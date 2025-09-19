İzmir, Interfresh Eurasia ile gıdanın merkezi oldu

Özlem SARSIN

Interfresh Eurasia Fuarı 6. kez kapılarını açtı. 18-20 Eylül ta­rihleri arasında ziyaretçile­rini ağırlayacak olan fuara İzmir ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Fu­arın partner şehri ise bu sene Ha­tay, partner ülkesi ise Kuzey Kıb­rıs Türk Cumhuriyeti oldu. Interf­resh Eurasia Fuarı, tarım ve gıda endüstrisinin önde gelen temsil­cilerini bir araya getirirken 60 ül­keden 600 yabancı alıcı fuara ka­tıldı.

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhra­catçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, geçtiğimiz yıl İzmir’de ilk defa düzenlenen fuara 14 bin zi­yaretçinin katıldığını söyleyerek, Interfresh fuarının hızla büyüdü­ğünü, bu yıl ziyaretçi akınına uğra­yarak katılımcı sayısının 3 gün bo­yunca 20 binin üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Uçak, “Üreticisi, ihracatçısı, mahalli idareleri, sivil toplum ör­gütleri, bakanlık birimleri ve üni­versitelerimizin İzmir’i kalkın­dırmak için uyum içinde çalıştı­ğını, tek bir hedef için, üretim ve beraberinde ihracatın artması için birlikte çalıştıklarını bilme­nizi isterim. Ticaret Bakanlığı­mızca açıklanan rakamlara göre Ege Bölgesi 2024 yılı toplam ih­racatı 41 milyar dolar olarak ger­çekleşerek önceki yıl rakamı­nı korumuştur. Özellikle tarım ürünleri konusunda üreticisinin Türkiye’nin her noktasında örnek gösterildiği, yeniliğe açık bir yapı­da olan İzmir, fuarlarına bir yeni­sini eklemek için var gücüyle ça­lışmaktadır” dedi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Ge­nel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da küresel ekonominin, yaşanan krizler ve jeopolitik gerilimler­le sarsıldığını söyleyerek, Türki­ye’nin üretim gücü, ihracat azmi ve yatırım iştahı ile bu fırtınanın içinde dimdik durduğunu ifade et­ti.

Ekonominin son 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve 2025 yı­lının ikinci çeyreğinde de bu raka­mın yüzde 4.8’e ulaştığını belirten Kılıçkaya, “İhracat rakamlarına baktığımızda geçtiğimiz yıl 261,8 milyar dolarlık ihracatla tarihi re­kora imza attık ve küresel mal ih­racatından aldığımız pay da yüzde 1,7’ye ulaştı. Bu büyüme trendi de­vam ediyor. Ocak-ağustos döne­mine baktığımızda yüzde 4,3’lük bir artışla ihracatımız 178 milyar dolara ulaştı” dedi.

“Gıda arz güvenliğini sağlıyoruz”

Tarımın artık sadece üretim de­ğil gıda arz güvenliğinin de temi­natı olduğuna işaret eden Kılıçka­ya, “Gıda arzı ekonomik istikrarın, toplumsal refahın ve sürdürülebi­lir kalkınmanın en kritik unsurla­rından biridir. Biz de bakanlık ola­rak Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte fiyat dalgalanmalarını ya­kından takip ediyoruz ve gereken tedbirleri alıyoruz.

Ülkemiz, dün­yadaki tarım ve gıda ihracatçısı ül­keleri arasında en başarılı ülkeler arasında yerini aldı. 2002 yılında bu sektörde 3.7 milyar TL ihracat varken 2024 yılında bu rakam 32.6 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakamlar sadece bir büyüme değil, katma değerli, markalı, iş­lenmiş ürünlerde yakaladığımız büyük dönüşümün de bir göster­gesi” dedi.

İzmir Büyükşehir Be­lediye Başkanı Cemil Tugay, ken­tin tarım ve fuarcılık alanındaki stratejik önemine dikkat çekerek, “Bu fuar Türkiye’de meyve ve seb­ze ihracatını artıran bir fuar. Bu­rada pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. İzmir hem tarım kenti hem de fuarlar kenti; uluslarara­sı rekabetin büyük rakamlarla ya­şandığı bir merkez. Tarım ve gıda çok zor günler geçiriyor, gelecekte de tarım yapmanın zor olacağı or­tada. Bu fuar, lojistiğin ve tarımın gelişmesine, sektörün ayakta kal­masına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.