yardımcısı Nuri Gürcan, “Dolayısıyla şahıs ve tüzel kişiler seçime giriyor. Onun için şu an için yaratılan MODOKO, MASKO ve MODESA seçime giriyor algısı doğru değil. Örneğin MODOKO’nun 250 üyesi var. Bizim de 120 firmamız buraya üye. Bir de burada haksız rekabet elde ediliyor. Örneğin MODOKO Başkanı Koray Çalışkan kazandığında, burada MODOKO seçilmiyor. Çalışkan Mobilya ve şahıslar seçilecek. Ancak 21’inci kooperatif komitesine kooperatif olarak girebilirler” diye konuştu.

“Seçimi kazanırlarsa kooperatifleri temsil edemeyecekler”

‘Hep Birlikte Daha İleriye’ sloganıyla güç birliği yapan İSMODER listesinde yer alan Sempre Ofis Mobilyaları’nın sahibi Murat Özkardeş, kendilerinin bütün kararları anlaşarak ortak bir şekilde çıkardıklarını kaydetti. Özkardeş, karşı listede yer alan MASKO ve MODOKO’nun imalatçı olmadığını, alım satım yaptığını iddia ederek şunları söyledi: “Sanki İTO’da MASKO ve MODOKO ve MODESA temsil edilecek. Halbuki bunlar birer kooperatif, dolayısıyla kooperatiflerin olduğu komiteye katılmalılar. Şayet seçimi kazanırlarsa, MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, Çalışkan Mobilya, MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, Corner Mobilya, MODESA Başkanı Ayhan Sekmen’de kendi mobilya firmasıyla girecek. Dolayısıyla MASKO, MODOKO, MODESA’yı temsil edemeyecekler. Bu kişiler 2023 yılında yapılacak çarşı yönetim seçimlerini kaybedecek. Bu nedenle burada yeni bir koltuk arıyorlar.”

“Site başkanları da mobilya sektöründe”

İstanbul Mobilya Platformu (İMP) yaptığı açıklama ile eleştirilere şöyle cevap verdi: “Kendisini mobilyacıların hamisi, abisi, oyun kurucusu, oyun bozucusu, yer tayin eden ve atayanlar olarak görenlerin sığındığı dernekleri toplasanız 4 ya da 5 tane, tüm üyeleri 250. Ama üstün mobilyacı oldukları için İstanbul’daki tümü 20 bini bulan mobilyacıları temsil ettiklerini sanıyorlar. İstanbul’daki, MASKO, MODOKO, MODESA, BAHÇEŞEHİR, GAMAS gibi sadece firma sayısı bile 2 binden fazla olan bu siteleri temsil eden başkanların mobilyacı olduklarını bilmediklerini sanıyorum. Kooperatif başkanlarının demircilik yaptığını sanan arkadaşlara, site başkanları da mobilyacılık yapıyor. En az sizin kadar mobilyacı olduğunu bilmelisiniz. Bir kooperatif başkan atama ile gelmez, bizleri mobilyacılar seçiyor. İstanbul’a neredeyse tamamı İnegöl firmalarından oluşan MOSFED, ayar vermeye çalışıyor.”