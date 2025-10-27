İyidere Lojistik Limanı, kenti yeni ticaret üssü yapacak
Rize’de ilki gerçekleştirilen Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Zirvesi’nde bölgede yapımı süren İyidere Lojistik Limanı ve ikinci etap OSB yatırımları, kentin ticaret potansiyeli masaya yatırıldı. Bölgeyi Karadeniz’in stratejik ticaret üssü haline getirecek projelerin kente güçlü katkı sağlaması hedefleniyor.
Nesrin KOÇASLAN
Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği (RİDEVA), Rize Valiliği, Rize Belediyesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) iş birliğiyle iki gün süren Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi gerçekleştirildi. Bölgeye yapılan yeni yatırımların değerlendirildiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj ile katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de düzenlenen Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Zirvesi’ne gönderdiği mesajda, İyidere Lojistik Limanı ve Organize Sanayi Bölgesi’nin ikinci etabıyla birlikte bölgeye yeni yatırım ve iş birliği fırsatları sunacağını vurguladı.
Rize İyidere Lojistik Limanı’nın Karadeniz’in yeni ticaret üssü olacağını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, “Yıllık 13 milyon ton yük kapasitesiyle bölgenin kalkınmasına yön verecek. Gelecek yılın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Deniz ticaretinden aldığımız paya burası da büyük bir katkı sağlayacak.
Kafkasya - Ortadoğu ülkeleri arasında potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılığın zincirini oluşturacak aktarma merkezi olacak burası. Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan gelen yükleri Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere, bu ülkeler aracılığıyla Avrupa’ya göndereceğiz. Yine limanımıza gelen yükler Türkistan’a, Çin’e kadar ulaşacak” dedi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise, “Rize ilimizde yapılan ihracat 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,4 oranında artarak 228,9 milyon dolara ulaşmıştır. Tebrik ediyoruz Rizeli ihracatçılarımızı. 2025 yılı Ocak - Eylül döneminde ise bu rakam 154,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Burada Rizeli sanayicimizin, ihracatçımızın biraz daha gayretle bu rakamları çok daha iyi bir potansiyelle yukarılara taşıyacağına eminiz. Son olarak, Rize İyidere Lojistik Limanı’nın inşallah Rize’nin ihracat potansiyelinin her yıl artmasına ve ilimizin ihracatının istikrarlı bir şekilde büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Dünya ticaretinin seyrini değiştirebiliriz”
Türkiye’nin lojistik kapasitesini artıracak yatırımlarına öncelik verdiklerini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, “Dünyada ticaretin yürütülmesinde dört temel aks olduğunu hepimiz biliyoruz; hava taşımacılığı, kara taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı ve bir de demir yolu taşımacılığı var. Dört temel aks var.
Ticaretimizin çok büyük bir kısmını deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. Rize’nin bu anlamda konumu itibarıyla bir değerlendirmeye tabi tuttuğunuzda, en azından düşünce düzeyinde, program çalışmaları düzeyinde yer alan demir yolunu da ilave ettiğimizde, dört taşıma aksını bünyesinde bulunduracak bir konumda olacak.
Bütün bunları da lojistik limanımızı tamamlamak suretiyle taşımacılığın önemli akslarını üreten, tüketen, sevk eden ticaret erbabının hizmetine tahsis edeceğiz. Türkiye’nin böylesine lojistik altyapısı kuvvetli aksları kurmuş olmakla dünya ticaretinin seyrini değiştirebiliriz. Rakamlara göre İran 25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Bunu Dubai üzerinden gerçekleştirilmesindeki zaman kaybı 30 gün, ancak bu ticaretin İyidere Lojistik Limanı üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanırsa bu süre 15 güne düşecek” diye konuştu.
Kentin lojistik liman ve merkez projelerinin tamamlanmasıyla sadece Rize’nin değil, Doğu Karadeniz ve Türkiye’nin ticaret yapısını değiştireceğini söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, projenin 2026 yılında tamamlanacağını kaydetti. Baydaş sözlerine şöyle devam etti: “Rize Lojistik Limanı, Türkiye’nin doğudan batıya uzanan ticaret koridorları üzerinde stratejik bir merkez olacak. Bu limanın gerisinde yaklaşık bin dönümlük alanda kurulacak lojistik merkez, depolama, antrepo ve elleçleme alanlarıyla önemli bir ekonomik potansiyel oluşturacak” dedi.
Türkiye’nin Kalkınma Yolu Projesiyle Körfez bölgesinden Irak üzerinden Avrupa’ya uzanan ikinci bir ticaret rotasının merkezinde olduğunu belirten Baydaş, “Yeni lojistik limanla Karadeniz’e açılan bir kapı olmayı hedefliyoruz. Bu proje, Türkiye’nin doğu-batı eksenindeki ticaret güzergâhını güçlendirecek” diye konuştu.
OSB ikinci etap çalışmaları tamamlandı
Zirvenin ikinci önemli gündem maddesinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olduğunu belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, limana sekiz kilometre mesafedeki ikinci etap çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Bölgeye 500’den fazla yatırım talebi aldıklarını belirten Metin, tam faaliyette yeni yatırımların en az beş bin yeni istihdam yaratma potansiyeli olduğunu söyledi.
“Yeni liman, çay sektörüne de katkı sağlayacak”
Yeni limanın çay sektörüne de büyük katkı sunacağını vurgulayan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Depolama, antrepolar ve dijital istifleme sistemleriyle çay ürünlerinin Avrupa pazarına daha hızlı ulaşması sağlanacak. Zaten çay paketleme fabrikamız da liman bölgesinin hemen önünde yer alıyor” dedi.