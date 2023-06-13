İzmir esnafı 16 yılın ardından değişim dedi

Yalçın Ata, Zekeriya Mutlu’nun görev süresince başarılı olamadığını ifade ederek, “Kendilerine 22 yıl önce değişim grubu adını veren grup bugün yine aynı isim altında aday oldu. 22 yılda hiçbir şey değişmedi. Ülkenin ikinci büyük esnaf teşkilatısınız.

Bugün hep birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda çok önemli bir karar vereceksiniz. İzmir tarihine altın harflerle bir imza atacaksınız. Ya 22 yıl önce bugün gibi kendisine değişim grubu denen ekibi seçeceksiniz, ya da yepyeni heyecanlı bir yönetimi getireceksiniz. Değişim sloganıyla İzmir esnaf teşkilatına seçilenler hiçbir şey değiştirmediler. Sadece kendi hayatlarını değiştirdiler, makam mevki sahibi oldular. Milletvekili oldular. Bugün değerli oylarınıza talip olan bizler değişmeyeceğiz ama bir şeyi değiştireceğiz, size hükmetmeyeceğiz.

Size şeffaf bir yönetim sağlayacağız. Kuracağımız yardımlaşama ve dayanışma vakfıyla esnaflarımızın çocuklarına sahip olacağız, onlara burs vereceğiz. Bütün bunları birliğimizin bütçesiyle değil, hükümetle kuracağımız ilişkiler sayesinde yapacağız. Bunu yaparken de birliğimizden siyaset yaftasını söküp atacağız” dedi.