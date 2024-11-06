Kaan Saltik: Hedef küresel oyuncu olmak
Koluman Otomotiv Endüstri Tedarikçiler Günü etkinliğinde konuşan Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Önümüzdeki dönemlerde iş ortaklarımızla birlikte yenilikçi projelerle rekabetçi gücümüzü artıracağız” dedi.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, bu yıl ikincisini düzenledikleri, yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilerinin de katılım sağladığı Tedarikçiler Günü etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, güçlü iş birliği ve dayanışmanın altını çizerek Koluman’ın, hem yurt içi hem de yurt dışında yatırımlarına devam ettiğini bu başarıda güçlü işbirliklerinin en önemli etken olduğunu belirtti.
Dünya genelinde çalkantılı bir dönemden geçildiğini belirten Kaan Saltık, “Bugün dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar üretimden lojistiğe enerjiden finansmana kadar her alanda dengeleri değiştirmiş durumda. Ama biz bu zamanlarda da ümidimizi kaybetmedik. Tarih boyunca en iyi atılımlar en zor zamanlarda yapılmıştır. Biz de Koluman olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlarımız devam ediyor. Yeni projelerle güçlü iş birliklerle farklı alanlarda güçlü bir şekilde yer alarak bu krizi fırsata çevirmeyi arzu ediyoruz” dedi.
Yaşanan zorlukların başında AB’den baskısı hissedilen karbon azaltma emisyonlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin geldiğini söyleyen Saltık, “Hepimiz biliyoruz ki artık dünya, sürdürülebilir geleceğe doğru yol almak zorunda. Bu işi mütabakatlandırdığımız noktada, alınan kararlar üretim süreçlerimizde tedarik zincirlerimizde önemli bir ölçüyü zorunlu kılıyor. Karbon emisyonlarımızı azaltmak, sürdürülebilir hedeflerimizin başında. Bu yıl yapılan endüstriyel yatırımları artırmak, sektörümüzün geleceğini belirleyecek. Bu trend devam ederse oyuncu olarak devam edeceğiz. Sadece bölgesel değil belki de küresel bir oyuncu olacağız. Çevre ve sürdürülebilir projeler ile geleceğe hazırlanmaya başladık” dedi.
Tedarikçi sayısı 595’e yükseldi
Koluman Otomotiv Endüstri AŞ’nin 1999'da başlayan üretim yolculuğunun 2010'da kendi ürünlerini geliştirmesiyle hız kazandığını, 2019'dan itibaren de üretim kalite ve verimlilik hedeflerinin sürdürülebilir şekilde artarak devam ettiğini söyleyen Koluman Holding Endüstri Genel Müdürü Cengiz Adak, “İki yıl önce eğitimini gerçekleştirdiğimiz bu tedarikçi üründe bizim mevcudumuz 762 kişiydi o tarihte de 405 tedarikçimizle birlikte mevcut süreçlerimizi yönetiyorduk. O yılda ISO 500 sıralamasında 418. sırada yer aldık. Bu geçen iki yıl içinde tedarikçi mevcudumuzu 595’e, çalışan mevcudumuzu ise 972’ye çıkardık” dedi. Adak, önümüzdeki yıllarda tedarikçilerle ‘Stratejik Tedarikçi İş Modeli’ ile çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
“2025'te üretim saatimizi %13 artıracağız”
Tedarik Zinciri ve Kalite Yönetim Müdürü Volkan Beyazıt da yaptığı konuşmada, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ olarak 2025’te üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Beyazıt, şunları söyledi: “2024’teki 630 bin saatlik üretimimizi yüzde 13 artırarak 710 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz. Üretimdeki savunma sanayinin payını yüzde 37’den yüzde 44’de yükseltmeyi planlıyoruz. Yurt dışında 18 ülkede 45, yurt içinde 26 şehirde 550 tedarikçimiz var. Değerli iş ortaklarımızla dört kıtadan 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl yurt içi pazarda daralma olsa da ihracat ciromuz geçen yılın üzerinde gerçekleşecek . Tedarikçilerimizin de desteğiyle yıllık 15 bin treyler eşliğinde olan kapasitemizi doldurma hedefiyle çalışmamıza hız kesmeden devam edeceğiz.”
“2024 yılını 5 milyar TL alım hacmi ile tamamlayacağız”
Koluman Otomotiv Endüstri Satın Alma/ B2B Müdürü Burak Saltık ise stratejilerinin alt yüklenicileri ve iş ortakları ile birlikte kalıcı bir büyümeyle başarıya ulaşmak olduğunu belirtti. Saltık, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2024 zorluklarla devam etse de hedeflediğimiz büyüme oranlarına yaklaşıyoruz. 2023’ü yaklaşık 4.4 milyar liralık satın alma hacmiyle tamamladık. Eylül sonu itibarıyla bu sene 3.7 milyar liralık askeri projelerinin payının arttığını ve endirekt payının da arttığını gözlüyoruz. 2024’ü, yaklaşık 5 milyar lira civarında satın alma hacmiyle tamamlayacağız. Geçtiğimiz dönemde savunma sanayi projelerimizde yerlileştirmeyi büyük oranda sağladık.
Önümüzdeki yıl artacak savunma sanayi projelerimizde yerlilik oranımızı artıracağız Millileştirdiğimiz projelerimiz ise savunma sanayimize ihracat katkısı olarak geri dönecektir. En büyük planımız budur. Onaylı tedarikçi süreçlerimizde finansal güç ve sürdürülebilirlik önceliklerimizden olacak. 2025 itibariyle stratejik tedarikçi ağımızı genişletmeyi ve büyüyerek milli değerlere katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”