Japon optik devi Hoya, Türkiye’de 3 kat büyüyecek
Optik sektörünün Japon devi Hoya, Türkiye pazarında büyümeyi gündemine aldı. Kişiselleştirdiği üretim ve hızlı servis şirketin güç aldığı alanlar olacak.
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