Kaan Saltik: Hedef küresel oyuncu olmak

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Koluman Otomotiv En­düstri AŞ, bu yıl ikincisi­ni düzenledikleri, yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilerinin de katılım sağladığı Tedarikçi­ler Günü etkinliğini gerçekleştir­di. Etkinlikte konuşan Koluman Holding Yönetim Kurulu Başka­nı Kaan Saltık, güçlü iş birliği ve dayanışmanın altını çizerek Ko­luman’ın, hem yurt içi hem de yurt dışında yatırımlarına devam etti­ğini bu başarıda güçlü işbirlikleri­nin en önemli etken olduğunu be­lirtti.

Dünya genelinde çalkantılı bir dönemden geçildiğini belirten Kaan Saltık, “Bugün dünya piya­salarında yaşanan dalgalanmalar üretimden lojistiğe enerjiden fi­nansmana kadar her alanda den­geleri değiştirmiş durumda. Ama biz bu zamanlarda da ümidimizi kaybetmedik. Tarih boyunca en iyi atılımlar en zor zamanlarda ya­pılmıştır. Biz de Koluman olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dı­şında yatırımlarımız devam edi­yor. Yeni projelerle güçlü iş bir­liklerle farklı alanlarda güçlü bir şekilde yer alarak bu krizi fırsata çevirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Yaşanan zorlukların başında AB’den baskısı hissedilen karbon azaltma emisyonlarıyla ilgili ye­ni düzenlemelerin geldiğini söy­leyen Saltık, “Hepimiz biliyoruz ki artık dünya, sürdürülebilir gele­ceğe doğru yol almak zorunda. Bu işi mütabakatlandırdığımız nok­tada, alınan kararlar üretim süreç­lerimizde tedarik zincirlerimizde önemli bir ölçüyü zorunlu kılıyor. Karbon emisyonlarımızı azalt­mak, sürdürülebilir hedeflerimi­zin başında. Bu yıl yapılan endüst­riyel yatırımları artırmak, sektö­rümüzün geleceğini belirleyecek. Bu trend devam ederse oyuncu olarak devam edeceğiz. Sadece bölgesel değil belki de küresel bir oyuncu olacağız. Çevre ve sürdü­rülebilir projeler ile geleceğe ha­zırlanmaya başladık” dedi.

Tedarikçi sayısı 595’e yükseldi

Koluman Otomotiv Endüst­ri AŞ’nin 1999'da başlayan üre­tim yolculuğunun 2010'da ken­di ürünlerini geliştirmesiyle hız kazandığını, 2019'dan itibaren de üretim kalite ve verimlilik hedef­lerinin sürdürülebilir şekilde ar­tarak devam ettiğini söyleyen Ko­luman Holding Endüstri Genel Müdürü Cengiz Adak, “İki yıl önce eğitimini gerçekleştirdiğimiz bu tedarikçi üründe bizim mevcudu­muz 762 kişiydi o tarihte de 405 tedarikçimizle birlikte mevcut sü­reçlerimizi yönetiyorduk. O yılda ISO 500 sıralamasında 418. sıra­da yer aldık. Bu geçen iki yıl için­de tedarikçi mevcudumuzu 595’e, çalışan mevcudumuzu ise 972’ye çıkardık” dedi. Adak, önümüzde­ki yıllarda tedarikçilerle ‘Stratejik Tedarikçi İş Modeli’ ile çalışma­lara devam edeceklerini kaydetti.

“2025'te üretim saatimizi %13 artıracağız”

Tedarik Zinciri ve Kalite Yöne­tim Müdürü Volkan Beyazıt da yaptığı konuşmada, Koluman Oto­motiv Endüstri AŞ olarak 2025’te üretimi artırmayı hedefledikleri­ni söyledi. Beyazıt, şunları söyle­di: “2024’teki 630 bin saatlik üre­timimizi yüzde 13 artırarak 710 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz. Üretimdeki savunma sanayinin payını yüzde 37’den yüzde 44’de yükseltmeyi planlıyoruz. Yurt dı­şında 18 ülkede 45, yurt içinde 26 şehirde 550 tedarikçimiz var. De­ğerli iş ortaklarımızla dört kıtadan 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl yurt içi pazarda daralma olsa da ihracat ciromuz geçen yılın üze­rinde gerçekleşecek . Tedarikçile­rimizin de desteğiyle yıllık 15 bin treyler eşliğinde olan kapasitemi­zi doldurma hedefiyle çalışmamı­za hız kesmeden devam edeceğiz.”

“2024 yılını 5 milyar TL alım hacmi ile tamamlayacağız”

Koluman Otomotiv Endüstri Satın Alma/ B2B Müdürü Burak Saltık ise stratejilerinin alt yüklenicileri ve iş ortakları ile birlikte kalıcı bir büyümeyle başarıya ulaşmak olduğunu belirtti. Saltık, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2024 zorluklarla devam etse de hedeflediğimiz büyüme oranlarına yaklaşıyoruz. 2023’ü yaklaşık 4.4 milyar liralık satın alma hacmiyle tamamladık. Eylül sonu itibarıyla bu sene 3.7 milyar liralık askeri projelerinin payının arttığını ve endirekt payının da arttığını gözlüyoruz. 2024’ü, yaklaşık 5 milyar lira civarında satın alma hacmiyle tamamlayacağız. Geçtiğimiz dönemde savunma sanayi projelerimizde yerlileştirmeyi büyük oranda sağladık.

Önümüzdeki yıl artacak savunma sanayi projelerimizde yerlilik oranımızı artıracağız Millileştirdiğimiz projelerimiz ise savunma sanayimize ihracat katkısı olarak geri dönecektir. En büyük planımız budur. Onaylı tedarikçi süreçlerimizde finansal güç ve sürdürülebilirlik önceliklerimizden olacak. 2025 itibariyle stratejik tedarikçi ağımızı genişletmeyi ve büyüyerek milli değerlere katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”