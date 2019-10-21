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Japon optik devi Hoya, Türkiye’de 3 kat büyüyecek

Optik sektörünün Japon devi Hoya, Türkiye pazarında büyümeyi gündemine aldı. Kişiselleştirdiği üretim ve hızlı servis şirketin güç aldığı alanlar olacak.

Japon optik devi Hoya, Türkiye’de 3 kat büyüyecek
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