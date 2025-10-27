İyidere Lojistik Limanı, kenti yeni ticaret üssü yapacak

Nesrin KOÇASLAN

Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği (RİDEVA), Rize Valiliği, Rize Belediyesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üni­versitesi (RTEÜ) iş birliğiyle iki gün süren Uluslararası Rize Ti­caret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi gerçekleştirildi. Bölgeye yapılan yeni yatırımların değer­lendirildiği toplantıya, Cumhur­başkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj ile katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcı­sı Hayati Yazıcı da bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan, Rize’de düzenlenen Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Zirvesi’ne gönderdiği mesajda, İyidere Lojistik Limanı ve Or­ganize Sanayi Bölgesi’nin ikinci etabıyla birlikte bölgeye yeni ya­tırım ve iş birliği fırsatları suna­cağını vurguladı.

Rize İyidere Lojistik Lima­nı’nın Karadeniz’in yeni ticaret üssü olacağını kaydeden Ulaştır­ma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, “Yıllık 13 mil­yon ton yük kapasitesiyle bölge­nin kalkınmasına yön verecek. Gelecek yılın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. De­niz ticaretinden aldığımız paya burası da büyük bir katkı sağla­yacak.

Kafkasya - Ortadoğu ül­keleri arasında potansiyel tra­fikten kaynaklanacak kombine taşımacılığın zincirini oluştura­cak aktarma merkezi olacak bu­rası. Karadeniz ve Doğu Anado­lu’dan gelen yükleri Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere, bu ülkeler aracılığıyla Avrupa’ya gönde­receğiz. Yine limanımıza gelen yükler Türkistan’a, Çin’e kadar ulaşacak” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise, “Rize ili­mizde yapılan ihracat 2024 yı­lında bir önceki yıla göre yüz­de 18,4 oranında artarak 228,9 milyon dolara ulaşmıştır. Teb­rik ediyoruz Rizeli ihracatçıla­rımızı. 2025 yılı Ocak - Eylül dö­neminde ise bu rakam 154,9 mil­yon dolar olarak gerçekleşmiştir. Burada Rizeli sanayicimizin, ih­racatçımızın biraz daha gayret­le bu rakamları çok daha iyi bir potansiyelle yukarılara taşıya­cağına eminiz. Son olarak, Rize İyidere Lojistik Limanı’nın in­şallah Rize’nin ihracat potansi­yelinin her yıl artmasına ve ili­mizin ihracatının istikrarlı bir şekilde büyümesine önemli kat­kılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünya ticaretinin seyrini değiştirebiliriz”

Türkiye’nin lojistik kapasite­sini artıracak yatırımlarına ön­celik verdiklerini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, “Dünyada tica­retin yürütülmesinde dört temel aks olduğunu hepimiz biliyoruz; hava taşımacılığı, kara taşıma­cılığı, deniz yolu taşımacılığı ve bir de demir yolu taşımacılığı var. Dört temel aks var.

Ticareti­mizin çok büyük bir kısmını de­niz yoluyla gerçekleştiriyoruz. Rize’nin bu anlamda konumu itibarıyla bir değerlendirmeye tabi tuttuğunuzda, en azından düşünce düzeyinde, program çalışmaları düzeyinde yer alan demir yolunu da ilave ettiğimiz­de, dört taşıma aksını bünyesin­de bulunduracak bir konumda olacak.

Bütün bunları da lojistik limanımızı tamamlamak sure­tiyle taşımacılığın önemli aks­larını üreten, tüketen, sevk eden ticaret erbabının hizmetine tah­sis edeceğiz. Türkiye’nin böy­lesine lojistik altyapısı kuvvet­li aksları kurmuş olmakla dünya ticaretinin seyrini değiştirebili­riz. Rakamlara göre İran 25 mil­yar dolarlık ihracat gerçekleş­tiriyor. Bunu Dubai üzerinden gerçekleştirilmesindeki zaman kaybı 30 gün, ancak bu ticare­tin İyidere Lojistik Limanı üze­rinden gerçekleştirilmesi sağla­nırsa bu süre 15 güne düşecek” diye konuştu.

Kentin lojistik li­man ve merkez projelerinin ta­mamlanmasıyla sadece Rize’nin değil, Doğu Karadeniz ve Türki­ye’nin ticaret yapısını değiştire­ceğini söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, projenin 2026 yı­lında tamamlanacağını kaydet­ti. Baydaş sözlerine şöyle devam etti: “Rize Lojistik Limanı, Tür­kiye’nin doğudan batıya uzanan ticaret koridorları üzerinde stra­tejik bir merkez olacak. Bu lima­nın gerisinde yaklaşık bin dö­nümlük alanda kurulacak lojis­tik merkez, depolama, antrepo ve elleçleme alanlarıyla önemli bir ekonomik potansiyel oluştu­racak” dedi.

Türkiye’nin Kalkın­ma Yolu Projesiyle Körfez böl­gesinden Irak üzerinden Avru­pa’ya uzanan ikinci bir ticaret rotasının merkezinde olduğunu belirten Baydaş, “Yeni lojistik li­manla Karadeniz’e açılan bir ka­pı olmayı hedefliyoruz. Bu proje, Türkiye’nin doğu-batı eksenin­deki ticaret güzergâhını güçlen­direcek” diye konuştu.

OSB ikinci etap çalışmaları tamamlandı

Zirvenin ikinci önemli gün­dem maddesinin Organize Sa­nayi Bölgesi (OSB) olduğunu belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, limana sekiz ki­lometre mesafedeki ikinci etap çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Bölgeye 500’den fazla yatırım talebi aldıklarını belir­ten Metin, tam faaliyette yeni ya­tırımların en az beş bin yeni is­tihdam yaratma potansiyeli ol­duğunu söyledi.

“Yeni liman, çay sektörüne de katkı sağlayacak”

Yeni limanın çay sektörüne de büyük katkı sunacağını vurgulayan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Depolama, antrepolar ve dijital istifleme sistemleriyle çay ürünlerinin Avrupa pazarına daha hızlı ulaşması sağlanacak. Zaten çay paketleme fabrikamız da liman bölgesinin hemen önünde yer alıyor” dedi.