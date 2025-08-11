Jeotermalde fiyatlama yatırımı teşvik etmiyor

Jeotermal Enerji Derne­ği’nin (JED) Yönetim Ku­rulu Başkanı Ali Kındap, 2010-2020 yılları arasında ku­rulu gücünü yüz kattan fazla ar­tırarak 1500 Megavat’ın (MW) üzerine taşıyan jeotermal enerji sektöründe, 10 yıllık Yenilenebi­lir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) süre­sini dolduran santrallerin zarar ederek üretimini sürdürdüğünü söyledi.

Elektrik piyasasında be­lirli bir saat diliminde arz ve ta­lebin dengelendiği fiyatı tanım­layan Piyasa Takas Fiyatı (PTF) jeotermal santraller için 2022 yılından bugüne değişmezken, sektör temsilcileri 10 yıllık YEK­DEM kapsamı dışına çıkan sant­raller için kilovatsaat başına en az 8 cent’lik taban fiyat belirlen­mesini talep ediyor.

PTF reel olarak 2022’nin gerisinde

JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kindap, 2022 yılında ağırlıklı ortalama PTF değerlerinin 2528 TL olmasına rağmen, 2023-2025 yıllarının ağırlıklı ortalama değe­rinin bu seviyenin altında kaldı­ğına vurgu yaptı.

2022-2025 yıllarında ise fi­yatların aynı seviyede kaldı­ğını hatırlatan Kındap, on yıl­lık YEKDEM süresini doldurup teşvik dışına çıkan santrallerin, reel olarak düşen fiyatların et­kisiyle sermaye birikimine kat­kı sağlayamaz noktaya geldiği­ni belirtti. Bozulan fiyatlama mekanizmasının yeni yatırım kararlarını da olumsuz etkiledi­ğine değinen Kındap; jeotermal enerji yatırımcısının kaynağı arama, bulma, yeryüzüne çıkar­ma ve işleme başlıklarında diğer yenilenebilir enerji kaynaklara çok daha yüksek yatırım maliye­ti üstlendiğini ve bu maliyet ka­lemlerinin tümünün dövize bağlı olarak yatırımcının sırtında bu­lunduğunu kaydetti.

“YEKDEM dışına çıkan, okyanusta tek başına”

Önümüzdeki yıllarda devre­ye girecek ve kurulu gücü 20 bin MW’a ulaşması hedeflenen nükle­er santrallerden üretilecek enerji­ye, baz yük işlevi görmeleri nede­niyle 15 yıl boyunca 12,5 cent alım garantisi verildiğini anımsatan JED Yönetim kurulu Başkanı Ali Kındap şu değerlendirmeyi yaptı:

“10 yıllık YEKDEM süresini tamamlayarak teşvik sistemi dı­şına çıkan jeotermal santralle­rimiz de baz yük olarak 7 gün 24 saat emre amede enerji üretiyor, ancak bu enerjinin kilovatsaati­ni brüt olarak 6,5-7 cent aralığın­da satabiliyor. Sistem kullanım bedeli ve dengeleme gibi mali­yetlerle bu rakam 6 cent seviye­sine düşüyor. Bu durumda adeta okyanusta tek başlarına yüzme­ye mahkum edilen ve birer mil­li servet olan santrallerimizin varlıklarını sürdürmeleri gide­rek imkânsız hâle geliyor.

Sek­tör olarak önerimiz, YEKDEM dışına çıkmalarına rağmen baz yük olarak görev yapmaya de­vam eden jeotermal santrallere enerjide tavan fiyat değil taban fiyat belirlenmesi ve bu sınırın 8 cent’ten az olmamasıdır. Böy­lelikle yatırımcılar, teşvik siste­mi dışına çıktıklarında maliyet muhasebelerini yaparak yenile­me ve kapasite maksimizasyo­nu yatırımlarına kaynak yara­tabilir. Bugünkü baskılanmış fi­yatlar ve resmi enflasyonun çok üzerinde artan girdi maliyetleri dikkate alındığında, yatırımlara kaynak yaratabilmek imkansız görünüyor.

2025 sonunda jeotermal kurulu gücün yüzde 36’sı YEKDEM dışında kalacak

JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, 2024 yılında kurulu gücün yüzde 11’ine karşılık gelen 163 MW jeotermal santralin YEKDEM’den çıktığını, bu yıl ise 115 MW kurulu gücün YEKDEM dışı kalacağı bilgisini verdi. 2016- 2025 yılları arasında toplamda 620 MW santralin destek sisteminden çıkmış olacağına, bunun toplam kurulu gücün yüzde 36’sına karşılık geldiğine işaret eden Ali Kındap, teşvik kapsamından çıkan santrallerin yerine devreye alınması planlanan proje stoğunun henüz planlama aşamasında olduğunu anımsattı.