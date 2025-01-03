Kacır: Bağımsız bir dijital akademiyi devreye alacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün Ankara’da düzenlenen TÜRKPATENT Akademi Tanıtım ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza törenine katıldı.
Nagihan KALSIN
Kacır, 24 aylık zaman diliminde gerçekleştirilecek projenin, halihazırda Sanayi ve teknoloji Bakanlığı bünyesinde farklı yazılımlar tarafından yürütülen iş süreçleri arasında entegrasyonu güçlendirerek iş akışlarını sadeleştireceğini söyledi. Kacır, “Kurum içi koordinasyonu artıracak ve kullanıcı deneyimini iyileştireceğiz. Devreye alacağımız yeni yazılım altyapısının can damarını ise yapay zeka destekli sistemler oluşturuyor.
Artık kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen başvurular, yapay zeka destekli sistemler sayesinde daha hızlı analiz edilerek benzersizlik araştırmaları çok daha etkin şekilde yapılacak ve süreçler otomatikleştirilerek değerlendirme süreleri minimuma indirilecek. Bu yeni altyapı, başvuru sahiplerine hem zaman kazandıracak hem de başvuruların doğruluğunu artırarak uluslararası standartlarda bir hizmet sunulmasını sağlayacak” dedi.
Kapsamlı öğrenme deneyimi
Fikri mülkiyet alanında nitelikli insan kaynağı havuzunu genişletmek adına önemli bir adımı devreye aldıklarının altını çizen Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: “TÜRKPATENT Akademi ile coğrafi engelleri ortadan kaldırarak ülkemizin her köşesinden katılımcılara ulaşacak, zaman ve mekandan bağımsız bir dijital akademiyi devreye alacağız. Patentten markaya, tasarımdan coğrafi işaretlere kadar geniş yelpazedeki bir bilgi külliyatını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Halihazırda 1200 dakikadan fazla içeriğe sahip 56 eğitim modülünü bünyesinde barındıran akademiyi, önümüzdeki dönemde dijital kitaplar ve yayınlarla zenginleştirerek daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunacağız.”
Atılan adımlarla TÜRKPATENT’i fikri mülkiyet portföyünün ve yenilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan bir kuruma dönüştürdüklerini aktaran Kacır, “Geçmiş dönemlerde patent başvuru sürecinin en önemli basamağı konumundaki buluşların özgünlüğünü ortaya koyan patent araştırma raporunun hazırlanması için buluşçularımız, yurt dışındaki patent otoritelerinin kapısında bekliyordu. Buluşçularımızın şevkini kıran bu güçlüğe son verdik. 2017’den bu yana raporları kurumumuz bünyesinde hazırlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
"Coğrafi işarette ikinciyiz"
Fatih Kacır, yeni altyapının başvuru sahiplerine hem zaman kazandıracağını hem de başvuruların doğruluğunu artırarak uluslararası standartlarda hizmet sunulmasını sağlayacağını belirtti. Kacır, şunları kaydetti:
“TÜRKPATENT’i, ülkemizdeki fikri sermayenin koruyucusu olmasının ötesinde aynı zamanda gelişiminin de öncü kurumlarından biri haline getireceğiz. Bu doğrultuda ülkemizin kültürel mirasını ve zenginliğini coğrafi işaretle tescilleyerek hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruma altına almaya devam ediyoruz. 1680 yerli coğrafi işaret tesciliyle dünyada Çin’den sonra ikinci sıraya yükseldik. Ticarileşme ve uluslararası markalaşma hususunda önemli bir adım olan AB coğrafi işaret tescil sayımız geçen yıl 18’den 29’a ulaştı.”