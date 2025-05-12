Joygame’in Kurucu Ortağı Gözalan: Halka açık ilk oyun şirketi olmak istiyoruz
Joygame’in Kurucu Ortağı Burak Gözalan, “SPK başvurumuzu yaptık. İleride uluslararası bir borsada halka arz da olabilir. Odağımızda oyunda cironun %50’sine sahip Asya var" dedi.
Hamide HANGÜL
Türk oyun sektörü, son yıllarda hızlı bir büyüme içinde. Geçen yıl 2 milyar dolar hacme ulaşan sektörde Türk yapımı oyunlar yurt dışında dev şirketler tarafından satın alındı. PC ve konsol oyunları gelişse de mobil halen en büyük pay sahibi. Özellikle gençlerin ilgisi ve yüksek teknolojiyle nitelikli insan kaynağının giderek arttığı sektörde, 14-15 yaşında kendi oyun prototipini yapan genç geliştiricileri de görmek de mümkün.
Sektörün köklü şirketlerinden Joygame’in Kurucu Ortağı Burak Gözalan, dünyada sektörün geçen yıl 185 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Bu yıl 210 milyar dolar beklendiğinin altını çizen Gözalan, “Bu büyüklükle aslında, dünyada yaratılan bütün müzik parçaları, dijital satışları, konserler, filmler, diziler hepsinin toplamından daha büyük bir sektörden bahsediyoruz. Her yıl da yaklaşık yüzde 10 büyüyor. 2030’da 500 milyar dolara gelmesi bekleniyor” diye konuştu.
Sektördeki gelişmeleri ve şirketin hedeflerini konuştuğumuz Burak Gözalan, hem yayıncı, hem geliştirici olarak, şu anda yayında 30’un üzerinde oyunlarının bulunduğunu söyledi. Joygame’in mobilin yanı sıra, PC, VR gibi bütün alanlarda oyun üreten ve yayınlayan Uniq bir duruşu olduğunu dile getiren Gözalan, öte yandan dünyanın en büyük 5 oyun firmasından biri olan ve Kore’nin en büyük oyun firması Netmarble’ın da şirketin yüzde 25 ortağı olduğunu belirterek, “Yüzde 25 Netmarble’de, yüzde 75’i bizde, yani Türk ortaklarda ve yatırım fonlarında. İlişkilerimiz çok kuvvetli bir şekilde devam ediyor” dedi.
Mobil oyun gelirlerinin yüzde 60’ı ABD’den
Türkiye’de geliştirdikleri ve yazılımı 3 yıl süren Zula oyununun, Güney Amerika ve Avrupa’da oynandığını söyleyen Gözalan, “Bu oyun, Türkiye’de aşırı başarılı oldu. Bir başka PC oyunumuz da 17’inci yılında. 17 yıldır oynayan oyuncular var. Mobil oyun gelirlerimizin yüzde 60’ı ABD’den geliyor. Yeni ülkelere de açılımlarımız olacak” dedi. Oyun sektörünün sürprizlerle dolu olduğunu dile getiren Gözalan, “Bir oyun tutar ve milyonlarca dolar yapılabilir, sadece bir oyun. Dolayasıyla, sektördeki tüm profesyonel büyük yapılan bu hedef doğrultusunda çalışıyor. Biz de inandığımız oyunları seçip, buna göre yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.
Yeni oyunlar yolda
Bu devasa sektördeki bir Türk oyun şirketi olarak, uluslararası hedefleri olduğunu ve 2025 yılında yeni oyunları piyasaya sunmak için çalıştıklarını söyleyen Gözalan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılında yapmış olduğumuz çok sayıda başarılı oyun var. Bunları peyder pey 2025’te yeterli olgunluğa ulaştıkça arka arkaya çıkartacağız. Bunlardan bir tanesinden bahsedeyim. Biliyorsunuz, Suudi Arabistan’ın Neom projesi var. Projenin tanıtımı için bir sinema filmi çekildi. Çöl savaşçısı. Bu filmde, bu IP’nin oyun hakları bize verildi.
İki yıldır bu oyunu geliştiriyoruz. Türkiye’de geliştirilen tek action RPG mobil oyunu. Aynı zamanda tüm dünya yayıncılık haklarına sahibiz. Oyun Türkiye’de teste çıktı, dataları gayet iyi. Orta Doğu ve ABD’de de teste çıkacağız. Daha sonra MENA bölgesi, Avrupa ve dünyaya oyunu yayınlayacağız. Oyun, çölde geçiyor ve realistik karakterlerle oynuyorsunuz. Bizim hedeflerimiz ikinci çeyrek sonu, temmuz, ağustosta lansmana girebileceğimizi düşünüyoruz. Önce mobil, sonra PC’sini çıkartacağız.”
Uluslararası arenada büyük pazarlara, coğrafyalara taşıyacak stratejik ortaklıklara sıcak baktıklarını da açıklayan Gözalan, “Stratejik bir alıcıya her zaman kapımızı açık” dedi.
“Mobil gelirlerin yüzde 60’ı ABD’den geliyor”
Türkiye’de geliştirdikleri oyunları aynı zamanda uluslararası arenada da tanıtımını yaparak ihraç ettiklerini dile getiren Gözalan, halka arz için de girişimde bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti: “Türkiye’nin ilk halka açık oyun şirketi olmak istiyoruz. SPK’ya başvurumuz yaptık. Oyun alanında halka açılan ilk şirket joygame olacak. Akabinde belki uluslararası bir borsada halka arz olabilir. Kanada, ABD ya da Uzak Doğu olabilir. Cironun yaklaşık yüzde 50’si Asya pazarına ait. Bunun yüzde 50’si de Çin’in. Dolasıyla Kore, Çin, Japonya oyun sektöründe çok büyük dominasyona sahip oyunda. O nedenle Asya odağımızda olan bir pazar.”
Türkiye’de ‘oyun’cular erkek ağırlıklı
Dünya genelinde kadın ve erkek oyuncu sayısının eşit denilebileceğini, ancak ülkesine göre değişiklik gösterebileceğini söyleyen Gözalan, “Dünyada yaş ayrımına bakıldığına, daha genç nüfus oynuyor. Ancak gamer olarak tanımladığımız 40 üstü de çok fazla oyuncu var. Genele baktığımızda yaş kırılımı 12-25 yaş arasında yoğunlaşıyor. 25-35 arası da hiç azımsanacak rakamlar değil. Türkiye’de daha erkek ağırlıklı bir kitle var.”