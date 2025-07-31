İZBAŞ, 153 bin metrekarelik büyüme alanı tahsis edecek
Serbest bölge işletmeciliğinin Türkiye’deki en başarılı uygulama örneği olan İzmir’in üretim ve ihracatında önde gelen sanayi bölgeleri arasında İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) de yer alıyor. İZBAŞ, son yıllarda giderek artan oranda yerli ve yabancı yatırımcıların odağında yer alıyor.
Bölgenin yatırımcılara sunduğu olanaklar hakkında bilgiler veren İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, bugün itibarıyla 165 yerli ve yabancı sermayeli şirkete ve 6 binin üstünde istihdama ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. İZBAŞ’ta yüzde 90 seviyesinde doluluk oranına ulaştıklarına dikkat çeken Sevimli, yeni yatırımcılara tahsis edilecek parsel sayısının giderek azaldığını, satın aldıkları 153 bin metrekarelik büyüme alanının serbest bölgeye dahil olmasıyla hızla yatırımcılara tahsis edilecek noktaya getireceklerini söyledi.
Türkiye ekonomisinin en önemli yapısal sorununu “Üretim ekonomisinden giderek uzaklaşmak” cümlesiyle özetleyen Eyüp Sevimli, halihazırda gelişmekte olan ülkeler ortalamasının çok üzerindeki faiz ve enflasyon oranlarına sahip olunmasını eleştirdi. Türkiye’deki yatırım ikliminin iyileşmesi için enflasyon ve faiz oranlarının kabul edilebilir seviyeye gelmesi gerektiğine atıfta bulunan Sevimli, “Kabul edilebilir oranlar, doğrudan yatırım sayısında kayda değer bir artış anlamına geliyor. Çünkü doğrudan yatırım demek, ülkemiz ekonomisi için kalıcı ve sürdürülebilir çözüme destek olmak demektir. Farklı bir ifadeyle durgunluğun pençesinde kıvranan ekonomide taşın altına elinizi doğrudan yatırımlarla koyabilirsiniz” değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan 2024 yılında gerçekleştirdiği 930 milyon dolar işlem hacmi ve 363 milyon dolar olan ihracatını bölgede faaliyete geçmesi beklenen yatırımlarla birlikte artıracaklarını kaydeden Eyüp Sevimli, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kısıtlı alanımız kaldığı için yeni yatırımların tamamıyla ihracat odaklı olmasına, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmesine, nitelikli işgücü barındırmasına önem veriyoruz. Yarattığımız katma değer, stratejik konumumuz, sürdürülebilir yatırım iklimimiz ve yatırımcı dostu iş ortamımız ile ülkemizin en önemli ihracat merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”
4 yatırımda kurdele hazır
İzmir Serbest Bölgesi’nde, geçen yıl temeli atılan dört önemli yatırımın bu yıl içerisinde devreye alınmasının öngörüldüğü bilgisini veren Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli; Alman sermayeli bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff, Roll Nova İzmir Demir Çelik, otomotiv yan sanayisinde dünya devi markalara üretim yapan Alpar Metal ve Gico Product Service Solutions yatırımlarının bu yıl içerisinde üretime başlayacağını; Çin sermayeli kompresör üreticisi Kaishan Group’un fabrika yatırımının ise başladığını hatırlattı.