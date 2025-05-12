Joygame’in Kurucu Ortağı Gözalan: Halka açık ilk oyun şirketi olmak istiyoruz

Hamide HANGÜL

Türk oyun sektörü, son yıllarda hızlı bir büyü­me içinde. Geçen yıl 2 milyar dolar hacme ulaşan sektörde Türk yapımı oyun­lar yurt dışında dev şirket­ler tarafından satın alındı. PC ve konsol oyunları gelişse de mobil halen en büyük pay sa­hibi. Özellikle gençlerin ilgi­si ve yüksek teknolojiyle nite­likli insan kaynağının giderek arttığı sektörde, 14-15 yaşında kendi oyun prototipini yapan genç geliştiricileri de görmek de mümkün.

Sektörün kök­lü şirketlerinden Joygame’in Kurucu Ortağı Burak Göza­lan, dünyada sektörün geçen yıl 185 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Bu yıl 210 mil­yar dolar beklendiğinin altını çizen Gözalan, “Bu büyüklük­le aslında, dünyada yaratılan bütün müzik parçaları, diji­tal satışları, konserler, filmler, diziler hepsinin toplamından daha büyük bir sektörden bah­sediyoruz. Her yıl da yaklaşık yüzde 10 büyüyor. 2030’da 500 milyar dolara gelmesi bekleni­yor” diye konuştu.

Sektördeki gelişmeleri ve şirketin hedeflerini konuştu­ğumuz Burak Gözalan, hem ya­yıncı, hem geliştirici olarak, şu anda yayında 30’un üzerinde oyunlarının bulunduğunu söy­ledi. Joygame’in mobilin yanı sıra, PC, VR gibi bütün alan­larda oyun üreten ve yayınla­yan Uniq bir duruşu olduğunu dile getiren Gözalan, öte yan­dan dünyanın en büyük 5 oyun firmasından biri olan ve Ko­re’nin en büyük oyun firması Netmarble’ın da şirketin yüz­de 25 ortağı olduğunu belirte­rek, “Yüzde 25 Netmarble’de, yüzde 75’i bizde, yani Türk or­taklarda ve yatırım fonlarında. İlişkilerimiz çok kuvvetli bir şekilde devam ediyor” dedi.

Mobil oyun gelirlerinin yüzde 60’ı ABD’den

Türkiye’de geliştirdikleri ve yazılımı 3 yıl süren Zula oyu­nunun, Güney Amerika ve Av­rupa’da oynandığını söyleyen Gözalan, “Bu oyun, Türkiye’de aşırı başarılı oldu. Bir başka PC oyunumuz da 17’inci yılın­da. 17 yıldır oynayan oyuncu­lar var. Mobil oyun gelirlerimi­zin yüzde 60’ı ABD’den geliyor. Yeni ülkelere de açılımlarımız olacak” dedi. Oyun sektörü­nün sürprizlerle dolu olduğu­nu dile getiren Gözalan, “Bir oyun tutar ve milyonlarca do­lar yapılabilir, sadece bir oyun. Dolayasıyla, sektördeki tüm profesyonel büyük yapılan bu hedef doğrultusunda çalışıyor. Biz de inandığımız oyunları seçip, buna göre yatırımlar ya­pıyoruz” diye konuştu.

Yeni oyunlar yolda

Bu devasa sektördeki bir Türk oyun şirketi olarak, ulus­lararası hedefleri olduğunu ve 2025 yılında yeni oyunları pi­yasaya sunmak için çalıştıkla­rını söyleyen Gözalan, sözle­rini şöyle sürdürdü: “2024 yı­lında yapmış olduğumuz çok sayıda başarılı oyun var. Bun­ları peyder pey 2025’te yeter­li olgunluğa ulaştıkça arka ar­kaya çıkartacağız. Bunlardan bir tanesinden bahsedeyim. Biliyorsunuz, Suudi Arabis­tan’ın Neom projesi var. Pro­jenin tanıtımı için bir sine­ma filmi çekildi. Çöl savaşçı­sı. Bu filmde, bu IP’nin oyun hakları bize verildi.

İki yıldır bu oyunu geliştiriyoruz. Tür­kiye’de geliştirilen tek action RPG mobil oyunu. Aynı za­manda tüm dünya yayıncılık haklarına sahibiz. Oyun Tür­kiye’de teste çıktı, dataları ga­yet iyi. Orta Doğu ve ABD’de de teste çıkacağız. Daha son­ra MENA bölgesi, Avrupa ve dünyaya oyunu yayınlaya­cağız. Oyun, çölde geçiyor ve realistik karakterlerle oynu­yorsunuz. Bizim hedefleri­miz ikinci çeyrek sonu, tem­muz, ağustosta lansmana gi­rebileceğimizi düşünüyoruz. Önce mobil, sonra PC’sini çı­kartacağız.”

Uluslararası arenada büyük pazarlara, coğrafyalara taşıya­cak stratejik ortaklıklara sıcak baktıklarını da açıklayan Gö­zalan, “Stratejik bir alıcıya her zaman kapımızı açık” dedi.

“Mobil gelirlerin yüzde 60’ı ABD’den geliyor”

Türkiye’de geliştirdikleri oyunları aynı zamanda uluslararası arenada da tanıtımını yaparak ihraç ettiklerini dile getiren Gözalan, halka arz için de girişimde bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti: “Türkiye’nin ilk halka açık oyun şirketi olmak istiyoruz. SPK’ya başvurumuz yaptık. Oyun alanında halka açılan ilk şirket joygame olacak. Akabinde belki uluslararası bir borsada halka arz olabilir. Kanada, ABD ya da Uzak Doğu olabilir. Cironun yaklaşık yüzde 50’si Asya pazarına ait. Bunun yüzde 50’si de Çin’in. Dolasıyla Kore, Çin, Japonya oyun sektöründe çok büyük dominasyona sahip oyunda. O nedenle Asya odağımızda olan bir pazar.”

Türkiye’de ‘oyun’cular erkek ağırlıklı

Dünya genelinde kadın ve erkek oyuncu sayısının eşit denilebileceğini, ancak ülkesine göre değişiklik gösterebileceğini söyleyen Gözalan, “Dünyada yaş ayrımına bakıldığına, daha genç nüfus oynuyor. Ancak gamer olarak tanımladığımız 40 üstü de çok fazla oyuncu var. Genele baktığımızda yaş kırılımı 12-25 yaş arasında yoğunlaşıyor. 25-35 arası da hiç azımsanacak rakamlar değil. Türkiye’de daha erkek ağırlıklı bir kitle var.”