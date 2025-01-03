Kacır: Bağımsız bir dijital akademiyi devreye alacağız

Nagihan KALSIN

Ka­cır, 24 aylık zaman diliminde ger­çekleştirilecek projenin, haliha­zırda Sanayi ve teknoloji Bakan­lığı bünyesinde farklı yazılımlar tarafından yürütülen iş süreçle­ri arasında entegrasyonu güçlen­direrek iş akışlarını sadeleştire­ceğini söyledi. Kacır, “Kurum içi koordinasyonu artıracak ve kul­lanıcı deneyimini iyileştireceğiz. Devreye alacağımız yeni yazılım altyapısının can damarını ise ya­pay zeka destekli sistemler oluş­turuyor.

Artık kurumumuz bün­yesinde gerçekleştirilen başvuru­lar, yapay zeka destekli sistemler sayesinde daha hızlı analiz edile­rek benzersizlik araştırmaları çok daha etkin şekilde yapılacak ve süreçler otomatikleştirilerek de­ğerlendirme süreleri minimuma indirilecek. Bu yeni altyapı, baş­vuru sahiplerine hem zaman ka­zandıracak hem de başvuruların doğruluğunu artırarak uluslara­rası standartlarda bir hizmet su­nulmasını sağlayacak” dedi.

Kapsamlı öğrenme deneyimi

Fikri mülkiyet alanında nite­likli insan kaynağı havuzunu ge­nişletmek adına önemli bir adımı devreye aldıklarının altını çizen Bakan Kacır, sözlerini şöyle sür­dürdü: “TÜRKPATENT Akade­mi ile coğrafi engelleri ortadan kaldırarak ülkemizin her köşe­sinden katılımcılara ulaşacak, zaman ve mekandan bağımsız bir dijital akademiyi devreye ala­cağız. Patentten markaya, tasa­rımdan coğrafi işaretlere kadar geniş yelpazedeki bir bilgi kül­liyatını vatandaşlarımızın hiz­metine sunuyoruz. Halihazır­da 1200 dakikadan fazla içeriğe sahip 56 eğitim modülünü bün­yesinde barındıran akademiyi, önümüzdeki dönemde dijital ki­taplar ve yayınlarla zenginleşti­rerek daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunacağız.”

Atılan adımlarla TÜRKPA­TENT’i fikri mülkiyet portföyü­nün ve yenilik ekosisteminin geli­şimine katkı sağlayan bir kuruma dönüştürdüklerini aktaran Ka­cır, “Geçmiş dönemlerde patent başvuru sürecinin en önemli ba­samağı konumundaki buluşların özgünlüğünü ortaya koyan patent araştırma raporunun hazırlan­ması için buluşçularımız, yurt dı­şındaki patent otoritelerinin ka­pısında bekliyordu. Buluşçula­rımızın şevkini kıran bu güçlüğe son verdik. 2017’den bu yana ra­porları kurumumuz bünyesinde hazırlıyoruz” değerlendirmesin­de bulundu.

"Coğrafi işarette ikinciyiz"

Fatih Kacır, yeni altyapının başvuru sahiplerine hem zaman kazandıracağını hem de başvuruların doğruluğunu artırarak uluslararası standartlarda hizmet sunulmasını sağlayacağını belirtti. Kacır, şunları kaydetti:

“TÜRKPATENT’i, ülkemizdeki fikri sermayenin koruyucusu olmasının ötesinde aynı zamanda gelişiminin de öncü kurumlarından biri haline getireceğiz. Bu doğrultuda ülkemizin kültürel mirasını ve zenginliğini coğrafi işaretle tescilleyerek hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruma altına almaya devam ediyoruz. 1680 yerli coğrafi işaret tesciliyle dünyada Çin’den sonra ikinci sıraya yükseldik. Ticarileşme ve uluslararası markalaşma hususunda önemli bir adım olan AB coğrafi işaret tescil sayımız geçen yıl 18’den 29’a ulaştı.”