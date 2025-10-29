Kadın mühendisler geleceği şekillendiriyor

Global Shapers Commu­nity Bursa tarafından ‘Spark Impact – From Awareness to Action Sürdürüle­bilirlik Zirvesi’ düzenlendi. Zir­vede konuşan Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Glo­bal Shapers Community Bursa Kurucusu Ülfet Çetin Öztürk, TÜMKAD’ın, Türkiye’nin tek kadın mühendis derneği olduğu­nu belirterek, “Dünya üzerinde de yalnızca Amerika ve İngilte­re’de olmak üzere iki tane kadın mühendis derneği var.

Dünyada­ki ve ülkemizdeki verilere baktı­ğımızda; Türkiye’de STEM ala­nında ilerleyen kadın mühendis oranı daha yüksek dünyaya gö­re. Dünyada yüzde 25’ler, yüzde 27’ler seviyesinde ülkemizde ise bu oran yaklaşık yüzde 33 ora­nında. Ancak sahaya inen kadın oranına geldiğinizde yüzde 23 ci­varında. Bundan 3-4 yıl önceki raporlara göre mühendislik bö­lümlerinden mezun kadın ora­nı yüzde 15 civarındaydı. Bugün bu oranın yüzde 20’lere geldiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

TÜMKAD olarak çalışmaları­nı üç başlık altında sürdürdükle­rini belirten Öztürk, “Ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımıza destek veriyoruz. Mühendis ka­dın adaylarımıza destek vermek istiyoruz. Çünkü onların saha­ya daha donanımlı, motivasyon­ları yüksek, özgüvenleri yüksek olarak katılmasını istiyoruz ve bu anlamda yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da sahadaki kadın mühendisle­rimiz için destek olmaya çalışı­yoruz.

Ama burada bizim için en önemli konu belirli nedenlerle sahadan ayrılan kadın mühen­dislerimizin tekrar sahaya dağıl­ması. Sistem alanında kız çocuk­larımızın devam etmesini arzu ediyoruz. Liselerde, ortaokullar­da geleceği meslekleri, yetkin­likleriyle ilgili konferanslar ve­riyoruz. Buradaki amacımız bi­raz farkındalık sağlamak. Çünkü sistem alanına yönlenme de ol­dukça düşük” dedi.

“170 yeni meslek yakın gelecekte hayatımıza girecek”

2025 Ocak Ayı’nda Dünya Eko­nomik Forumu’nda yayınlanan Geleceğin Meslekleri Raporu’na göre, 170 milyon yeni rol ve mes­leğin yakın gelecekte hayatımıza gireceğinin belirtildiğini anlatan Ülfet Çetin Öztürk, “Bu yeni rol ve mesleklerin yüzde 70’inin STEM temelli olacağı söyleniyor. Dola­yısıyla bundan sonrası için yeni dünyada çocuklarımızın bayrağı devralacakları hayata tutunabil­meleri ve bu yeni dünya düzenin­de yaşayabilmeleri için mutlaka ve mutlaka STEM temelli eğitim­lere yönlenmeleri gerekiyor. Ve STEM temelli eğitimler almaları gerekiyor. TÜMKAD’ın tüm ça­bası şu anda bu yönde” değerlen­dirmesinde bulundu.