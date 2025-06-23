Kadın mühendislerle yılda 80 bin ton bakır çıkıyor
Cengiz Holding iştiraki Eti Bakır bünyesine 2017’de katılan Siirt Maden İşletmesi, 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla kapılarını ulusal basına açtı.
Hamide HANGÜL
İşletmenin yeraltı ve yer üstü faaliyetlerinin incelendiği toplantıda ‘erkek işi’ olarak algılanan madende beş kadın mühendis, yaptıkları çalışmaları anlattı. Bu kapsamda kadın mühendisler, Jumbo delgi makinesi operatörü, planlama baş mühendisi, yer altından çıkarılan cevherlerin planlaması, maden sahalarında yer altı sularının yönetilmesi ve laboratuvar süreçleri görevlerinde yer aldıklarını söyledi.
Siirt’in kadın istihdamında 2024 yılı verileriyle yüzde 19,8’lik oranla en düşük olduğu bölgelerden biri olduğunu söyleyen Eti Bakır Siirt İşletmesi İşletme Müdürü Olcay Kotiloğlu, "Eti Bakır bünyesindeki kadın mühendislerimiz, üretimin en zorlu ve en kritik noktalarında görev alıyorlar. Patlatma mühendisliğinden, delgi operatörlüğüne ve sürdürülebilirlik projelerine kadar her alanda kadınların aklına, emeğine ve cesaretine güveniyoruz” diye konuştu.
Toplam 500 milyon dolarlık yatırım
Siirt’in Şirvan ilçesi Madenköy mevkiinde kurulu Siirt Maden İşletmesinin, yılda 80-85 bin ton konsantre bakır ürettiğini söyleyen Olcay Kotiloğlu, 2017 yılından bu yana maden işletmesine toplamda yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım yapıldığını söyledi. Kotiloğlu, “Yatırım planının yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. Kalan kısmının ise 2027’ye kadar tamamlanması ve her yıl yaklaşık 30 milyon dolar bir yatırım yapılması öngörülüyor. Madenin yıllık işletme gideri ise 8-10 milyon dolar bandında. Yatırımların büyük kısmı Ar-Ge yatırımı” dedi.
“Rezerv büyüklüğünde ilk 3’te”
Kapalı maden ocağına sahip bu tesisin, tam otomasyon sistemiyle çalıştığını ve Türkiye’de metalik madenlerde dik kule sistemi ile kurulan ilk kuyu sistemi olduğunu söyleyen Kotiloğlu, “Madende toplam 4 giriş bulunuyor. 3 adet yemekhane, 9 adet sığınma istasyonu bulunuyor. Proje tamamlandığında bu sayı 11’e çıkacak. Kuyu boyu 669 metre olan madenin kule boyu ise 74,5 metre. Madenimiz rezerv büyüklüğü olarak ilk 3’te. Siirt Maden İşletmemiz hem havalandırma hem de yapısal olarak dünyanın en zor madenlerinden.
Bir benzeri sadece Yunanistan’da var. Bu nedenle iş güvenliği anlamında birçok konuyu standartların çok çok daha üstünde tutuyoruz.” İşletme çalışanlarının yüzde 95’inden fazlasının yerel halktan oluştuğunu ve yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlandığına işarwet eden Kotiloğlu, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin büyük bir bölümünün de yine yerel firmalardan temin edildiğini belirterek, “Bu yaklaşım, bölge istihdamına ve ekonomik canlılığa da doğrudan katkı sağlıyor” değerlendirmesi yaptı.
Her bir metrede sondaj maliyeti 100 dolar
Türkiye’nin yıllık 500 bin ton civarında katot bakır ihtiyacı olduğunu söyleyen Kotiloğlu, Türkiye’nin bakır ihtiyacının yüzde 20’sini Eti Bakır’ın karşıladığını söyledi. Siirt’teki maden işletmesinde yaklaşık 30 milyon ton bakır rezervi olduğunu söyleyen Kotiiloğlu, “Yer altı galeri uzunluğu 42 kilometreyi bulan işletmemizde yılda yaklaşık 1 milyon ton tüvenan cevher çıkarıyoruz. Bu da ortalama 80-85 bin ton konsantre bakır anlamına gelir” dedi.
Kritik madenlerden kabul edilen bakırın, hayatın hemen her alanında kullanıldığını belirten Kotiloğlu, “Türkiye’deki toplam bakır kapasitesi, Nijerya’daki bir madenin kapasitesine eşit. Dolayısıyla artık Türkiye’de daha derin madencilik yapmalıyız. Bu da daha pahalı madencilik anlamına geliyor. Şu anda yer altında yapılan her 1 metrelik sondajın ortalama fiyatı yaklaşık 100 dolar civarında.”
“Yeraltını anlık izliyoruz”
Madende, emniyet açısından anlık izlemeler yaptıklarının altını çizen Kotiloğlu, yer altındaki ekipmanların büyük çoğunluğunun uzaktan kumandalı olduğunu, madenin konveyör hatları ile el değmeden flotasyon tesislerine geldiğini söyleyerek, “Yeraltında bir otomasyon dünyamız var. Çok emniyetli bir madende çalıştığımız söyleyebilirim. Ayrıca yer altında ‘küçük sanayi sitesi’ ölçeğinde bir mekanik atölyesi kurduk. Yüzeyin 330 metre altında fabrika gibi çalışan bu tesiste her türlü onarım, bakım ve geliştirme yapılabiliyor” dedi. İşletmenin sürdürülebilirlik yaklaşımı yalnızca üretim süreçleriyle sınırlı olmadığına da işaret eden Kotiloğlu, “Maden işletmesi, çorak bir arazide hiç ağaç kesilmeden faaliyete geçirildi. Bugüne kadar 954 bin ağaç dikildi” dedi.