İzmir’de 1 milyar liralık yatırımla arıtma tesisi açıldı

1 milyar liralık yatırımla Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisi unvanına tekrar kavuşan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Körfez temizlenene kadar durmayacağız. Bizler konuşan değil yapan tarafta olacağız. Konuşan, şovlar yapan başkaları olacak, iş yapan biz olacağız. Bize çok çalışmak yakışır" dedi.

"Körfez önceliğimiz" diyerek çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay bir seçim vaadini daha yerine getirdiklerini kaydederek "Kentin uzun yıllardır gündeminde yer alan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. ünitesi tamamlandı. Şu an 7 gemi ile tarama yapıyoruz. Yakında daha fazlası da gelecek. En kısa zamana 4 milyon ton çamuru dipten temizlemiş olacağız. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla Körfez temizlenene kadar durmayacağız" dedi.

"Öz kaynaklarımızla tesisi tamamladık"

Tesisin öz kaynaklarla 1 milyar liralık yatırım ile hizmete alındığını belirten İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan "Bu kapasite, Çiğli tesisimize alanında Türkiye’nin en büyük tesisi olma özelliğini kazandırıyor. 4. faz ünitemiz tek başına yaklaşık 1 milyon kişinin atık suyunu arıtma kapasitesine sahip bir tesis oldu. Sadece 4. faz bile Türkiye’nin birçok şehrindeki arıtma tesisinden daha büyük bir arıtma tesisi özelliğine sahip. Bu tesisimizin Körfez’in temizliğinde de çok büyük bir etkisi olacak. Hem denizden hem karadan yani İzmir’in dört bir yanından Körfez’in temizliği için İZSU ekipleri görevinin başında. Türkiye’nin en büyüğü olan bu tesisimizin yanı sıra İzmir’in ikinci büyük arıtma tesisi olan Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. İzmir’in üçüncü büyük Arıtma Tesisi olan Yazıbaşı-Ayrancılar Tesisi’nin açılışını da kısa bir süre içinde yapacağız" dedi.

İzmir Körfezi’nin temizlenme sürecinde dev adım

1 milyar liralık yatırımla Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne kurulan 4. faz ünitesi ile tesisin günlük 216 bin metreküp yani yaklaşık 86 olimpik yüzme havuzunu dolduracak su miktarı kadar ilave kapasite kazandığını belirten Erdoğan, "2000’li yılların başında Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen ve metropol ilçelerin atık su arıtma ihtiyacının yüzde 96’sını karşılayan arıtma tesisinin 604 bin 800 metreküp olan günlük kapasitesi yaklaşık yüzde 36 artışla 820 bin 800 metreküpe ulaştı. Yeni ünite ile birlikte tesisin kapasitesi ve çalışma verimliliği artacak. Körfez’deki temizlenme süreci hızlanacak. 4. faz ünitesi ön çökeltim, biyofosfor havuzu, havalandırma havuzu ve son çökeltim havuzlarından oluşuyor. Tesiste ileri biyolojik olarak arıtıldıktan sonra kirlilikten arındırılan sular İzmir Körfezi’ne deşarj ediliyor. 4. Fazın devreye girmesi ile İZSU’nun 352 milyon 283 bin 875 metreküp olan yıllık arıtma kapasitesi, 431 milyon 123 bin 875 metreküpe çıkacak" dedi. Erdoğan, İzmir’de arıtma tesislerinde arıtılan atık suların yüzde 97’sinin ileri biyolojik arıtma yöntemi ile arıtıldığını sözlerine ekledi.