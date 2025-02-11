İzmir, 4.kez Kadınlar Kongresi'ne hazırlanıyor

Özlem SARSIN

İzmir Kadınlar Kongresi’nin 4’üncüsü 18-19 Şubat’ta Ai­le ve Sosyal Hizmetler Baka­nı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katılımı ile İzmir’de düzenle­necek. Batı Anadolu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİ­FED) tarafından düzenlenecek olan kongre ilk defa 1923 yılın­da yapılan İzmir İktisat Kongresi kapsamında Atatürk tarafından yapılmıştı.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, pek çok temanın bir arada işleneceği, so­runların, çözüm önerilerinin tar­tışılacağı, Türkiye’den 54 kadın derneğinin de katılacağı kapsam­lı bir kongre düzenleyeceklerini söyledi. Bu kongrenin gelenek haline gelmesini ve uluslarara­sı alana taşımayı vurguladıkları­nı söyleyen Güneş, “Bundan tam 102 yıl önce, bu topraklarda ka­dınların hak mücadelesinin en güçlü adımlarından biri atılmış­tı.

İşte bizler, Ulu Önder Musta­fa Kemal Atatürk’ten bize kalan tarihi adımın mirasını yaşatmak, daha da ileriye taşımak için bu kongreyi gelenekselleştirme yo­lunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kadının avantajlı olduğu alan­lardan, toplumsal cinsiyet eşitli­ğinde atılması gereken adımlara; kadınların dezavantajlı konum­da kaldığı ve ayrımcılığa uğradı­ğı alanlara kadar birçok önem­li konuyu bu kongrede masaya yatıracağız. Kongremizin çıkış noktası elbette kadın.

Gelişmiş, müreffeh, adil ve demokratik bir ülke için; kadının yaşam hakları­nın kısıtlanmadığı, saldırıya uğ­ramadığı, adil ve eşit bir hukuk sisteminde haklarının korundu­ğu, üretimin her alanında hakka­niyetle yer aldığı bir düzen inşa etmeliyiz. Başarılı örnekleri ço­ğaltmalıyız, toplumun her kesi­minden kadınlarımızı bir araya getireceğiz” dedi.

“Krizlerden en çok kadınlar etkileniyor”

Türkiye’nin ve dünyanın de­rin bir ekonomik krizden geçti­ğini söyleyen Güneş, krizden çık­manın tek yolunun üretmek ol­duğunu belirtti. Güneş, “Üretmek için de kadınları iktisadi sürecin dahil etmeliyiz. Onun için de bu kongrenin daha da önemli oldu­ğunu düşünüyorum. Krizlerden en çok etkilenen kadınlar. Bire bir evlerinde, yaşamlarında yüz yüze geliyor. Onun için çözüm arayan, üreten kadınların seslerine ses, mücadelelerine destek olmamız gerekiyor. Kongrede kendi alan­larında fark yaratmış, rol model olmuş insanlarımızı ağırlayaca­ğız. Amacımız kongre sona erdik­ten sonra etkisinin net görüleceği bir buluşma olması. Kadınlarımı­zın beklenti ve taleplerine yöne­lik bir kongre hazırladık. Motto­muz ise İzmir’den Geleceğe İl­ham Olmak” diye konuştu.

Kadınların üretim süreçleri­ne dahil edilmesi için BASİFED bünyesindeki 4 kadın derneği ile projeler hazırladıklarını, önü­müzdeki aylarda bu projeleri ka­muoyu ile paylaşacaklarını söy­leyen Güneş, kadınların öncelik­le eğitim süreçlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kadınların çalışmalarına ve üretmelerine ih­tiyacı olduğunu belirten Güneş, kadınların önce iş öğrenmeleri­nin ve eğitimlerine ağırlık verme­nin önemli olduğunu ifade etti. Kurum ve kuruluşların kadın is­tihdamına destek olması gerekti­ğini kaydeden Güneş, bu kapsam­da BASİFED üyesi iş insanlarının da kadın istihdamına ağırlık ver­diğini ifade etti.

“Cinsiyet eşitliğinin önünde 134 yıl var”

İzmir İş Kadınları Derneği Yö­netim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten de kadınların pek çok sorunla karşı karşıya oldu­ğunu söyleyerek, “İZİKAD’ı bir iş insanları derneğine dönüştür­mek istiyoruz. Kadın erkek eşit­liği için önümüzde en az 134 sene var, bu hızla gidilirse toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması­nı bizler göremeyeceğiz. Ama en azından çocuklarımızın görebil­mesi için elimizden gelen çaba­yı göstereceğiz. Kadınlar toplum içinde pek çok sorun yaşıyor, biz de dernekler olarak elimizden geldiğince bilinçlendirme çalış­maları yapıyoruz ama karar ve­rici mekanizmalarda bu sorunla­rın ele alınması gerekiyor. Karar verici mekanizmalarda daha faz­la kadının yer alması gerekiyor. Fermuar sistemi sağlanırsa so­runlar açısından daha hızlı iler­leme sağlanır” dedi.