İzmir’de sanayiciler İGG ile yönünü gayrimenkule çevirdi

Özlem SARSIN

355 iş insanının bir araya gelerek 110 milyon TL ödenmiş sermaye ile kurduğu İzmir Girişim Grubu Gayrimenkul ve Sportif Hizmetler A.Ş, gayrimenkul projelerinde marka olma yolunda ilerliyor. 2021 yılında 7 iş insanı ile yola çıktıklarını söyleyen İGG Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, grubun gayrimenkul sektöründe büyük ve marka olacak projeleri üstlenmeye başladığını söyledi. Karace, “Yola çıkarken bu kadar ilgi göreceğimizi ummuyorduk. Bugün 355 kişilik büyük bir aile olduk. 355 iş insanının güvenini kazanmak, kısa zamanda başarılı işlere imza atmak kolay değil. Birlikte iş yapabilme duygusu bizi bu noktaya getirdi” dedi.

Projelerin değeri 1.2 milyar dolara yükseldi

Fırsatları değerlendirerek doğru ve kaliteli projeler ile yola çıktıklarını dile getiren Karace, “İGG içindeki bazı ortaklarımızın oluşturduğu Park İzmir A. Ş. ile Emlak Konut tarafından ihaleye çıkılan Antalya'daki bir projeyi aldık. Burada 1400 konutun inşaatı başladı. Royal Alaçatı A.Ş. ile de Çeşme Alaçatı'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tahsise çıkardığı 30 dönümlük bir arsanın ihalesi alındı. Bu projede 30 villa ve 300 yataklı otel inşa edilecek. İGG’nin de doğrudan ortak olduğu Park Bodrum ile Bodrum Yalıkavak’ta Özelleştirme İdaresi’nden 22 dönümlük bir arsa satın aldık. Burada 60’a yakın üst segmentte villalar inşa edeceğiz. Yine İGG içindeki bazı ortaklarımızın oluşturduğu ve İGG’nin de ortağı olduğu Park İstanbul ile de Emlak Konut’un ihaleye çıktığı, İstanbul Çekmeköy’de 1600 konutluk bir projenin daha içinde yer aldık. Bu proje Emlak Konut’un 2023 yılında ihaleye çıktığı en büyük projesidir. İGG büyük bir aile haline gelmiş, ortaklar arasında iletişim ve bu iletişimin iş ortaklığına dönüşmesi neticesinde bünyesi içinde Park İzmir, Park İstanbul, Park Bodrum, Royal Alaçatı, Park gibi oluşumlar kurarak, bahsi geçen bu projeleri hayata geçiriyoruz. Başlanılan bu projelerin büyüklüğü 1.2 milyar dolara ulaştı. Bizler sanayiciyiz ve ancak İGG sayesinde yönümüzü gayrimenkule de çevirdik” dedi.

Enerji sektörüyle de ilgileniyoruz”

Gayrimenkulün yanı sıra geleceğin en stratejik sektörlerinden biri olacak enerji sektörüne de yatırım portföylerine dahil etmeyi düşündüklerini söyleyen Karace, “Ben aynı zamanda Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Enerji projelerinde AOSB’de yer alan sanayicilerimizle birlikte yol almayı düşünebiliriz. Güneş, rüzgar gibi ülkemizdeki büyük kapasitesi olan enerji kaynakları alanlarında yüksek üretim hacmine sahipsantralleri Türkiye’nin her yerinde kurabiliriz. Bu düşüncemiz niyetten çıkıp ön çalışma ve değerlendirme aşamasındadır. Ayrıca, AOSB içindeki pek çok sanayici dostumuz da İGG’nin ortaklarıdır” dedi.

“Benim için dönüm noktası oldu”

Bu projenin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Cank Karace, “Bu kadar çok iş insanını bir telefon ile bir araya getirmek, onların bu güvenini hissetmek benim için büyük bir onur nedeni ve başarı hikâyesidir. Bu oluşuma güvenerek katılan, ortak olan tüm dostlarımız bana hayatım boyunca omzumda taşıyacağım bir onur nişanesi vermişlerdir diyebilirim” dedi.