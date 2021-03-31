İzmir Mobilya Fuarı, 6 Nisan'da başlıyor
Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı (MODEKO 2021) 6 Nisan'da kapılarını açacak.
Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, fuarın koronavirüs önlemleri alınarak yüz yüze gerçekleştirilecek ilk fuar olacağını belirtti.
İşleyen, 300'ün üzerinde firmanın 2021 koleksiyonlarını sergileyeceği fuara Orta Doğu, Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Rusya'dan alım heyetlerinin geleceğini bildirdi.
Fuar için sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, HES uygulaması gibi önlemlerin alındığını belirten İşleyen, fuarın 9 Nisan'da sona ereceğini kaydetti.