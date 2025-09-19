İzmir, Interfresh Eurasia ile gıdanın merkezi oldu
Küresel ticaret ağında Türkiye’nin gücünü artırmayı hedefleyen Interfresh Eurasia, İzmir’de 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayacak. Tarım ve gıda sektöründe sorunların ve yeni pazarların değerlendirileceği fuara 60 ülkeden 600 yabancı alıcı katıldı.
Özlem SARSIN
Interfresh Eurasia Fuarı 6. kez kapılarını açtı. 18-20 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuara İzmir ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Fuarın partner şehri ise bu sene Hatay, partner ülkesi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Interfresh Eurasia Fuarı, tarım ve gıda endüstrisinin önde gelen temsilcilerini bir araya getirirken 60 ülkeden 600 yabancı alıcı fuara katıldı.
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, geçtiğimiz yıl İzmir’de ilk defa düzenlenen fuara 14 bin ziyaretçinin katıldığını söyleyerek, Interfresh fuarının hızla büyüdüğünü, bu yıl ziyaretçi akınına uğrayarak katılımcı sayısının 3 gün boyunca 20 binin üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti.
Uçak, “Üreticisi, ihracatçısı, mahalli idareleri, sivil toplum örgütleri, bakanlık birimleri ve üniversitelerimizin İzmir’i kalkındırmak için uyum içinde çalıştığını, tek bir hedef için, üretim ve beraberinde ihracatın artması için birlikte çalıştıklarını bilmenizi isterim. Ticaret Bakanlığımızca açıklanan rakamlara göre Ege Bölgesi 2024 yılı toplam ihracatı 41 milyar dolar olarak gerçekleşerek önceki yıl rakamını korumuştur. Özellikle tarım ürünleri konusunda üreticisinin Türkiye’nin her noktasında örnek gösterildiği, yeniliğe açık bir yapıda olan İzmir, fuarlarına bir yenisini eklemek için var gücüyle çalışmaktadır” dedi.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da küresel ekonominin, yaşanan krizler ve jeopolitik gerilimlerle sarsıldığını söyleyerek, Türkiye’nin üretim gücü, ihracat azmi ve yatırım iştahı ile bu fırtınanın içinde dimdik durduğunu ifade etti.
Ekonominin son 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde de bu rakamın yüzde 4.8’e ulaştığını belirten Kılıçkaya, “İhracat rakamlarına baktığımızda geçtiğimiz yıl 261,8 milyar dolarlık ihracatla tarihi rekora imza attık ve küresel mal ihracatından aldığımız pay da yüzde 1,7’ye ulaştı. Bu büyüme trendi devam ediyor. Ocak-ağustos dönemine baktığımızda yüzde 4,3’lük bir artışla ihracatımız 178 milyar dolara ulaştı” dedi.
“Gıda arz güvenliğini sağlıyoruz”
Tarımın artık sadece üretim değil gıda arz güvenliğinin de teminatı olduğuna işaret eden Kılıçkaya, “Gıda arzı ekonomik istikrarın, toplumsal refahın ve sürdürülebilir kalkınmanın en kritik unsurlarından biridir. Biz de bakanlık olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte fiyat dalgalanmalarını yakından takip ediyoruz ve gereken tedbirleri alıyoruz.
Ülkemiz, dünyadaki tarım ve gıda ihracatçısı ülkeleri arasında en başarılı ülkeler arasında yerini aldı. 2002 yılında bu sektörde 3.7 milyar TL ihracat varken 2024 yılında bu rakam 32.6 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakamlar sadece bir büyüme değil, katma değerli, markalı, işlenmiş ürünlerde yakaladığımız büyük dönüşümün de bir göstergesi” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin tarım ve fuarcılık alanındaki stratejik önemine dikkat çekerek, “Bu fuar Türkiye’de meyve ve sebze ihracatını artıran bir fuar. Burada pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. İzmir hem tarım kenti hem de fuarlar kenti; uluslararası rekabetin büyük rakamlarla yaşandığı bir merkez. Tarım ve gıda çok zor günler geçiriyor, gelecekte de tarım yapmanın zor olacağı ortada. Bu fuar, lojistiğin ve tarımın gelişmesine, sektörün ayakta kalmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.