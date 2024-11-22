İzmirli iş kadınları Akdeniz Stratejik Ortaklık Merkezi kuruyor

Özlem SARSIN

İZİKAD’ın Swisotel Büyük Efes’te gerçekleşen Kasım ayı üye toplantısında Akdeniz Stratjik Ortaklık Merkezi Projesi’nin açılış ve tanıtımı da yapıldı. Toplantıya BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, Dışişleri Bakanlığı İzmir İl Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Banu Gençkan, AB Uzmanı Begüm Güler ve İZİKAD üyeleri katıldı.

2025 Mayıs ayında İzmir’de zirve yapılacak

Toplantının açılışında proje hakkında bilgi veren İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, bu projeyle sadece ekonomik işbirliklerini arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini de iş dünyasının sürdürülebilir bir yapısı haline getireceklerini söyledi.

İş dünyasında kadınların liderlik rollerini pekiştirmek ve her aşamada onların daha görünür hale gelmesini sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Erten, “MEDSPARC’ın en önemli özelliklerinden biri, önceki projelerimizde oluşturduğumuz uluslararası işbirliklerini daha da güçlendirerek kalıcı hale getirme kapasitesine sahip olması.

Bu yıl başında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz iki gün süren MID OF MED zirvemizde hem Türkiye hem yurt dışında çok büyük ses getirdi. 2025 Mayıs ayında gerçekleşecek MEDSPARC Projemiz ise kadınların iş dünyasındaki etkinliğini arttırmak için düzenlenecek seminerler, eğitimler ve iş geliştirme toplantılarıyla toplumsal dönüşüm sürecine de katkı sunacak. Akdeniz havzasındaki ülkelerden iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğimiz B2B görüşmeleri ve stratejik toplantılar, bölgenin ekonomik kalkınmasına uzun vadeli bir sürdürülebilirlik perspektifi kazandıracak” dedi.

Akdeniz ülkeleri arasında kalıcı bağlar

İZİKAD olarak, sürdürülebilir bir gelecek için Akdeniz ülkeleri arasında kalıcı bağlar kurma hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerinin altını çizen Erten, MEDSPARC Projesi’nin, bu vizyonun somut bir göstergesi olduğunu, hem yerel hem küresel ölçekte kadınların iş dünyasında ve ekonomik kalkınmanın her aşamasında daha aktif bir rol üstlenmesi için önemli bir adım olduğunu kaydetti. Projeye katkı veren tüm üyelerini kutladığını vurgulayan Erten, işbirliği halinde olacakları İçişleri Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.