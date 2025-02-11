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İzmir, 4.kez Kadınlar Kongresi'ne hazırlanıyor

BASİFED, 1923 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresi kapsamında Atatürk tarafından yapılan İzmir Kadınlar Kongresi’nin 4’üncüsü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Türkiye’den 54 kadın derneğinin de katılacağı kongre kadının iş dünyasındaki sorunlarını masaya yatıracak.

Dünya Gazetesi
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Özlem SARSIN

İzmir Kadınlar Kongresi’nin 4’üncüsü 18-19 Şubat’ta Ai­le ve Sosyal Hizmetler Baka­nı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katılımı ile İzmir’de düzenle­necek. Batı Anadolu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİ­FED) tarafından düzenlenecek olan kongre ilk defa 1923 yılın­da yapılan İzmir İktisat Kongresi kapsamında Atatürk tarafından yapılmıştı.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, pek çok temanın bir arada işleneceği, so­runların, çözüm önerilerinin tar­tışılacağı, Türkiye’den 54 kadın derneğinin de katılacağı kapsam­lı bir kongre düzenleyeceklerini söyledi. Bu kongrenin gelenek haline gelmesini ve uluslarara­sı alana taşımayı vurguladıkları­nı söyleyen Güneş, “Bundan tam 102 yıl önce, bu topraklarda ka­dınların hak mücadelesinin en güçlü adımlarından biri atılmış­tı.

İşte bizler, Ulu Önder Musta­fa Kemal Atatürk’ten bize kalan tarihi adımın mirasını yaşatmak, daha da ileriye taşımak için bu kongreyi gelenekselleştirme yo­lunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kadının avantajlı olduğu alan­lardan, toplumsal cinsiyet eşitli­ğinde atılması gereken adımlara; kadınların dezavantajlı konum­da kaldığı ve ayrımcılığa uğradı­ğı alanlara kadar birçok önem­li konuyu bu kongrede masaya yatıracağız. Kongremizin çıkış noktası elbette kadın.

Gelişmiş, müreffeh, adil ve demokratik bir ülke için; kadının yaşam hakları­nın kısıtlanmadığı, saldırıya uğ­ramadığı, adil ve eşit bir hukuk sisteminde haklarının korundu­ğu, üretimin her alanında hakka­niyetle yer aldığı bir düzen inşa etmeliyiz. Başarılı örnekleri ço­ğaltmalıyız, toplumun her kesi­minden kadınlarımızı bir araya getireceğiz” dedi.

“Krizlerden en çok kadınlar etkileniyor”

Türkiye’nin ve dünyanın de­rin bir ekonomik krizden geçti­ğini söyleyen Güneş, krizden çık­manın tek yolunun üretmek ol­duğunu belirtti. Güneş, “Üretmek için de kadınları iktisadi sürecin dahil etmeliyiz. Onun için de bu kongrenin daha da önemli oldu­ğunu düşünüyorum. Krizlerden en çok etkilenen kadınlar. Bire bir evlerinde, yaşamlarında yüz yüze geliyor. Onun için çözüm arayan, üreten kadınların seslerine ses, mücadelelerine destek olmamız gerekiyor. Kongrede kendi alan­larında fark yaratmış, rol model olmuş insanlarımızı ağırlayaca­ğız. Amacımız kongre sona erdik­ten sonra etkisinin net görüleceği bir buluşma olması. Kadınlarımı­zın beklenti ve taleplerine yöne­lik bir kongre hazırladık. Motto­muz ise İzmir’den Geleceğe İl­ham Olmak” diye konuştu.

Kadınların üretim süreçleri­ne dahil edilmesi için BASİFED bünyesindeki 4 kadın derneği ile projeler hazırladıklarını, önü­müzdeki aylarda bu projeleri ka­muoyu ile paylaşacaklarını söy­leyen Güneş, kadınların öncelik­le eğitim süreçlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kadınların çalışmalarına ve üretmelerine ih­tiyacı olduğunu belirten Güneş, kadınların önce iş öğrenmeleri­nin ve eğitimlerine ağırlık verme­nin önemli olduğunu ifade etti. Kurum ve kuruluşların kadın is­tihdamına destek olması gerekti­ğini kaydeden Güneş, bu kapsam­da BASİFED üyesi iş insanlarının da kadın istihdamına ağırlık ver­diğini ifade etti.

“Cinsiyet eşitliğinin önünde 134 yıl var”

İzmir İş Kadınları Derneği Yö­netim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten de kadınların pek çok sorunla karşı karşıya oldu­ğunu söyleyerek, “İZİKAD’ı bir iş insanları derneğine dönüştür­mek istiyoruz. Kadın erkek eşit­liği için önümüzde en az 134 sene var, bu hızla gidilirse toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması­nı bizler göremeyeceğiz. Ama en azından çocuklarımızın görebil­mesi için elimizden gelen çaba­yı göstereceğiz. Kadınlar toplum içinde pek çok sorun yaşıyor, biz de dernekler olarak elimizden geldiğince bilinçlendirme çalış­maları yapıyoruz ama karar ve­rici mekanizmalarda bu sorunla­rın ele alınması gerekiyor. Karar verici mekanizmalarda daha faz­la kadının yer alması gerekiyor. Fermuar sistemi sağlanırsa so­runlar açısından daha hızlı iler­leme sağlanır” dedi.

 