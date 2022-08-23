İzmir İş Günleri tarım ve gıdada farkındalık yaratacak

Tarım ve gıdanın geleceği İzmir İş Günleri’nde konuşulacak.

Her yıl kentin ticari fırsatlarının değerlendirildiği İzmir İş Günleri, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, 1-2 Eylül 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Bu yıl 8’inci kez düzenlenecek etkinlikte, Terra Madre Anadolu İzmir 2022’ye de paralel olarak, İzmir İş Günleri toplantılarında da “Tarım Ticareti: Dayanıklı Küresel Gıda Tedarik Zincirleri Kurulması” başlığıyla gerçekleşecek oturumlarla farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İzmir İş Günleri, katılımcı ülke temsilcileri ile Türk yatırımcılar arasındaki iş fırsatlarının değerlendirilebileceği ticari bir platform.