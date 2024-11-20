İZQ Dijital Deneyim Merkezi eğitime destek olacak

Özlem SARSIN

İzmir’de çocukları bilim ve inovasyon dünyası ile bir araya getirecek olan İZQ Dijital Deneyim Merkezi hizmete girdi. Merkezde mobilite, lojistik ve deniz ticareti, uzay bilimleri, yeni nesil dijital teknolojiler gibi birçok farklı temalar, çocukların ilgilerini çekecek şekilde interaktif ekranlar, tabletler, VR gözlükler ve pedagojik yöntemlerle oyunlaştırarak, çocukların bireysel olarak deneyimlemeleri sağlanacak.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin genç girişimcilerden sonra şimdi de İzQ Dijital Deneyim Merkezi ile geleceğin girişimcileri olacak çocukları bilim ve inovasyon dünyasıyla buluşturduğunu söyledi.

Dijital Deneyim Merkezi’nin, tümü sponsorlardan karşılanan 21 milyon liralık bir bütçe ile kurulduğunu belirten Özgener, “Merkezimizi özellikle çocuklara yönelik planladık. Onları kendi özgün ve yenilikçi fikirlerini geliştirmeye teşvik edebilmek için bir yolculuğa çıkarmayı hedefledik.

Bu merkezde hedefimiz eğitime gönül veren kişi ve kuruluşlar, STK’lar ve belediyelerin katkıları il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin desteği ile sosyo-ekonomik açıdan imkanları kısıtlı çocuklarımız da dahil olmak üzere her yıl daha fazla sayıda çocuğumuzun bu eğitimlerden geçmesini sağlamak ve onların içindeki bilim ve teknoloji cevherini ortaya çıkarmaktır. Kâr amacı gütmeyen bu sosyal sorumluluk hareketi ile sağlanan tüm gelir yine binlerce çocuğumuzun eğitimine harcanacaktır” dedi.

“Deneyim merkezi, bilime katkı sağlayacak’’

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu Deneyim Merkezi’nin inovasyona ve bilime önemli bir katkı sağlayacağını söyleyerek, Türkiye’nin son 20 yılda teknoloji alanında önemli atılımlar yaptığını ifade etti. Türkiye’nin önemli sanayi alt yapısına sahip bir ülke olduğunu belirten Coştu, “Çin’den Doğu Avrupa’ya doğru uzanan coğrafyada en çeşitli ürünü en rekabetçi şekilde ihraç eden tek ülke konumundayız diyebiliriz.

Türkiye böyle bir sanayi ülkesiyken şimdi artık teknoloji ülkesi konumuna da erişti. Türkiye’de hali hazırda 104 teknoparkta 10 binden fazla teknoloji firması yenilik üretiyor. 1600’den fazla ArGe merkezi ve tasarım merkezi ile 100 bine yakın Ar-Ge insan kaynağı, sanayiye dönük Ar-Ge faaliyetlerine imza atıyor. Son 20 yılda milli gelirin içinde Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynağı binde 5’lerden yüzde 1.42’lere ulaştırmış durumdayız. 1.5 milyar dolar seviyesinde Ar-Ge’ye kaynak ayırırken bugün 16 milyar doların üzerine çıkardık.

Bu rakamlarla, bu performansla İspanya, İtalya gibi gelişmiş ülkelerin önüne geçmiş durumdayız” dedi. Türkiye’nin girişimcilik alanında önemli hedefleri olduğunu da kaydeden Coştu, “Girişimcilik alanında Türkiye muazzam bir gelişim kaydetti, altın çağını yaşıyor diyebiliriz. 2020 den önceki 10 yıllık dönemde girişimcilik ekosistemindeki yatırımları sadece bu yıl ilk 10 ayda gerçekleşti. Türkişye teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde kabuğunu kırmıştır.

Türkiye girişimcilik ekosisteminde daha fazlasını yapma potansiyeline sahip ve bunu bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Girişimcilik ekosistemizde önemli bir hedef var 2030 yılına kadar 100 bin girişim ortaya çıkaracağız diye bir hedef koyduk. Zor bir hedef ama Türkiye için gerçekçi. Türkiye muazzam bir genç nüfusa sahip. Bu avantajımızla rekabet avantajı elde ediyoruz. Bizim ortanca yaşımız 33’ler seviyesinde. Türkiye’nin 20-30 yıllık geleceğinde önemli bir itici güç olacak. İnsan kaynağı boyutuna önem veriyoruz” dedi.