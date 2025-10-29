Kadın mühendisler geleceği şekillendiriyor
Global Shapers Community Bursa’nın düzenlediği ‘Spark Impact – From Awareness to Action’ zirvesinde konuşan TÜMKAD Başkanı Ülfet Çetin Öztürk, kadın mühendislerin güçlenmesi ve STEM temelli eğitimin gelecekteki 170 yeni mesleğe yön vereceğini vurguladı.
Global Shapers Community Bursa tarafından ‘Spark Impact – From Awareness to Action Sürdürülebilirlik Zirvesi’ düzenlendi. Zirvede konuşan Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Global Shapers Community Bursa Kurucusu Ülfet Çetin Öztürk, TÜMKAD’ın, Türkiye’nin tek kadın mühendis derneği olduğunu belirterek, “Dünya üzerinde de yalnızca Amerika ve İngiltere’de olmak üzere iki tane kadın mühendis derneği var.
Dünyadaki ve ülkemizdeki verilere baktığımızda; Türkiye’de STEM alanında ilerleyen kadın mühendis oranı daha yüksek dünyaya göre. Dünyada yüzde 25’ler, yüzde 27’ler seviyesinde ülkemizde ise bu oran yaklaşık yüzde 33 oranında. Ancak sahaya inen kadın oranına geldiğinizde yüzde 23 civarında. Bundan 3-4 yıl önceki raporlara göre mühendislik bölümlerinden mezun kadın oranı yüzde 15 civarındaydı. Bugün bu oranın yüzde 20’lere geldiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.
TÜMKAD olarak çalışmalarını üç başlık altında sürdürdüklerini belirten Öztürk, “Ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımıza destek veriyoruz. Mühendis kadın adaylarımıza destek vermek istiyoruz. Çünkü onların sahaya daha donanımlı, motivasyonları yüksek, özgüvenleri yüksek olarak katılmasını istiyoruz ve bu anlamda yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da sahadaki kadın mühendislerimiz için destek olmaya çalışıyoruz.
Ama burada bizim için en önemli konu belirli nedenlerle sahadan ayrılan kadın mühendislerimizin tekrar sahaya dağılması. Sistem alanında kız çocuklarımızın devam etmesini arzu ediyoruz. Liselerde, ortaokullarda geleceği meslekleri, yetkinlikleriyle ilgili konferanslar veriyoruz. Buradaki amacımız biraz farkındalık sağlamak. Çünkü sistem alanına yönlenme de oldukça düşük” dedi.
“170 yeni meslek yakın gelecekte hayatımıza girecek”
2025 Ocak Ayı’nda Dünya Ekonomik Forumu’nda yayınlanan Geleceğin Meslekleri Raporu’na göre, 170 milyon yeni rol ve mesleğin yakın gelecekte hayatımıza gireceğinin belirtildiğini anlatan Ülfet Çetin Öztürk, “Bu yeni rol ve mesleklerin yüzde 70’inin STEM temelli olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bundan sonrası için yeni dünyada çocuklarımızın bayrağı devralacakları hayata tutunabilmeleri ve bu yeni dünya düzeninde yaşayabilmeleri için mutlaka ve mutlaka STEM temelli eğitimlere yönlenmeleri gerekiyor. Ve STEM temelli eğitimler almaları gerekiyor. TÜMKAD’ın tüm çabası şu anda bu yönde” değerlendirmesinde bulundu.