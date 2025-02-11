İzmir, 4.kez Kadınlar Kongresi'ne hazırlanıyor
BASİFED, 1923 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresi kapsamında Atatürk tarafından yapılan İzmir Kadınlar Kongresi’nin 4’üncüsü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Türkiye’den 54 kadın derneğinin de katılacağı kongre kadının iş dünyasındaki sorunlarını masaya yatıracak.
Özlem SARSIN
İzmir Kadınlar Kongresi’nin 4’üncüsü 18-19 Şubat’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katılımı ile İzmir’de düzenlenecek. Batı Anadolu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) tarafından düzenlenecek olan kongre ilk defa 1923 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresi kapsamında Atatürk tarafından yapılmıştı.
BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, pek çok temanın bir arada işleneceği, sorunların, çözüm önerilerinin tartışılacağı, Türkiye’den 54 kadın derneğinin de katılacağı kapsamlı bir kongre düzenleyeceklerini söyledi. Bu kongrenin gelenek haline gelmesini ve uluslararası alana taşımayı vurguladıklarını söyleyen Güneş, “Bundan tam 102 yıl önce, bu topraklarda kadınların hak mücadelesinin en güçlü adımlarından biri atılmıştı.
İşte bizler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten bize kalan tarihi adımın mirasını yaşatmak, daha da ileriye taşımak için bu kongreyi gelenekselleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kadının avantajlı olduğu alanlardan, toplumsal cinsiyet eşitliğinde atılması gereken adımlara; kadınların dezavantajlı konumda kaldığı ve ayrımcılığa uğradığı alanlara kadar birçok önemli konuyu bu kongrede masaya yatıracağız. Kongremizin çıkış noktası elbette kadın.
Gelişmiş, müreffeh, adil ve demokratik bir ülke için; kadının yaşam haklarının kısıtlanmadığı, saldırıya uğramadığı, adil ve eşit bir hukuk sisteminde haklarının korunduğu, üretimin her alanında hakkaniyetle yer aldığı bir düzen inşa etmeliyiz. Başarılı örnekleri çoğaltmalıyız, toplumun her kesiminden kadınlarımızı bir araya getireceğiz” dedi.
“Krizlerden en çok kadınlar etkileniyor”
Türkiye’nin ve dünyanın derin bir ekonomik krizden geçtiğini söyleyen Güneş, krizden çıkmanın tek yolunun üretmek olduğunu belirtti. Güneş, “Üretmek için de kadınları iktisadi sürecin dahil etmeliyiz. Onun için de bu kongrenin daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Krizlerden en çok etkilenen kadınlar. Bire bir evlerinde, yaşamlarında yüz yüze geliyor. Onun için çözüm arayan, üreten kadınların seslerine ses, mücadelelerine destek olmamız gerekiyor. Kongrede kendi alanlarında fark yaratmış, rol model olmuş insanlarımızı ağırlayacağız. Amacımız kongre sona erdikten sonra etkisinin net görüleceği bir buluşma olması. Kadınlarımızın beklenti ve taleplerine yönelik bir kongre hazırladık. Mottomuz ise İzmir’den Geleceğe İlham Olmak” diye konuştu.
Kadınların üretim süreçlerine dahil edilmesi için BASİFED bünyesindeki 4 kadın derneği ile projeler hazırladıklarını, önümüzdeki aylarda bu projeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Güneş, kadınların öncelikle eğitim süreçlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kadınların çalışmalarına ve üretmelerine ihtiyacı olduğunu belirten Güneş, kadınların önce iş öğrenmelerinin ve eğitimlerine ağırlık vermenin önemli olduğunu ifade etti. Kurum ve kuruluşların kadın istihdamına destek olması gerektiğini kaydeden Güneş, bu kapsamda BASİFED üyesi iş insanlarının da kadın istihdamına ağırlık verdiğini ifade etti.
“Cinsiyet eşitliğinin önünde 134 yıl var”
İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten de kadınların pek çok sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “İZİKAD’ı bir iş insanları derneğine dönüştürmek istiyoruz. Kadın erkek eşitliği için önümüzde en az 134 sene var, bu hızla gidilirse toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını bizler göremeyeceğiz. Ama en azından çocuklarımızın görebilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kadınlar toplum içinde pek çok sorun yaşıyor, biz de dernekler olarak elimizden geldiğince bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz ama karar verici mekanizmalarda bu sorunların ele alınması gerekiyor. Karar verici mekanizmalarda daha fazla kadının yer alması gerekiyor. Fermuar sistemi sağlanırsa sorunlar açısından daha hızlı ilerleme sağlanır” dedi.