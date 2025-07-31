İZBAŞ, 153 bin metrekarelik büyüme alanı tahsis edecek

Bölgenin yatırımcılara sunduğu olanaklar hakkın­da bilgiler veren İZBAŞ Yö­netim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, bugün itibarıyla 165 yerli ve yabancı sermayeli şirkete ve 6 binin üstünde is­tihdama ev sahipliği yaptık­larını kaydetti. İZBAŞ’ta yüz­de 90 seviyesinde doluluk oranına ulaştıklarına dikkat çeken Sevimli, yeni yatırım­cılara tahsis edilecek parsel sayısının giderek azaldığını, satın aldıkları 153 bin met­rekarelik büyüme alanının serbest bölgeye dahil olmasıyla hızla yatı­rımcılara tahsis edi­lecek noktaya geti­receklerini söyledi.

Türkiye ekonomi­sinin en önemli ya­pısal sorununu “Üretim ekono­misin­den gide­rek uzaklaşmak” cümlesiy­le özetleyen Eyüp Sevimli, halihazırda gelişmekte olan ülkeler ortalamasının çok üzerindeki faiz ve enflasyon oranlarına sahip olunmasını eleştirdi. Türkiye’deki yatı­rım ikliminin iyileşmesi için enflasyon ve faiz oranlarının kabul edilebilir seviyeye gel­mesi gerektiğine atıfta bulu­nan Sevimli, “Kabul edilebi­lir oranlar, doğrudan yatırım sayısında kayda değer bir ar­tış anlamına geliyor. Çün­kü doğrudan yatırım demek, ülkemiz ekonomisi için ka­lıcı ve sürdürülebilir çözü­me destek olmak demektir. Farklı bir ifadeyle durgun­luğun pençesinde kıvranan ekonomide taşın altına elini­zi doğrudan yatırımlarla ko­yabilirsiniz” değerlendirme­sini yaptı.

Öte yandan 2024 yılın­da gerçekleştirdiği 930 mil­yon dolar işlem hacmi ve 363 milyon dolar olan ihraca­tını bölgede faaliye­te geçmesi beklenen yatırımlarla birlik­te artıracaklarını kaydeden Eyüp Se­vimli, şu değerlen­dirmeyi yaptı: “Kı­sıtlı alanımız kaldığı için yeni yatırımla­rın tamamıyla ih­racat odaklı ol­masına, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmesine, nitelikli işgücü barındırma­sına önem veriyoruz. Yarat­tığımız katma değer, stratejik konumumuz, sürdürülebi­lir yatırım iklimimiz ve yatı­rımcı dostu iş ortamımız ile ülkemizin en önemli ihracat merkezlerinden biri olma yo­lunda emin adımlarla ilerli­yoruz.”

4 yatırımda kurdele hazır

İzmir Serbest Bölgesi’nde, geçen yıl temeli atılan dört önemli yatırımın bu yıl içerisinde devreye alınmasının öngörüldüğü bilgisini veren Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli; Alman sermayeli bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff, Roll Nova İzmir Demir Çelik, otomotiv yan sanayisinde dünya devi markalara üretim yapan Alpar Metal ve Gico Product Service Solutions yatırımlarının bu yıl içerisinde üretime başlayacağını; Çin sermayeli kompresör üreticisi Kaishan Group’un fabrika yatırımının ise başladığını hatırlattı.