İzotim, yalıtım ile binalarda yüzde 40 enerji tasarrufu sağlıyor

Mehmet H. GÜLEL

Yapı sektöründe özellikle dış cephe yalıtım uygula­malarında öne çıkan İzo­tim, sıvalı ısı yalıtım (mantolama) sistemleri başta olmak üzere, pre­kast (GRC) uygulamaları, sera­mik, mermer, taş ve kompakt la­minat giydirme cephe sistemlerini de kapsayan geniş bir alanda hiz­met veriyor.

Yaptıkları tüm yalıtım iyileştirmeleri sonucunda binala­rın yıllık enerji tüketiminde ilave yüzde 36 oranında tasarruf sağ­ladıklarını aktaran İzotim Cephe Sistemleri Kurucusu Salim Ünal, “Yalıtımı yalnızca uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda geliştirme sürecine de aktif olarak katkı sağ­lıyoruz. Sahadaki tecrübemizden ve farklı iklim bölgelerinde edin­diğimiz uygulama verilerinden beslenerek, hem malzeme seçi­minde hem de sistem detaylarında sürekli iyileştirme hedefliyoruz.

Bu yaklaşımın en güncel ve so­mut örneklerinden biri, İstanbul Pendik’te hayata geçirdiğimiz 34 dairelik, 2 bloktan oluşan konut projesinde, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ilkelerini mer­keze alarak kapsamlı bir yalıtım ve cephe stratejisi uyguladık. Pro­je kapsamında yalıtım kalınlıkla­rı artırıldı, özel ısı yalıtımlı cam sistemleri tercih edildi ve çatılara güneş enerjisi sistemleri entegre edildi. Tüm bu iyileştirmeler so­nucunda binaların yıllık enerji tü­ketiminde ilave yüzde 40’a yakın tasarruf sağlandı” diye konuştu.

Malzeme seçiminde iyileştirme yapıyor

Firma olarak 23 yıldır cephe sis­temleri alanında faaliyet göster­diklerini kaydeden Ünal, aylık or­talama 25 bin ile 35 bin metrekare arasında dış cephe yalıtım gerçek­leştirme kabiliyetlerinin bulun­duğunu söyledi.

Ünal, söz konu­su kapasitenin hem konut projele­rinde hem de ticari yapılarda etkili çözümler üretmelerine olanak ta­nıdığını belirtti. Teknik güçleri, saha deneyimleri bir araya getire­rek; sadece uygulama değil, süreç yönetimi ve sürdürülebilir yapı çözümleri alanında da ürün geliş­tiren bir yapı markası olma yolun­da ilerlediklerini ifade eden Ünal, “Merkez ofiste uzman kadro ola­rak yaklaşık 20 kişiyiz.

Üretim ve montaj ekiplerimizle birlikte bu sayı 200 kişiyi buluyor. Uygula­ma alanındaki uzmanlığımızı, çö­züm ortaklarımız aracılığıyla se­çilmiş markalarla destekliyoruz. Yalıtım ürünlerinde performansı yüksek, sertifikalı ve çevre dostu malzemeler kullanmaya özen gös­teriyoruz. Yalıtım sürecinde sade­ce uygulama kısmında değil, tasa­rım ve teknik detay aşamasında da aktif rol alıyoruz. Hem malze­me seçiminde hem de sistem de­taylarında sürekli iyileştirme he­defliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yüzde 30 büyüdü

Geçen yıl oldukça verimli bir yıl geçirdiklerini ve bir önceki yıla göre yüzde 30 büyümeyle yakla­şık 2 kat ciro elde ettikleri bilgisi­ni veren Ünal, bu yılın ilk 6 ayın­da, 2024 yılından devam eden ve yeni alınan projelerin etkisiyle büyümelerini sürdürdüklerini iletti. Yılı yaklaşık yüzde 25’lik bir büyüme ile kapatmayı öngördük­lerini dile getiren Ünal, “Fakat inşaat piyasası genelinde konut üretiminde bir düşüş var.

Enflas­yonla mücadele ve para politikası gereği, bankalar konut yatırımına kaynak sağlamıyor. Müteahhitler öz kaynakları ile proje yatırımı­nı karşılamak durumunda, diğer taraftan konut kredisi olmaması ya da oranların çok yüksek olması sebebiyle daire satışları da isteni­len seviyede değil, haliyle inşaat yatırımları özel sektörde büyük proje yatırımları oldukça azaldı. Fakat 2026 yılı beklentimiz bu durumun değişeceği yönünde, fa­izlerin kademeli olarak düşece­ğini ve konut üretimine yatırım­ların artacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

İhtiyaç ve talepler doğrultu­sunda Türkiye’nin tüm bölge­lerinde yalıtım hizmetleri ger­çekleştirebildiklerini ifade eden Ünal, coğrafi yaygınlıklarının sü­rekli artırarak farklı şehirlerde­ki ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydet­ti. Ünal, bununla birlikte, yalıtım taleplerinin yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu dikkate alındığında, en fazla uygulama gerçekleştir­dikleri bölgenin Marmara ve en çok hizmet verdikleri şehrin ise İstanbul’un olduğunu bildirdi.

“Yalıtım uzun vadede ekonomik fayda sağlar”

Doğru şekilde yapılmış dış cephe yalıtımı ile bir yapının en az yüzde 40 enerji tasarrufunun sağlanabileceğine dikkat çeken Ünal, “Bu oran; yapının mevcut durumu, cephe yönleri, iklim bölgesi ve kullanılan sistemin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak hem ısıtma hem de soğutma giderlerinde ciddi bir düşüş sağlanır. Bu da uzun vadede ekonomik fayda, kısa vadede ise konforlu yaşam alanları anlamına gelir” dedi.